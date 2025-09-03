La Policía Nacional sorprende de madrugada a un niño que transportaba droga, un arma y cartuchos: había aceptado el encargo a cambio de 20 euros

Un vehículo de la Policía Nacional (Policía Nacional)

La Policía Nacional ha localizado en Granada a un menor de tan solo doce años de edad que, de madrugada, caminaba solo por una calle del distrito Norte con una mochila cargada de objetos de gran peligrosidad. Dentro del equipaje transportaba un revólver, más de setenta cartuchos de distintos calibres, varios fármacos y una bolsa con droga. Según explicó el propio niño a los agentes, había aceptado el encargo de trasladar todo ese material a una dirección concreta a cambio de recibir veinte euros.

De acuerdo con la información difundida por la Policía Nacional y recogida por EFE, el hallazgo se produjo de manera fortuita. Una patrulla observó al menor caminando en plena madrugada, sin compañía de ningún adulto, por una zona del distrito Norte de la capital granadina. Ante la sospecha de que pudiera necesitar ayuda, los agentes decidieron acercarse a él para interesarse por su situación. Fue en ese momento cuando el chico, al percatarse de la presencia policial, se mostró nervioso y cambió bruscamente de dirección.

La reacción del menor llamó la atención de los policías, que optaron por identificarlo. El niño llevaba consigo una mochila a la espalda y una bolsa de rafia en la mano. Al ser preguntado, facilitó su nombre y su edad, pero evitó dar explicaciones claras sobre su destino o sobre el contenido de lo que transportaba. Su comportamiento titubeante y la visible incomodidad que mostraba despertaron mayores sospechas en los agentes.

Los policías procedieron entonces a revisar el contenido de la bolsa de rafia. En su interior localizaron algunos objetos aparentemente cotidianos, como unas zapatillas deportivas y varios libros, junto con otros más preocupantes: un teléfono móvil, determinados fármacos y una bolsa de plástico con unos cincuenta gramos de marihuana.

El hallazgo más alarmante se produjo al inspeccionar la mochila. Allí descubrieron un revólver calibre 38 con las cachas de color nácar, además de una cantidad considerable de munición. El menor transportaba un calcetín anudado que contenía 37 cartuchos, otro con 9 proyectiles adicionales y una bolsa de plástico transparente con otros 35 cartuchos, lo que elevaba a más de setenta la cantidad total de munición de distintos calibres.

Mientras los agentes procedían a la intervención del material, se presentó en el lugar la madre del menor. La mujer aportó su propia documentación y la de su hijo y escuchó la versión que este relató a los policías. Según manifestó, había recibido todo lo que llevaba de manos de un desconocido, con la instrucción de trasladarlo hasta una dirección concreta de la ciudad.

La Policía Nacional trasladó tanto a la madre como al menor a dependencias policiales, donde se realizaron las diligencias correspondientes. Posteriormente, ambos quedaron en libertad, mientras que el material intervenido quedó bajo custodia para su análisis. La investigación se centra ahora en determinar la procedencia de las armas, los fármacos y la droga, así como en identificar a la persona que encargó al menor el transporte de un material tan peligroso.