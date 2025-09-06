España

Un hombre que dio clase en cuatro escuelas utilizando tres nombres diferentes es acusado de robo de identidad: “Era un muy buen profesor”

Con antecedentes penales desde los años 80, utilizó identidades falsas para conseguir empleo como docente en al menos cuatro escuelas de Carolina del Norte, desatando preocupaciones sobre los fallos en los procesos de verificación

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Un hombre de Clayton, identificado como Gregory Pettiford, ha sido acusado de robo de identidad tras descubrirse que enseñó en al menos cuatro escuelas de Carolina del Norte usando documentos y nombres falsos. Según la información obtenida por WRAL News, utilizó al menos tres identidades diferentes para conseguir empleo como profesor.

Actualmente enfrenta dos cargos de robo de identidad y otros dos cargos menores por posesión de una licencia de conducir y una tarjeta del seguro social falsas, de acuerdo con las órdenes de arresto. Documentos judiciales revelan que Pettiford utilizó el número de licencia de otra persona para solicitar un puesto docente en Crosscreek Charter School, en Louisburg.

El jefe de policía de Louisburg, Travis Lincoln, confirmó que la investigación comenzó cuando la escuela detectó irregularidades en los documentos presentados. Aseguró también que Pettiford no llegó a tener contacto con estudiantes durante su breve permanencia.

Tras su detención, la dirección de Crosscreek envió una carta a los padres informando que Pettiford presentó certificados falsos como si fuera un educador con licencia en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Maryland. Solo trabajó en el centro durante cinco días y medio, exclusivamente en jornada docente sin alumnos. Como medida adicional, el centro anunció que futuros empleados deberán presentar sus huellas dactilares para poder ser contratados.

Más escuelas involucradas

Después de hacerse público el arresto, otras instituciones también confirmaron que Pettiford trabajó bajo identidades falsas. Wake Forest Charter Academy informó que fue parte de su plantilla. Su portavoz, Cory Olsen, declaró: “Estas acusaciones son inquietantes y conmocionaron a toda nuestra comunidad escolar”.

Olsen explicó que Pettiford ya no trabaja allí, y que se había realizado una verificación de antecedentes conforme a las normas estatales antes de su contratación. Añadió que la escuela colaborará completamente con las investigaciones policiales.

Las Escuelas Públicas de Durham confirmaron que Gregory Pettiford fue empleado desde septiembre de 2023 hasta abril de 2024, aunque no especificaron el centro exacto donde trabajó. Una madre del área de Apex, Bethani Wilson, declaró que su hijo tuvo clases con un maestro llamado Bishop Pettiford en la Triangle Math and Science Academy, donde impartía asignaturas como historia mundial AP y culturas del mundo.

Su hijo, Hilton, dijo que el profesor era “muy bueno” y que “aprendí mucho con él”. Sin embargo, fue uno de varios estudiantes que encontraron antecedentes penales al buscar su nombre en Google, incluyendo 14 fotografías policiales y cargos por fraude, suplantación de identidad y robo que se remontan a la década de 1980.

A pesar de que varios alumnos informaron a la administración, no se tomaron medidas y se restringió el acceso a información en las Chromebooks escolares. El departamento de recursos humanos de Triangle Math and Science Academy no respondió a las preguntas sobre si habían recibido alertas previas de padres o estudiantes.

Falta de regulación y críticas al sistema de selección

La madre expresó su preocupación, no tanto por la seguridad, sino por la falta de controles en la selección de personal. “Los estudiantes pudieron buscar en Google el nombre de este hombre y encontrar esta información. No parece haber un proceso de investigación exhaustivo”, dijo.

Según el manual de Triangle Math and Science Academy, los candidatos deben pasar por un proceso de investigación, y las condenas por delitos relacionados con la deshonestidad pueden llevar al despido inmediato. Sin embargo, la ley estatal de Carolina del Norte no exige obligatoriamente verificaciones de antecedentes para el personal escolar, aunque muchas escuelas lo hacen de manera voluntaria.

El experto en seguridad Jason Russell afirmó que una simple toma de huellas dactilares habría bastado para evitar la situación: “Habría quedado claro que no era quien decía ser”.

