España

La Policía Nacional sorprende de madrugada a un niño que transportaba droga, un arma y cartuchos: había aceptado el encargo a cambio de 20 euros

El menor, de 12 años, caminaba solo por el distrito Norte de Granada con una mochila y una bolsa de rafia

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
Un vehículo de la Policía
Un vehículo de la Policía Nacional (Policía Nacional)

La Policía Nacional ha localizado en Granada a un menor de tan solo doce años de edad que, de madrugada, caminaba solo por una calle del distrito Norte con una mochila cargada de objetos de gran peligrosidad. Dentro del equipaje transportaba un revólver, más de setenta cartuchos de distintos calibres, varios fármacos y una bolsa con droga. Según explicó el propio niño a los agentes, había aceptado el encargo de trasladar todo ese material a una dirección concreta a cambio de recibir veinte euros.

De acuerdo con la información difundida por la Policía Nacional y recogida por EFE, el hallazgo se produjo de manera fortuita. Una patrulla observó al menor caminando en plena madrugada, sin compañía de ningún adulto, por una zona del distrito Norte de la capital granadina. Ante la sospecha de que pudiera necesitar ayuda, los agentes decidieron acercarse a él para interesarse por su situación. Fue en ese momento cuando el chico, al percatarse de la presencia policial, se mostró nervioso y cambió bruscamente de dirección.

La reacción del menor llamó la atención de los policías, que optaron por identificarlo. El niño llevaba consigo una mochila a la espalda y una bolsa de rafia en la mano. Al ser preguntado, facilitó su nombre y su edad, pero evitó dar explicaciones claras sobre su destino o sobre el contenido de lo que transportaba. Su comportamiento titubeante y la visible incomodidad que mostraba despertaron mayores sospechas en los agentes.

Un vehículo de la Policía
Un vehículo de la Policía Nacional (Policía Nacional)

Los policías procedieron entonces a revisar el contenido de la bolsa de rafia. En su interior localizaron algunos objetos aparentemente cotidianos, como unas zapatillas deportivas y varios libros, junto con otros más preocupantes: un teléfono móvil, determinados fármacos y una bolsa de plástico con unos cincuenta gramos de marihuana.

El hallazgo más alarmante se produjo al inspeccionar la mochila. Allí descubrieron un revólver calibre 38 con las cachas de color nácar, además de una cantidad considerable de munición. El menor transportaba un calcetín anudado que contenía 37 cartuchos, otro con 9 proyectiles adicionales y una bolsa de plástico transparente con otros 35 cartuchos, lo que elevaba a más de setenta la cantidad total de munición de distintos calibres.

Mientras los agentes procedían a la intervención del material, se presentó en el lugar la madre del menor. La mujer aportó su propia documentación y la de su hijo y escuchó la versión que este relató a los policías. Según manifestó, había recibido todo lo que llevaba de manos de un desconocido, con la instrucción de trasladarlo hasta una dirección concreta de la ciudad.

Noticias del día 03 de septiembre del 2025

La Policía Nacional trasladó tanto a la madre como al menor a dependencias policiales, donde se realizaron las diligencias correspondientes. Posteriormente, ambos quedaron en libertad, mientras que el material intervenido quedó bajo custodia para su análisis. La investigación se centra ahora en determinar la procedencia de las armas, los fármacos y la droga, así como en identificar a la persona que encargó al menor el transporte de un material tan peligroso.

Temas Relacionados

Policía Nacional EspañaPolicía EspañaDrogaNarcotráficoMenoresTráfico de DrogasGranadaAndalucíaSucesosSucesos EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El 35% de inquilinos tiene dificultades para afrontar los pagos iniciales del alquiler, según un informe

Un 33% de los encuestados han afirmado haber tenido que recurrir a familiares, amigos o una financiación externa para hacer frente a este gasto

El 35% de inquilinos tiene

Uno de los cocineros de Cristiano Ronaldo revela el secreto de su dieta para mantenerse en forma a los 40 años: “Son alimentos muy normales”

Según reveló Giorgio Barone, esta es la filosofía detrás de la alimentación del jugador portugués

Uno de los cocineros de

Esto es lo que pasa si aparcas con las ruedas del coche giradas, según un mecánico: “Va a cambiar la inclinación del coche”

Dejar el volante girado durante tiempos prolongados puede traducirse en riesgos de avería o desgaste irregular

Esto es lo que pasa

Una trabajadora pierde un ojo y el INSS rechaza su incapacidad: la Justicia le da la razón y confirma que tiene derecho a 84.594 euros de indemnización

La mujer fue sometida en diciembre de 2022 a la extirpación de su ojo izquierdo a causa de un melanoma

Una trabajadora pierde un ojo

Esta es la ciudad que se prepara para limitar el alquiler tras alcanzar máximos históricos: será declarada zona tensionada

La declaración de zona tensionada permite a las comunidades autónomas delimitar áreas en las que se podrán aplicar límites o medidas de contención de precios, con el objetivo de frenar el deterioro del acceso residencial

Esta es la ciudad que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Esto es lo que pasa

Esto es lo que pasa si aparcas con las ruedas del coche giradas, según un mecánico: “Va a cambiar la inclinación del coche”

El juez Peinado adelanta al 10 de septiembre la declaración de Begoña Gómez y pide a Moncloa todos sus correos desde 2018

Un trabajador se va de “vacaciones remuneradas indefinidas” y la empresa entra en concurso de acreedores: la Justicia confirma que su contrato ya estaba extinguido

Feijóo planta al fiscal general en la apertura del Año Judicial y opta por arropar a Ayuso en un acto

La DGT implantará en 2026 radares móviles con ruedas, inspirados en el modelo francés, para controlar tramos de riesgo

ECONOMÍA

El 35% de inquilinos tiene

El 35% de inquilinos tiene dificultades para afrontar los pagos iniciales del alquiler, según un informe

Una trabajadora pierde un ojo y el INSS rechaza su incapacidad: la Justicia le da la razón y confirma que tiene derecho a 84.594 euros de indemnización

Esta es la ciudad que se prepara para limitar el alquiler tras alcanzar máximos históricos: será declarada zona tensionada

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Los turistas británicos recurren a comer en sus habitaciones de hotel por los altos precios de la hostelería española: “Hemos ahorrado un poco haciendo picnics”

DEPORTES

Nick Kyrgios, sobre su partido

Nick Kyrgios, sobre su partido de exhibición ante Sabalenka: “Me hace gracia que ella piense que puede ganar”

Las protestas pro Palestina contra el equipo Israel-Premier Tech obligan a suspender la etapa en Bilbao de la Vuelta

El RCD Mallorca, contundente con la ‘rajada’ de Dani Rodríguez: suspendido de empleo y sueldo

Jorge de Frutos y la llamada de la selección española: el cuarto jugador del Rayo Vallecano y el segundo segoviano en vestir La Roja

El ciclista español Juan Ayuso carga contra su equipo por anunciar su salida: “Quieren dañar mi imagen, es una dictadura”