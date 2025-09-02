España

<p>¿Eres alérgico? Ten cuidado con este alimento con alérgeno no declarado </p>

Las pruebas han descubierto la presencia de sustancias que pueden provocar alergias o intolerancias en algunas personas

Por Infobae Noticias

Se trata de una Advertencia
Se trata de una Advertencia para personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche: presencia de derivados lácteos no declarados en el etiquetado de bebidas espirituosas procedentes de España (Ref: ES2025/459)

Ante la presencia de un alérgeno no declarado en un producto alimenticio, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) difundió una alerta sanitaria en el que instan a la población con alergias a que evite su consumo.

La presencia del ingrediente detectado puede suponer un riesgo grave para la salud de las personas con alergia. Por tanto, es importante que se facilite información rápida y puntual sobre su presencia en los alimentos, a fin de que los consumidores elijan con conocimiento de causa las opciones que sean seguras para ellos.

Las autoridades alimentarias, a través de su página oficial, publicaron la Advertencia para personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche: presencia de derivados lácteos no declarados en el etiquetado de bebidas espirituosas procedentes de España (Ref: ES2025/459).

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE A LAS PERSONAS CON ALERGIA O INTOLERANCIA A LOS COMPONENTES DE LA LECHE de la comercialización de diferentes cremas de licores de la marca Destileria Das Ideas con presencia de derivados lácteos no incluidos en el etiquetado.Como medida de precaución, se recomienda a aquellas PERSONAS CON ALERGIA O INTOLERANCIA A LOS COMPONENTES DE LA LECHE que pudieran tener los productos anteriormente mencionados en sus hogares se abstengan de consumirlos.EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE LA POBLACIÓN.

Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)

¿Cómo actuar ante una alerta publicada por la AESAN?

Cuando la AESAN difunde una alerta sanitaria lo hace con el fin de informar a los consumidores de un producto potencialmente peligroso que podría estar en sus casas.

En el caso de que el alimento contaminado hallado por las autoridades se encuentra en tu casa, se sugiere seguir los siguientes tres pasos:

1. Verificar la información: existe mucha información falsa rondando por internet, si tienes dudas sobre la alerta sanitaria y su veracidad acude a la página oficial www.aesan.gob.es.

2. Valora el riesgo: Determina si eres susceptible de verte afectado por esa alerta. Muchas de las alertas que se publican van dirigidas exclusivamente a personas con alergias o intolerancias alimentarias y no a la población en general.

3. Comprueba el producto: Revisa que has adquirido o consumido el producto específicamente implicado en la alerta alimentaria. Debes fijarte en las características mencionadas en la propia alerta, por ejemplo en su fecha de publicación, en la denominación del producto, el peso y sobre todo, el número de lote o fecha de caducidad o consumo preferente.

Si el producto coincide exactamente con las especificaciones recogidas en la alerta y eres población potencialmente afectada no lo consumas, devuélvelo al punto de venta si conservas el ticket de compra para su reembolso o cambio y/o acude a un centro de salud si presentas alguna sintomatología compatible tras haberlo ingerido.

