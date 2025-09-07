España

Comprobar Bonoloto: el número ganador para este 7 de septiembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Puedes jugar Bonoloto desde dos
Puedes jugar Bonoloto desde dos euros. (Infobae/Jovani Pérez)

Estos son los resultados ganadores del más reciente sorteo de Bonoloto, llevado a cabo por Loterías y Apuestas del Estado, una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

  • Fecha: domingo 7 de septiembre de 2025.
  • Combinación ganadora: 02, 06, 07, 09, 11 y 43.
  • Complementario: 28.
  • Íntegro: 9.

El sorteo millonario de BonoLoto se lleva a cabo todos los días de la semana, de lunes a domingo.

Recuerda que todos los boletos premiados tienen un tiempo de caducidad, el cual viene indicado en el reverso. En el caso de Bonoloto, únicamente tienes tres meses contados desde el día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se deteriore, ya que es el único comprobante válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a lastimarse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo jugar BonoLoto?

Bonoloto realizó su último sorteo
Bonoloto realizó su último sorteo y aquí están los números ganadores (Loterías y Apuestas del Estado)

Bastan dos euros para poder participar en el sorteo de BonoLoto y tener la posibilidad de ganar varios millones de euros.

La sorteo de BonoLoto consiste en seleccionar seis números de una tabla de 49, dígitos que van desde el 1 y hasta el 49. Esta selección puede ser de forma manual o automática, es decir, aleatoria.

Para tener mayores oportunidades de ganar, puedes aumentar hasta ocho combinaciones de seis números, ya sea de una sola vez o una combinación de más números.

Con BonoLoto puedes obtener un premio desde los tres aciertos. Sin embargo, mientras más aciertos tengas, más grande es la cantidad.

Loterías y Apuestas del Estado: más dos siglos de historia

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Bonoloto
Los pasos para jugar Bonoloto son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Bonolotoespaña-loteríasNoticias

Últimas Noticias

Alcaraz - Sinner, en directo: el español arrolla al italiano en un tercer set perfecto y se adelanta 2-1

El español y el italiano se enfrentan en el partido más esperado

Alcaraz - Sinner, en directo:

Lototurf: comprueba los resultados ganadores del 7 de septiembre

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Lototurf: comprueba los resultados ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 5 de este 7 septiembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Como cada domingo, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo

La hija de Cleopatra: criada por el ‘asesino’ de su madre y destinada a ser reina 30 años después de la caída del imperio egipcio

Cleopatra Selene se quedó huérfana junto con sus hermanos cuando Cleopatra y Marco Antonio se quitaron la vida antes de que Octavio llegase a Alejandría

La hija de Cleopatra: criada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido un hombre por el

Detenido un hombre por el asesinato de una mujer en Sevilla: se investiga como posible caso de violencia machista

La DGT avisa a los conductores: multa de hasta 100 euros al repostar si infringen esta ley

Un autocar con unos 60 pasajeros vuelca en Barcelona: hay 53 heridos, dos de ellos graves

Los senadores acumulan un patrimonio inmobiliario de 540 casas y casi el 60% tiene más de una: la popular María Salom lidera la lista con 10 inmuebles

El dron de Airbus diseñado y construido al 100% en España está listo para iniciar sus pruebas: el Ejército lo incorporará en 2027

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 5 de este 7 septiembre

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Qué tienen que ver Novak Djokovic, la leche de burra y España: una tendencia que impulsa el mercado de quesos exclusivos

Andrés Millán, abogado, sobre el coste de oportunidad: “Cada euro que se invierte en la compra de una vivienda es un euro que no se invierte en otro activo”

No eres tú, es la empresa: por qué las relaciones entre jefes y subordinados son tan controvertidas y cómo evitarlas

DEPORTES

Alcaraz - Sinner, en directo:

Alcaraz - Sinner, en directo: el español arrolla al italiano en un tercer set perfecto y se adelanta 2-1

El nadador que estuvo 102 horas en el mar para llegar de Córcega a Mónaco recuerda su experiencia: “Mis encías sangraban, mi lengua triplicó su volumen...”

Israel Premier Tech elimina el nombre de su país del maillot de la Vuelta: “El uniforme se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado”

Alcaraz busca cambiar su historia con Djokovic en pista dura y pasar a la final en el US Open, el torneo que le convirtió en número uno

Oscar Piastri, sobre las comparaciones con Michael Schumacher: “Lo acepto”