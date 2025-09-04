España

Una cubana que vive en España alucina con la estructura del país: “Tenemos que ser conscientes de dónde vivimos”

Darlyn explica en un vídeo los cambios que ha experimentado al mudarse a España

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Darlyn (@darlynmoralesactriz) explica en un vídeo los cambios que ha experimentado al mudarse a España. (TikTok)

La comunidad latinoamericana es especialmente fuerte en España. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2024 registran el padrón de más de dos millones de personas provenientes de países de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, con especial presencia femenina y de países del sur del contiente. Las raíces históricas, las similitudes culturales y el empleo de una lengua común facilita la llegada de miles de personas provenientes de diferentes partes de América hacia España, ya sea para estudiar, trabajar o simplemente conocer los rincones del país mediterráneo.

De todas ellas, la comunidad cubana es de las más numerosas. Según datos de 2024, residen en España 223.532 personas con nacionalidad cubana en el país, la cifra más alta desde que existen registros. Entre ellos se encuentra Darlyn Morales (@darlynmoralesactriz), joven que salió de su país natal y reside desde hace un tiempo en Madrid.

Años después de haber emigrado a Europa, Darlyn ha querido compartir en un vídeo lo agradecida que se siente por la oportunidad de cambiar de país. Lo cuenta en una publicación de la red social TikTok, junto con su hermana, mientras ambas caminan por la calle. “Tenemos que ser conscientes del lugar donde estamos y del lugar donde vivimos. Porque realmente Europa es hermosa”, asegura la joven en el vídeo.

Lo que admira Darlyn de España

No es el primer vídeo que realiza Darlyn sobre su experiencia en España: su perfil en la red social está plagado de historias narrando sus viajes y descubrimientos en su vida como migrante. En esta ocasión, destaca “las construcciones, las calles pequeñitas” y “la vibra que hay aquí en Europa”, así como “la limpieza" y “la paz” que se respira en el continente.

Tenemos que agradecer mucho, mucho más por el lugar de donde venimos, ¿verdad? Tenemos que estar mucho más agradecidas por esto. Europa es hermosa, España es hermosa", afirma. Para ella, “las personas que han vivido aquí toda la vida no son conscientes de esto. Por ejemplo, la energía es completamente diferente al lugar de donde nosotros venimos. Esa es una de las cosas que yo me di cuenta en el momento uno que llegué a este país y que mi hermana también se ha dado cuenta y de que todos los que salimos de Cuba y visitamos Europa lo sentimos, y es la energía que se respira en el ambiente. El físico cambia, cambia el color de la piel, cambia el pelo, cambia todo”, continúa la joven.

Darlyn achaca estos cambios, en parte, a la alimentación disponible en España, pero las razones de su mejor salud van más allá. “No tienes que estar preocupándote por las cosas tontas que si se va la corriente... es diferente. O sea, el estrés es otro tipo de estrés, es un estrés normal, es un estrés cotidiano. No es un estrés de hace millones de años atrás como se tiene en el lugar de donde nosotros venimos. Por eso es que uno siente la diferencia, que es abismal”, concluye la joven.

Temas Relacionados

MigrantesInmigración EspañaCubaRedes SocialesTikTokTikTok EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

