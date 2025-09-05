España

El próximo rival de Alcaraz puede ser el Papa: la pasión deportiva de León XIV y el sueño del campeón español

Las instalaciones deportivas de la residencia papal en Castel Gandolfo, incluida la pista de tenis y la piscina, han sido renovadas para que el Papa León XIV pueda retomar su pasión por el tenis

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Carlos Alcaraz y el Papa
Carlos Alcaraz y el Papa León XIV. (Montaje Infobae)

El Papa León XIV, reconocido por su afición al tenis, ha dado un paso importante para mantener viva su pasión por el deporte durante su residencia de verano en Castel Gandolfo, la histórica villa papal situada en los Castelli Romani, a las afueras de Roma. Durante el pasado mes de mayo, el Pontífice demostró su entusiasmo y cariño por este deporte al recibir con calidez al joven tenista Jannik Sinner y a su familia en el contexto del Abierto de Italia, un gesto que puso en evidencia no solo su gusto por el tenis, sino también su apoyo a las nuevas generaciones.

Ahora, con la reciente renovación de las instalaciones deportivas de la residencia, el Papa podrá volver a jugar al tenis y disfrutar de la piscina, lo que le permitirá seguir liberando el estrés y mantenerse activo, algo que hacía habitualmente cuando era un aficionado al deporte. La remodelación incluye mejoras en la pista de tenis, que han sido diseñadas para garantizar un entorno adecuado y seguro para la práctica del deporte, así como la rehabilitación de la piscina, otra de las instalaciones favoritas del Pontífice para mantener el bienestar físico.

Pista de tenis del Vaticano.
Pista de tenis del Vaticano. (Youtube)

Un encuentro deportivo con tintes espirituales

El interés por el tenis no se limita al Papa León XIV. En el panorama actual del tenis mundial, dos figuras jóvenes se disputan la atención y el cariño de los aficionados: Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Aunque el propio Papa bromeó sobre el apellido de Sinner y las pocas probabilidades de que se encontraran en un partido amistoso, la posibilidad de que el joven murciano, Alcaraz, tenga más suerte no está descartada.

Carlos Alcaraz, campeón de España y número dos del mundo, es conocido no solo por su talento en la cancha, sino también por su profunda fe católica. Muy ligado a la Virgen de la Fuensanta, patrona de su Murcia natal, el tenista siempre lleva consigo una imagen sagrada que le regaló su abuela Vittoria, un símbolo de protección y guía espiritual en su carrera deportiva.

Alcaraz recibiendo la bendición de
Alcaraz recibiendo la bendición de Don Luigi Portarulo en Nueva York. (Instagram)

Antes del Abierto de Estados Unidos, Alcaraz hizo una parada especial en la catedral de San Patricio en Nueva York, donde recibió la bendición de Don Luigi Portarulo, un joven vicario de 36 años originario de Campania, Italia. En una entrevista concedida a La Stampa, Don Portarulo reveló cómo, pese a no conocer mucho del tenis en un principio, terminó conociendo a grandes figuras del deporte como Djokovic, Cobolli, Musetti y Alcaraz.

Sobre el murciano, comentó: “Carlos no es italiano, lo sé, y es rival de Sinner, pero es un tipo realmente especial, simpático y muy religioso, y me reveló que su sueño sería jugar con el Papa Prevost”. Esta declaración añade un tono humano y cercano a la relación entre fe y deporte, mostrando que para algunos atletas, su espiritualidad es un motor tan importante como su preparación física.

¿Quién jugará primero con el Papa?

Más allá de la competición en las grandes canchas del tenis mundial, surge una curiosidad inesperada: ¿quién será el primero en jugar un partido con el Papa León XIV en la renovada pista de Castel Gandolfo? Tanto Sinner como Alcaraz cuentan con admiración y un vínculo especial con el Pontífice, y la renovada pista papal podría ser el escenario de un encuentro histórico y simbólico.

Este posible duelo amistoso es mucho más que un partido de tenis. Representa la unión entre la tradición, la espiritualidad y el deporte moderno, así como la humanización de figuras públicas que, desde distintas trincheras, inspiran a millones.

Carlos AlcarazUS OpenTenisTenis EspañaPapa León XIVEspaña-Noticias

