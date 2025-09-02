Qué ver esta noche en Disney+ España

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Disney+ se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Thunderbolts

Un grupo de supervillanos y antihéroes van en misiones para el gobierno. Basado en la serie de cómics del mismo nombre.

2. Alien: Planeta Tierra (Alien: Earth)

Cuando una misteriosa nave se estrella contra la Tierra, una joven y un variopinto grupo de soldados tácticos hacen un fatídico hallazgo que los pone cara a cara con la mayor amenaza del planeta. El equipo de rescate busca supervivientes entre los restos de la colisión y se topa con una forma de vida depredadora que levanta más misterios y miedos de los que cabría imaginarse. Debido a esta nueva amenaza, el equipo deberá luchar por sobrevivir. Lo que decidan hacer con este descubrimiento podría cambiar el planeta Tierra tal y como lo conocen.

3. LEGO Princesas Disney: Villanos unidos (Lego Disney Princess: Villains Unite)

Después de que Ariel, Moana, Tiana, Rapunzel y Blancanieves frustraran el plan de Gastón de apoderarse de todos sus reinos, éste llama a Úrsula, Jafar y la Reina Malvada para que le ayuden a acabar con las Princesas de una vez por todas. Las Princesas se enteran del plan de Gastón y reclutan a algunas de sus amigas con la ayuda del Espejo Mágico: Aurora, Bella y Cenicienta. Juntas, las Princesas se aliarán para un enfrentamiento definitivo entre el bien y el mal.

4. The Fantastic Four: First Steps | A Special Look

5. Avatar: El sentido del agua

Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, 'Avatar: The Way of Water' empieza contando la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, lo que tienen que hacer para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sufren.

6. Blancanieves (Snow White)

Tras la desaparición del benévolo Rey, la Reina Malvada dominó la otrora bella tierra con una vena cruel. La princesa Blancanieves huye del castillo cuando la Reina, celosa de su belleza interior, intenta matarla. En lo profundo del oscuro bosque, se topa con siete enanos mágicos y un joven bandido llamado Jonathan. Juntos, luchan por sobrevivir a la implacable persecución de la Reina y aspiran a recuperar el reino en el proceso.

7. Capitán América: Brave New World (Captain America: Brave New World)

Tras reunirse con el recién elegido presidente de los EE. UU., Thaddeus Ross, Sam se encuentra en medio de un incidente internacional. Debe descubrir el motivo que se esconde tras un perverso complot global, antes de que su verdadero artífice enfurezca al mundo entero.

8. Los Increíbles 2

Helen tiene que liderar una campaña para que los superhéroes regresen, mientras Bob vive su vida 'normal' con Violet, Dash y el bebé Jack-Jack cuyos superpoderes descubriremos. Su misión se va a pique cuando aparece un nuevo villano con un brillante plan que lo amenaza todo. Pero los Parr no se amedrentarán y menos teniendo a Frozone de su parte.

9. Amanda Knox: Una historia retorcida (The Twisted Tale of Amanda Knox)

Miniserie inspirada en la historia de cómo Amanda Knox fue condenada injustamente por el trágico asesinato de su compañera de piso, Meredith Kercher y su lucha para recuperar la libertad.

10. Amateur (The Amateur)

Charlie Heller es un brillante pero introvertido decodificador de la CIA que trabaja en una oficina en el sótano de la sede de Langley. Su vida cambia radicalmente cuando su esposa muere en un ataque terrorista en Londres. Cuando sus supervisores se niegan a tomar cartas en el asunto, él mismo toma las riendas y se embarca en un peligroso viaje por todo el mundo para localizar a los responsables. Su inteligencia puede ser el arma definitiva para llevar a cabo su venganza.

Qué hay en Disney+

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.