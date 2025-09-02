Tamara Falcó incendia las redes con un posado en topless: “Si la santa madre Iglesia te ve, te excomulga”

Imagen compartida por Tamara Falcó en redes sociales (INSTAGRAM).

El final del verano se acerca, pero Tamara Falcó no ha querido dejar pasar la oportunidad de disfrutar de unos últimos días de descanso antes de regresar a su cita semanal con El Hormiguero. La marquesa de Griñón se ha escapado a la costa en compañía de sus seres queridos, entre ellos su marido, Íñigo Onieva, su hermana Ana Boyer, el tenista Fernando Verdasco y los hijos de la pareja.

Durante la estancia, Tamara ha compartido con sus seguidores un conjunto de instantáneas en Instagram que reflejan el ambiente distendido de estas vacaciones. En ellas aparece tomando el sol, bañándose en la piscina o relajándose en la playa, siempre con looks estivales que combinan bikinis, gafas de sol y accesorios desenfadados. Sin embargo, una de esas imágenes ha sido la que más conversación ha generado: un posado sobre una colchoneta en la piscina en el que aparece únicamente con la parte inferior del bikini, mostrando su espalda al sol y dejando entrever un topless.

El gesto de la colaboradora televisiva no ha pasado inadvertido. Muchos seguidores han aplaudido la naturalidad con la que Tamara se muestra en redes, interpretando la publicación como una señal de confianza y plenitud personal. Otros, en cambio, han cuestionado la coherencia de la foto con las firmes convicciones religiosas que ella misma ha manifestado en numerosas ocasiones. Comentarios como “Si la santa madre Iglesia te ve en topless, te excomulga”, “Siendo católica, no entiendo bien esa foto insinuante en la colchoneta” o “No te reconozco en las últimas fotos que estás subiendo” han puesto de relieve la división de opiniones.

Vacaciones entre lujos y buenos recuerdos

La escapada gaditana ha incluido paseos, comidas en restaurantes de moda, paellas a pie de playa y hasta partidos de polo, actividades propias de un verano exclusivo en Sotogrande. Aun así, Tamara no ha dejado de lado el cuidado personal. Consciente de que las vacaciones suelen traer consigo excesos gastronómicos, ha mostrado también su faceta más saludable con batidos y rutinas healthy.

Este viaje se suma a un verano en el que la marquesa de Griñón ha recorrido destinos de ensueño como la Provenza, Ibiza o Maldivas. Precisamente en este último lugar disfrutó de unos días muy especiales junto a su madre, Isabel Preysler, con quien mantiene una relación muy estrecha. Madre e hija sorprendieron en redes luciendo estilismos coordinados que reflejaban su buena sintonía.

Regreso a Antena 3

Con septiembre ya en marcha, Tamara se prepara para reincorporarse a El Hormiguero, donde participa cada jueves como tertuliana. En este espacio no solo analiza temas de actualidad, sino que en ocasiones también ha hablado de su vida privada, desde la ruptura con Onieva hasta la reconciliación que acabó en boda. Su presencia en el programa se ha convertido en una de sus principales fuentes de ingresos y en una plataforma desde la que muestra una imagen cada vez más cercana y mediática.

De momento, se desconoce si esta escapada será la última del verano o si aún queda algún destino por visitar antes de sumergirse en la rutina. Lo que sí parece claro es que, entre playas, lujos y alguna que otra polémica fotográfica, Tamara Falcó ha conseguido volver a ser protagonista de la conversación en los días previos a su regreso televisivo.