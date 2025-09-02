Un hombre permanece atrincherado en una vivienda de Alfalfar después de haber disparado con una escopeta a un vecino

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial (Europa Pres

Un hombre permanece atrincherado en una vivienda de la localidad valenciana de Alfalfar después de una discusión ocurrida esta noche en la que el hombre habría disparado tres veces con una escopeta a su vecino, según ha adelantado EFE y han confirmado desde la Guardia Civil a este periódico.

El autor está completamente identificado por los agentes, pero aunque en un principio se pensaba que estaba en una vivienda concreta, en este momento “no lo tienen claro” y han decidido acordonar toda la zona por si se encontrará escondido en otro sitio.

Un incidente con disparos

Según ha informado EFE, los hechos habrían tenido lugar sobre las 23:30 horas, cuando las autoridades recibieron el aviso de un incidente con disparos en torno a la calle Pintor Sorolla.

Al parecer, dos vecinos de Alfafar discutieron acaloradamente y uno de ellos descerrajó al otro tres tiros de escopeta, hiriéndole gravemente. Luego, el autor de los disparos se marchó del lugar y ahora se encuentra atrincherado en una vivienda cercana al lugar del suceso.

Por su parte, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha informado de que recibió anoche el aviso del incidente y movilizó una unidad del SAMU, que se desplazó hasta la zona. El equipo médico asistió allí mismo a un hombre de 33 años herido por arma de fuego, y posteriormente le trasladó al Hospital La Fe de València.

