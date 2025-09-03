Las revistas del corazón esta semana: las primeras palabras de Irene Rosales y la nueva vida de Kiko Rivera como soltero

Portada de las revistas del 3 de septiembre de 2025.

‘Diez Minutos’

La portada de Diez Minutos gira en torno a Irene Rosales, en un momento crucial de su vida personal y mediática. Tras hacer pública su separación de Kiko Rivera, Irene se enfrenta al futuro con una actitud serena y determinación, y la revista anuncia en exclusiva cómo afronta estos cambios y cuáles son sus planes en esta nueva etapa. Además, la cabecera subraya que Irene Rosales está replanteando sus prioridades, buscando equilibrio y autonomía tras el desgaste emocional experimentado durante su matrimonio.

Portada de la revista 'Diez Minutos'.

En uno de los recuadros, Kiko Rivera también aparece disfrutando de tiempo de calidad junto a sus hijas en Huelva. Estas imágenes muestran su faceta paternal y cómo, tras la ruptura, ha decidido refugiarse en la compañía de las pequeñas, sumergiéndose en la rutina familiar y alejándose de la exposición mediática que tantas veces ha marcado su vida. Así, tanto Irene como Kiko protagonizan dos caminos paralelos, cada uno afrontando la separación de maneras distintas pero con el bienestar de sus hijas como prioridad.

La portada incluye además una escena veraniega protagonizada por Tamara Falcó e Íñigo Onieva, quienes disfrutan de unas vacaciones románticas en la playa. Las imágenes captan momentos de complicidad y besos, aportando una estampa alegre y desenfadada propia de la temporada estival. A su vez, Victoria Federica también tiene su espacio, dejándose ver en Marbella mientras celebra los últimos días antes de cumplir 25 años, mostrándose relajada y disfrutando del ambiente marbellí, siempre rodeada de amigos y con su característico estilo que la ha convertido en uno de los personajes más seguidos de la crónica social.

‘Lecturas’

Irene Rosales se sitúa una vez más en el epicentro informativo, esta vez dispuesta a contar su historia personal con máxima sinceridad. Con el titular, “he tenido mil motivos para dejar a Kiko”, la revista adelanta parte de un reportaje en el que recuerda las entrevistas antiguas en las que Irene habló sobre ciertas circunstancias que ahora la han llevado al fin de su matrimonio con Kiko Rivera.

En otro de los destacados se desvela que Mar Flores vuelve a estar ilusionada. La publicación capta a la modelo disfrutando de una jornada en la playa acompañada de su nuevo amigo, en una actitud despreocupada y cómplice que abre interrogantes sobre su situación sentimental actual.

La portada también presenta una instantánea sobre la boda de la que denominan la princesa más rica de Europa, la de Liechtenstein, una ceremonia que ha reunido a la realeza continental y que deslumbra tanto por sus protagonistas como por el lujo y el protocolo que la rodean.

El recorrido por la portada se completa con una referencia a la princesa Leonor, donde se muestra su paso por la Academia del Aire. En este espacio, la heredera aparece en uniforme militar, dentro de su nueva vida formativa, sumando experiencia lejos de la Zarzuela y asumiendo con entusiasmo su proceso de aprendizaje en el Ejército del Aire.

‘Semana’

Portada de la revista 'Semana'.

Semana cede todo el protagonismo a la princesa Leonor, presentándola enfundada en mono de vuelo y con actitud segura en su iniciación en la Academia General del Aire. La publicación destaca el paralelismo entre Leonor y su padre, el rey Felipe VI, quien comenzó su formación militar en 1987, y subraya el inicio de un capítulo determinante para la heredera, marcado por disciplina y vocación de servicio.

La revista también incluye fotografías exclusivas del cumpleaños número 60 de Terelu Campos en la playa, rodeada de amigos y familia. Las imágenes la muestran en un ambiente distendido y familiar, disfrutando de su día especial en compañía muy cercana.

Por otro lado, Kiko Rivera aparece tras la separación de Irene Rosales. El cantante se muestra con sus hijas y adaptando su rutina a una vida de soltero, repleta de cambios tras la ruptura.

‘¡HOLA!’

En esta portada la gran protagonista es la princesa Leonor, quien destaca en uniforme militar y sonriente, dando inicio a una nueva etapa en su vida al comenzar su formación en la Academia General del Aire. La revista promete los detalles más personales sobre este sueño cumplido, mostrando a Leonor muy implicada en su preparación, con guiños a la tradición familiar y a la historia reciente de la monarquía. Su imagen transmite una mezcla de juventud, energía y compromiso, en el contexto de sus primeros días lejos de la Casa Real, afrontando nuevos desafíos y responsabilidades.

El número también dedica espacio a la esperada boda de María Carolina de Liechtenstein, que ha reunido rostros conocidos del mundo del deporte y el espectáculo en un ambiente elegante y festivo. En paralelo, se incluyen escenas del verano familiar de Carla Goyanes, quien aparece relajada y sonriente junto a sus seres queridos, reflejando la cercanía y la espontaneidad que han caracterizado sus vacaciones.

Por otro lado, se resalta la historia de Alejandra Onieva y Jesse Williams, que consolidan su relación y posan juntos en una imagen que evidencia la buena sintonía de la pareja, mientras disfrutan de destinos estivales. Finalmente, también ocupa un lugar destacado Paula Larrañaga, hija del mítico Carlos Larrañaga, que acaba de cumplir 18 años.