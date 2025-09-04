Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 29 de agosto

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el precio del metal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Considerado uno de los activos más seguros, el oro es elegido con frecuencia por particulares y empresarios que buscan hacer frente a la inflación. En tiempos de incertidumbre global, es común que los inversores busquen estabilidad trasladando su dinero a metales preciosos o al dólar.

En este 2025, el oro ha alcanzado máximos históricos, alentado por la disminución de la inflación en Estados Unidos y por la inestabilidad global provocada por conflictos en Medio Oriente.

Una de las formas más populares de acceder a este mercado es mediante la compra de oro físico, como monedas o lingotes. Por ello, es clave estar informado sobre su cotización, la cual fluctúa constantemente.

A continuación, detallamos el precio del oro en España correspondiente al viernes 29 de agosto.

Cuánto cuesta el oro hoy

El valor de este metal precioso está en constante movimiento en el mercado financiero, está sujeto a los movimientos que se registran en las últimas horas. Estos fueron los movimientos que registró este activo en el último corte, al momento que se escribió este artículo.

El metal se está vendiendo el día de hoy en España a un valor de 93,89 € por gramo. En las últimas 24 horas el valor mínimo que registró el metal fue de 93,87 € y el máximo de 94,21 €. Esto indica que el kilo de oro está en un valor de 93890 €.

Un activo de refugio durante las crisis

La inversión en metales preciosos, como el oro, se vuelve relevante en contextos de crisis económica, debido a su menor volatilidad frente a otros activos financieros. Se puede comprar oro tanto presencialmente como en línea, siempre a través de empresas debidamente certificadas.

De acuerdo con Business Insider, el oro mantiene un valor intrínseco que refleja el costo de vida y suele comportarse de forma opuesta al mercado de valores. Por este motivo, en épocas de recesión, su precio generalmente aumenta.

Una de las características clave del oro es su durabilidad: no se puede falsificar ni eliminar. Actualmente, hay dos formas principales de invertir en este metal: mediante la compra directa de oro físico o a través de valores relacionados, como acciones, fondos cotizados o futuros.

El oro físico está disponible en lingotes o monedas acuñadas, que varían en tamaño y llevan grabado su nivel de pureza, el país de origen y su peso, lo que garantiza su autenticidad.

La incertidumbre global y el oro

El precio del oro ha alcanzado nuevos máximos en 2025, impulsado por un clima de incertidumbre global que se intensificó con la reelección de Donald Trump y el endurecimiento de su política comercial contra China. La implementación inmediata de medidas arancelarias por parte del mandatario estadounidense ha reactivado temores en los mercados, donde la volatilidad se ha vuelto protagonista.

Según datos recientes recogidos por Bloomberg, la demanda del metal precioso continúa en aumento, en gran parte gracias a la mayor compra por parte de bancos centrales de distintos países. En línea con esta tendencia, Goldman Sachs anticipa que la cotización del oro seguirá en ascenso debido al renovado interés por activos considerados seguros.

Lina Thomas, estratega de materias primas de la firma, señaló que los inversionistas suelen recurrir al oro como refugio en tiempos de turbulencia económica, aunque su atractivo disminuye cuando el panorama se estabiliza.

Actualmente, el oro se posiciona como el activo refugio con mayor capitalización del mundo, por encima de gigantes tecnológicos como Apple, Microsoft y Nvidia. No obstante, la reciente valorización de bitcoin ha abierto el debate sobre si la criptomoneda podría asumir un rol similar en el futuro financiero global.