España

Borja Yus, entrenador personal, desmiente el mito de perder masa muscular tras unas semanas sin ir al gimnasio: “No es músculo lo que estás perdiendo”

A través de su cuenta de TikTok, el creador de contenido explica que la memoria muscular facilita la recuperación tras las interrupciones del entrenamiento habitual

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
El entrenador físico Borja Yus
El entrenador físico Borja Yus en el video. (TikTok/@borjayus)

El tiempo de pausa en el gimnasio o la interrupción temporal de la rutina de ejercicios suele generar inquietud entre quienes buscan mantener su masa muscular, pero el volumen de los músculos ejercitados no se pierde en periodos cortos de tiempo. Borja Yus, que a través de su cuenta de TikTok (@borjayus) da consejos para mejorar el entrenamiento diario, lo explica en uno de sus últimos videos.

Yus desmonta uno de los mitos más frecuentes en el ámbito del entrenamiento físico: la posible pérdida acelerada de músculo por dejar de entrenar durante unas semanas. “Aunque durante este tiempo te sientas más pequeño, no es músculo lo que estás perdiendo, sino glucógeno”, expone. El glucógeno, conforme detalla la Universidad de Navarra en un artículo de su página web, es un polisacárido de reserva energética que se almacena principalmente en el hígado y en los músculos. Tiene un papel fundamental a la hora de hacer ejercicio porque el músculo utiliza primero las reservas de glucógeno antes de recurrir a otras fuentes energéticas como las grasas.

Pero, ¿qué relación hay entre una pausa del ejercicio y la reducción de este compuesto? El glucógeno no se encuentra en las fibras musculares, sino en el sarcoplasma, que es el líquido que rodea los músculos. Los entrenamientos físicos regulares hacen que aumente el volumen de los depósitos de glucógeno muscular y del sarcoplasma, y esto da lugar a que los músculos parezcan más grandes y voluminosos. Pero, cuando la rutina se ve interrumpida, disminuye el depósito y, con ello, el volumen.

El entrenador asegura que periodos de entre dos y tres semanas fuera del gimnasio provocan una modificación visual, pero no estructural en el cuerpo. “Te sientes menos marcado, pero lo que se reduce no es el tejido muscular, sino el glucógeno almacenado en tus músculos”, sostiene el entrenador, que asegura que “en cuanto vuelvas al gimnasio, un par de entrenamientos lo llenarán de nuevo”.

Esta es la fruta más nutritiva del mundo: ayuda al sistema nervioso y tiene propiedades anticancerígenas.

Qué pasa si transcurren más de tres semanas

No obstante, el entrador advierte de que “si pasas más de tres semanas fuera, es probable que empieces a perder músculo”. El proceso, no obstante, no resulta irreversible gracias a la “memoria muscular”. El cuerpo tiende a recuperar el músculo perdido en menor tiempo que cuando se construyó. “Tu cuerpo recuerda el músculo que tenía, por lo que volver al punto en el que estabas será mucho más rápido y sencillo que cuando construiste ese músculo por primera vez”, explica .

El fenómeno de la memoria muscular ha sido abordado por estudios científicos y suele atribuirse a cambios en la estructura de las fibras musculares y las células satélite, que facilitan un regreso más veloz a niveles previos de fuerza y masa después de una pausa. Por eso, el entrenador recomienda no dejarse llevar por percepciones subjetivas o comparaciones visuales porque todo volverá a su forma previa tras la vuelta a la rutina: “Si has faltado a algunos entrenamientos últimamente, no permitas que tu mente te engañe haciéndote creer que has perdido todo, porque es simplemente tu dismorfia corporal hablando”.

Temas Relacionados

Entrenamiento físicoTikTokGimnasioEspaña SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una española que vive en Estados Unidos paga casi 900 dólares por un traslado en ambulancia: “No quiero imaginar lo que costará el hospital”

Cristina Fernández, creadora de contenido en Miami, detalló en TikTok la factura que recibió tras una urgencia médica

Una española que vive en

Zumo de limón: propiedades y beneficios, según una doctora

Esto es lo que debes que tener en cuenta a la hora de consumirlo

Zumo de limón: propiedades y

Un cirujano es condenado a dos años de cárcel por amputarse sus dos piernas para estafar al seguro y por un fetiche sexual

Neil Hopper, cirujano vascular del NHS y experto en amputaciones, pasó por el quirófano para amputarse las dos piernas y más adelante reclamó indemnizaciones millonarias

Un cirujano es condenado a

Un abogado explica cómo van a cambiar las “reglas” de la jubilación en 2026: “Empieza un sistema dual”

La jubilación en España va a experimentar uno de los cambios más relevantes de las últimas décadas

Un abogado explica cómo van

El nadador que estuvo 102 horas en el mar para llegar de Córcega a Mónaco recuerda su experiencia: “Mis encías sangraban, mi lengua triplicó su volumen...”

Noam Yaron buscó en agosto el récord mundial en aguas abiertas. No lo consiguió

El nadador que estuvo 102
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un autocar con unos 60

Un autocar con unos 60 pasajeros vuelca en Barcelona: hay 53 heridos, dos de ellos graves

Los senadores acumulan un patrimonio inmobiliario de 540 casas y casi el 60% tiene más de una: la popular María Salom lidera la lista con 10 inmuebles

El dron de Airbus diseñado y construido al 100% en España está listo para iniciar sus pruebas: el Ejército lo incorporará en 2027

La Fiscalía advierte del aumento “exponencial” del riesgo sanitario por la venta de medicamentos en redes sociales: se disparó con la pandemia

Un inspector de Policía advierte sobre cómo debe actuar la seguridad ante un robo en un supermercado: “Espera a la línea de cajas”

ECONOMÍA

Un abogado explica cómo van

Un abogado explica cómo van a cambiar las “reglas” de la jubilación en 2026: “Empieza un sistema dual”

El Pozo, Noel, Campofrío y Sánchez Romero Carvajal: las empresas españolas afectadas por los aranceles de China contra el cerdo europeo

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 7 septiembre

DEPORTES

El nadador que estuvo 102

El nadador que estuvo 102 horas en el mar para llegar de Córcega a Mónaco recuerda su experiencia: “Mis encías sangraban, mi lengua triplicó su volumen...”

Israel Premier Tech elimina el nombre de su país del maillot de la Vuelta: “El uniforme se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado”

Alcaraz busca cambiar su historia con Djokovic en pista dura y pasar a la final en el US Open, el torneo que le convirtió en número uno

Oscar Piastri, sobre las comparaciones con Michael Schumacher: “Lo acepto”

A qué hora y dónde ver el partido disputado en Sofía entre España y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026