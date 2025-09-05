España

Un pasajero rastrea su equipaje perdido y encuentra al ladrón con su camisa, pantalones y zapatos puestos: “Fue una locura”

El uso de un AirTag permite a un hombre hallar su equipaje robado en Los Ángeles

Marcos Montalbán

Perder una maleta en un aeropuerto puede convertirse en una auténtica pesadilla para cualquier viajero. Sin embargo, para Daniel Scott, la experiencia dio un giro inesperado gracias a la tecnología. Al regresar a Los Ángeles desde Salt Lake City (Utah), Scott descubrió que su equipaje había desaparecido, y decidió utilizar un dispositivo que había colocado dentro de su maleta: un AirTag de Apple.

“Me dio una oportunidad de encontrar mi equipaje y recuperarlo”, afirmó Scott al diario estadounidense NBC Los Ángeles. Gracias al rastreador, pudo seguir el rastro de su maleta fuera del aeropuerto y alertar a la policía, que intervino para recuperar sus pertenencias.

La maleta que se movía sola

El incidente comenzó cuando, tras esperar en vano junto a la cinta de equipajes, Scott comprobó en su móvil que su maleta no solo no estaba en el aeropuerto, sino que se desplazaba hacia la zona de los Uber. “Agarré el teléfono, miré y no estaba en el aeropuerto, sino que se movía hacia la zona de los Uber y se estaba yendo”, explicó Scott.

Ante la evidencia de que alguien se había llevado su equipaje, decidió seguir la señal del AirTag, que lo condujo hasta un edificio abandonado a unos 800 metros del aeropuerto. “Sabía que la etiqueta de mi equipaje decía que estaba en las cercanías”, dijo Scott.

Un hallazgo inesperado

La intervención de la policía resultó decisiva. Al ingresar al edificio abandonado, los agentes iluminaron el interior y reunieron a las personas que se encontraban entro. Fue entonces cuando Scott vivió una escena surrealista: uno de los ocupantes llevaba puestos sus zapatos, su camisa y hasta sus zapatos. “Fue una locura absoluta”, exclamó.

La maleta estaba destrozada, y el contenido se encontraba esparcido por varias habitaciones. A pesar de ello, Scott logró recuperar aproximadamente el 90% de sus pertenencias. “Me dio una oportunidad de encontrar mi equipaje y recuperarlo”, insistió Scott, enfatizando en la tranquilidad que le dio contar con un plan B.

Medidas y peso de maletas en Ryanair en 2024: esta es la normativa del equipaje de mano

AirTags: pequeños dispositivos, grandes resultados

Los AirTags, lanzados por Apple en 2021, tienen un precio aproximado de 30 euros y fueron diseñados para localizar objetos personales como llaves o carteras. Su funcionalidad se basa en la red Buscar, que utiliza la señal de cualquier iPhone, iPad o Mac cercano para comunicar la ubicación del objeto, sin necesidad de GPS directo ni suscripciones de pago.

“Solo metes el AirTag en la maleta y ya tienes la tranquilidad de saber que, pase lo que pase, vas a poder encontrarla”, destacó Scott. Desde su lanzamiento, estos dispositivos han sido protagonistas de numerosas historias curiosas, desde la recuperación de bicicletas robadas hasta casos más polémicos de acoso.

Una recomendación para los viajeros

El desenlace dejó una recomendación clara para los demás viajeros. “Recomiendo a todos los viajeros colocar uno en su maleta antes de volar”, aseguró Scott, convencido de que una medida tan sencilla puede marcar la diferencia entre perderlo todo o, como en su caso, reencontrarse con su propia ropa, aunque primero la lleve puesta otra persona.

