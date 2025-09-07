España

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué ropa salir este 7 de septiembre, aquí está el pronóstico del tiempo para las siguientes horas en Zaragoza.

El tiempo para este domingo en Zaragoza alcanzará los 33 grados, mientras que la temperatura mínima será de 20 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 3.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 5%, con una nubosidad del 98%, durante el día; y del 2%, con una nubosidad del 59%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 30 kilómetros por hora en el día y los 37 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)

Zaragoza se encuentra al noreste de España, por lo que en esta región predomina el clima estepario, también conocido como de estepa, así como semiárido templado y frío.

Este clima se caracteriza por inviernos muy fríos y veranos que bien pueden ser templados o cálidos. Mientras que las lluvias suelen ser escasas.

Sin embargo, también hay regiones donde se hace presente el clima subtropical húmedo, en el que se hacen presentes inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos, en el que las precipitaciones se distribuyen a lo largo del año.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del Gobierno de España, Zaragoza registra una temperatura media que ronda los 15 grados centígrados.

Las autoridades españolas de meteorología precisan que la temperatura baja promedio ronda los 7.5 grados centígrados, siendo los fríos más crudos los que se viven en diciembre y enero.

En contraste, las máximas temperaturas alcanzan los 20 grados centígrados promedio y aparecen los meses de junio y agosto.

Son dos climas los que
Son dos climas los que predominan en Zaragoza (Reuters)

¿Cómo es el clima en España?

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el clima más agradable en España, estado del tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

ZaragozaTiempo en EspañaEspaña SociedadEspaña NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Clima en Valencia: la previsión meteorológica para este 7 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Valencia: la previsión

Sergio Ramos encabeza las listas de YouTube Music en España con su nueva canción

“Cibeles” ha tenido un gran recibimiento por los usuarios de españoles de YouTube Music

Sergio Ramos encabeza las listas

La historia del hijo del último emperador de Vietnam que no sabía que su padre había sido rey y quiere volver a su país: “No me voy a convertir en dictador a mi edad”

A los 44 años, el llamado “hijo del cielo” dejó atrás el trono tras casi dos décadas de reinado en Vietnam y ocupó brevemente la jefatura de Estado antes de su definitivo exilio, donde conoció a la madre de su hijo

La historia del hijo del

El microbioma de los mamuts sale a la luz y reabre viejos interrogantes sobre su extinción

Un equipo de investigadores de Colossal ha analizado 483 fragmentos fósiles de los que han podido extraer más de 300 tipos de microbios

El microbioma de los mamuts

Marco Aurelio, ‘lambos’ y plebeyos: el auge moderno del estoicismo en los ‘gurús’ de manosfera

En tiempos del capitalismo tardío y el culto a la productividad, reaparecen los antiguos consejos de Marco Aurelio, reinterpretados por los “gurús” del desarrollo personal

Marco Aurelio, ‘lambos’ y plebeyos:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El dron de Airbus diseñado

El dron de Airbus diseñado y construido al 100% en España está listo para iniciar sus pruebas: el Ejército lo incorporará en 2027

La Fiscalía advierte del aumento “exponencial” del riesgo sanitario por la venta de medicamentos en redes sociales: se disparó con la pandemia

Un inspector de Policía advierte sobre cómo debe actuar la seguridad ante un robo en un supermercado: “Espera a la línea de cajas”

Militares españoles colaboran en la lucha contra el Daesh en Irak: nueva operación de destrucción de cuevas y explosivos tras 10 años en el terreno

Más de 8.000 militares ucranianos han recibido formación en España: “Estamos orgullosos de su esfuerzo y resistencia”

ECONOMÍA

España, el país que reparte

España, el país que reparte más dinero público a ricos que a pobres, incluso sin contar las pensiones de jubilación

El 44% de los trabajadores de España dejaría su empleo sin tener otra oferta cerrada: “Si trabajo mucho y a penas llego a final de mes, no me compensa”

Números ganadores de la lotería 6/49 de este 6 de septiembre

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 6 septiembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Israel Premier Tech elimina el

Israel Premier Tech elimina el nombre de su país del maillot de la Vuelta: “El uniforme se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado”

Alcaraz busca cambiar su historia con Djokovic en pista dura y pasar a la final en el US Open, el torneo que le convirtió en número uno

Oscar Piastri, sobre las comparaciones con Michael Schumacher: “Lo acepto”

A qué hora y dónde ver el partido disputado en Sofía entre España y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026

El homenaje de Ferrari a Niki Lauda, uno de los mejores pilotos de la historia de la F1: así será la decoración del monoplaza para el próximo Gran Premio