Amancio Ortega amplía su imperio inmobiliario con la compra de un hotel en París: abrirá sus puertas en 2026

Amancio Ortega amplía su imperio inmobiliario con la compra de un hotel en París. (Montaje Infobae España con imágenes de Canva y Europa Press)

Amancio Ortega continúa ampliando su imperio. Además de Inditex, el empresario español avanza en el sector inmobiliario con la compra del hotel Banke Opera París, un histórico edificio en el centro de la capital francesa que será renovado y volverá a abrir sus puertas en el verano de 2026. La compra se ha realizado a través de su sociedad Pontegadea por 97 millones de euros.

El edificio que albergará el hotel data de 1907 y, tras varias décadas como entidad bancaria, adoptó su actual función hotelera en 2009. Ahora, se reabrirá bajo la marca Radisson Collection. La restauración pretende resaltar la arquitectura Belle Époque y los detalles clásicos del edificio, como la escalera diseñada por Gustave Eiffel, además de introducir nuevos espacios, según han detallado desde Radisson Hotel Group en un comunicado.

Banke Opera Paris, nueva apuesta de Pontegadea en el sector hotelero parisino

El hotel cuenta con 90 habitaciones y se ubica en la rue de La Fayette, uno de los ejes céntricos de París, muy cerca de sitios tan emblemáticos de la capital gala como Galeries Lafayette y la Ópera Garnier. Tras su reapertura, el edificio contará con nuevos servicios, y la entrada de los huéspedes se realizará a través de un atrio del siglo XIX, en el que se instalará la recepción, el bar y el restaurante.

Esta operación será la séptima adquisición inmobiliaria de Pontegadea en Francia, todas localizadas en París. En 2024, la compañía sumó un edificio de oficinas junto al Palacio de la Ópera de París por 227 millones de euros, y cuenta con otros dos inmuebles como parte del proyecto Grand Opera. A escala global, el porfolio gestionado por la firma de Ortega incluye oficinas, hoteles, naves logísticas, complejos residenciales y centros comerciales en países como Estados Unidos, Francia, Canadá y Corea, además de España.

Los hijos de Amancio Ortega: la heredera de Inditex Marta, la multimillonaria Sandra y Marcos.

En cuanto al sector hotelero, Pontegadea ya adquirió en 2021 el hotel Senator Playaballena, en Cádiz, por 25 millones de euros, y dos hoteles boutique en palma de Mallorca en diciembre de 2023, tras una inversión de 35 millones.

“Francia es un mercado estratégico en crecimiento”

Tal y como recalcan en el comunicado Elie Younes, director global de desarrollo y vicepresidente ejecutivo de Radisson Hotel Group, “Francia es un mercado estratégico en crecimiento para Radisson Hotel Group, donde nuestro objetivo es ampliar significativamente nuestra presencia”.

De hecho, desde el sector remarcan que la oferta de lujo en París se encuentra en plena expansión. En los próximos meses se abrirán lugares tan destacados como el Radisson Blu Hotel Paris Roissy CDG Airport, que abrirá en este año, y el Radisson Resort Cannes, previsto para 2026. El Hotel Beaux Arts en Bourges y otros proyectos en curso muestran el compromiso del grupo con el mercado francés y con el turismo de alto poder adquisitivo.

“La expansión se apoya en alianzas estratégicas a largo plazo”, recalca el comunicado de Radisson, que también señala la transformación de activos históricos en hoteles contemporáneos como una de sus líneas principales. El nuevo posicionamiento de la capital francesa en el mercado turístico y corporativo favorece el éxito de iniciativas que convierten antiguos espacios de prestigio en establecimientos de lujo.

*Con información de Europa Press.