España

Tamara Falcó incendia las redes con un posado en topless: “Si la santa madre Iglesia te ve, te excomulga”

La hija de Isabel Praysler y Carlos Falcó ha revolucionado Instagram con una imagen que ha dado mucho que hablar

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

Guardar
Imagen compartida por Tamara Falcó
Imagen compartida por Tamara Falcó en redes sociales (INSTAGRAM).

El final del verano se acerca, pero Tamara Falcó no ha querido dejar pasar la oportunidad de disfrutar de unos últimos días de descanso antes de regresar a su cita semanal con El Hormiguero. La marquesa de Griñón se ha escapado a la costa en compañía de sus seres queridos, entre ellos su marido, Íñigo Onieva, su hermana Ana Boyer, el tenista Fernando Verdasco y los hijos de la pareja.

Durante la estancia, Tamara ha compartido con sus seguidores un conjunto de instantáneas en Instagram que reflejan el ambiente distendido de estas vacaciones. En ellas aparece tomando el sol, bañándose en la piscina o relajándose en la playa, siempre con looks estivales que combinan bikinis, gafas de sol y accesorios desenfadados. Sin embargo, una de esas imágenes ha sido la que más conversación ha generado: un posado sobre una colchoneta en la piscina en el que aparece únicamente con la parte inferior del bikini, mostrando su espalda al sol y dejando entrever un topless.

El gesto de la colaboradora televisiva no ha pasado inadvertido. Muchos seguidores han aplaudido la naturalidad con la que Tamara se muestra en redes, interpretando la publicación como una señal de confianza y plenitud personal. Otros, en cambio, han cuestionado la coherencia de la foto con las firmes convicciones religiosas que ella misma ha manifestado en numerosas ocasiones. Comentarios como “Si la santa madre Iglesia te ve en topless, te excomulga”, “Siendo católica, no entiendo bien esa foto insinuante en la colchoneta” o “No te reconozco en las últimas fotos que estás subiendo” han puesto de relieve la división de opiniones.

Imagen compartida por Tamara Falcó
Imagen compartida por Tamara Falcó en redes sociales (INSTAGRAM).

Vacaciones entre lujos y buenos recuerdos

La escapada gaditana ha incluido paseos, comidas en restaurantes de moda, paellas a pie de playa y hasta partidos de polo, actividades propias de un verano exclusivo en Sotogrande. Aun así, Tamara no ha dejado de lado el cuidado personal. Consciente de que las vacaciones suelen traer consigo excesos gastronómicos, ha mostrado también su faceta más saludable con batidos y rutinas healthy.

Este viaje se suma a un verano en el que la marquesa de Griñón ha recorrido destinos de ensueño como la Provenza, Ibiza o Maldivas. Precisamente en este último lugar disfrutó de unos días muy especiales junto a su madre, Isabel Preysler, con quien mantiene una relación muy estrecha. Madre e hija sorprendieron en redes luciendo estilismos coordinados que reflejaban su buena sintonía.

Imagen compartida por Tamara Falcó
Imagen compartida por Tamara Falcó en redes sociales (INSTAGRAM).

Regreso a Antena 3

Con septiembre ya en marcha, Tamara se prepara para reincorporarse a El Hormiguero, donde participa cada jueves como tertuliana. En este espacio no solo analiza temas de actualidad, sino que en ocasiones también ha hablado de su vida privada, desde la ruptura con Onieva hasta la reconciliación que acabó en boda. Su presencia en el programa se ha convertido en una de sus principales fuentes de ingresos y en una plataforma desde la que muestra una imagen cada vez más cercana y mediática.

De momento, se desconoce si esta escapada será la última del verano o si aún queda algún destino por visitar antes de sumergirse en la rutina. Lo que sí parece claro es que, entre playas, lujos y alguna que otra polémica fotográfica, Tamara Falcó ha conseguido volver a ser protagonista de la conversación en los días previos a su regreso televisivo.

Temas Relacionados

Tamara FalcóFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Canelo, la historia del perro más fiel del mundo: vivía en España y esperó a su dueño más años que Hachiko

El animal se convirtió en una institución en esta ciudad andaluza

Canelo, la historia del perro

Estos son los cinco trucos que usan los supermercados para que gastes más, según un dietista: “Las promociones siempre son de productos que no necesitas”

Un experto revela los trucos más habituales con los que los supermercados incentivan el consumo excesivo

Estos son los cinco trucos

Vuelve una de las películas de misterio mejor valoradas de los últimos años: cuándo se estrena ‘Puñales por la espalda 3’

El nuevo caso de Benoit Blanc primero llegará a los cines antes de dar el salto a Netflix

Vuelve una de las películas

La Comunidad de Madrid incrementa las ayudas a pymes y autónomos para incentivar el teletrabajo y la flexibilidad horaria: las subvenciones pueden llegar hasta los 15.000 euros

Los empresas deberán tener menos de 50 trabajadores y un volumen de negocio y balance general igual o inferior a diez millones de euros

La Comunidad de Madrid incrementa

Detienen al tío de Marc Márquez y a un excomandante de la Guardia Civil por el asesinato de un contrabandista en 2022

El crimen de Joan Coromina, abatido de un disparo en el corazón en una finca de la Baronía de Rialb, se resuelve tras tres años y medio de investigación

Detienen al tío de Marc
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detienen al tío de Marc

Detienen al tío de Marc Márquez y a un excomandante de la Guardia Civil por el asesinato de un contrabandista en 2022

Sánchez viajará a París para participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios con Macron, Starmer y Zelenski

La estafa del falso cazatalentos: la Policía advierte del engaño que pone en riesgo a los menores en internet

Salvador Illa y Carles Puigdemont se reúnen en Bruselas a puerta cerrada durante una hora y media

El Gobierno insiste en que habrá encuentro “con absoluta normalidad” entre Sánchez y Puigdemont pero evita concretar una fecha

ECONOMÍA

La Comunidad de Madrid incrementa

La Comunidad de Madrid incrementa las ayudas a pymes y autónomos para incentivar el teletrabajo y la flexibilidad horaria: las subvenciones pueden llegar hasta los 15.000 euros

Las señales para detectar un ‘despido silencioso’, según una abogada: “Critican continuamente tu trabajo”

Jubilaciones anticipadas: esto es lo que puede descontarte la Seguridad Social de tu pensión aunque tengas más de 38 años cotizados

Los multimillonarios aumentan en España y acumulan más riqueza: son casi el doble en diez años y con un 9% más de patrimonio

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

El ciclista español Juan Ayuso

El ciclista español Juan Ayuso carga contra su equipo por anunciar su salida: “Quieren dañar mi imagen, es una dictadura”

El primer compañero de Fernando Alonso en Fórmula 1, detenido en Brasil por presunta posesión ilegal de un coche de lujo

De Dean Huijsen a Álex Baena: estos son los equipos españoles que más dinero han gastado en fichajes

Karolina Muchova se pone a llorar en pleno partido del US Open tras ver a su exnovio acosador en las gradas: “Me asusté”

El ex jefe de la Fórmula 1 carga contra Hamilton: “Es más probable que el safety-car gane una carrera a que sea campeón”