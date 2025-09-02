España

LaLiga: tabla de goleo tras la última jornada

La liga española se caracteriza por tener a varios de los mejores jugadores del mundo, muchos de ellos forman parte del ranking de anotadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Los ojos del futbol internacional
Los ojos del futbol internacional están sobre LaLiga de España y sus goleadores (Infobae)

La nueva jornada de LaLiga acabó, por eso aquí está la lista completa de los principales goleadores de la competición, el número de goles que han anotado y en cuántos partidos.

Con la pierna derecha o izquierda, de cabeza, a balón parado o en jugada elaborada, estos goleadores han hecho a gritar a innumerables seguidores. Aquí están sus nombres.

Tabla de goleo de la LaLiga

El primer puesto lo tiene Tajon Buchanan, del Villarreal Club de Fútbol SAD, con 3 goles en 3 enfrentamientos. Es decir, tiene un promedio de 1.0 goles por enfrentamiento.

Le sigue Adrián Liso, del Getafe Club de Fútbol SAD, con 3 anotaciones en 3 partidos. Lo que da un promedio de 1.0 anotaciones por encuentro.

En el tercer lugar está Kylian Mbappé, del Real Madrid Club de Fútbol, con 3 goles en y 3 partidos. Lo que significa un promedio de 1.0 anotaciones por partido.

LaLiga tiene a varios de
LaLiga tiene a varios de los mejores delanteros del mundo (REUTERS)

Continúa Nicolas Pépé en el cuarto lugar, del Villarreal Club de Fútbol SAD, con 2 goles en 3 enfrentamientos. Esto significa un promedio de 0.67 anotaciones encuentro.

Finalmente está Ferran Torres, del Fútbol Club Barcelona, con 2 goles en 3 enfrentamientos. Con un promedio de 0.67 anotaciones por partido.

El jugador que más goles anote durante una temporada de la LaLiga española es galardonado con el trofeo Pichichi.

La lista completa

1. Tajon BuchananEquipo: Villarreal Club de Fútbol SADGoles: 3Partidos jugados: 3Promedio de gol por partido: 1.0

2. Adrián LisoEquipo: Getafe Club de Fútbol SADGoles: 3Partidos jugados: 3Promedio de gol por partido: 1.0

3. Kylian MbappéEquipo: Real Madrid Club de FútbolGoles: 3Partidos jugados: 3Promedio de gol por partido: 1.0

4. Nicolas PépéEquipo: Villarreal Club de Fútbol SADGoles: 2Partidos jugados: 3Promedio de gol por partido: 0.67

5. Ferran TorresEquipo: Fútbol Club BarcelonaGoles: 2Partidos jugados: 3Promedio de gol por partido: 0.67

6. Lamine Yamal Nasraoui EbanaEquipo: Fútbol Club BarcelonaGoles: 2Partidos jugados: 3Promedio de gol por partido: 0.67

7. Pere MillaEquipo: RCD Espanyol de BarcelonaGoles: 2Partidos jugados: 3Promedio de gol por partido: 0.67

8. Rafa MirEquipo: Elche Club de Fútbol SADGoles: 2Partidos jugados: 3Promedio de gol por partido: 0.67

9. Vinícius José Paixão de Oliveira JúniorEquipo: Real Madrid Club de FútbolGoles: 2Partidos jugados: 3Promedio de gol por partido: 0.67

10. Joel RocaEquipo: Girona Fútbol Club SADGoles: 1Partidos jugados: 3Promedio de gol por partido: 0.33

La historia de LaLiga

Cerca de cumplir el primer siglo de vida, LaLiga de España es una de las competiciones de futbol más relevantes a nivel mundial. Incluso, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés) la ubica como la tercer mejor del planeta.

Ya que a lo largo de su historia varios de las más importantes leyendas y clubs en la historia de este deporte han pasado por sus canchas.

Con sede central en Madrid, la liga está presente en 41 naciones, a través de 13 oficinas y 44 delegados. Tan solo en la temporada 2019/2020 los enfrentamientos de LaLiga llegaron a más de 2.800 millones de personas en todo el orbe.

LaLiga es independiente de la Real Federación Española de Fútbol, que a su vez está dentro de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), la confederación más importante de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

Durante más de una década
Durante más de una década LaLiga fue el escenario de los dos maximos futbolistas del mundo y, para muchos, de la historia de este deporte (Infobae)

En la historia de LaLiga, dos equipos han sido los más dominantes de la competición: el Real Madrid, con 35 títulos y el Barcelona, con 26. Quienes a su vez están en el top cinco de los equipos que más veces han ganado la Champions League, el torneo de clubes más importante del mundo, con el primer y quinto lugar, respectivamente.

Con la medalla de bronce se encuentra el Atlético de Madrid, con 11 títulos de LaLiga, después el Athletic Club, con ocho y el Valencia, con seis.

En cuanto a los máximos goleadores históricos de del torneo, sus nombres son: Lionel Messi, con 474 goles; Cristiano Ronaldo, con 311 tantos; Telmo Zarra, con 251 anotaciones; Hugo Sánchez, con 234; y Raúl González con 228.

El Trofeo Pichichi tiene ese nombre en honor al histórico goleador del Athletic Club y de la Selección de España de nombre Rafael Moreno Aranzadi, mejor conocido como Pichichi.

En la historia de este premio al máximo anotador de LaLiga, el futbolista que más veces lo ha ganado es Lionel Messi, en ocho ocasiones; seguido de Telmo Zarra, con seis; el tercer lugar lo comparten tres leyendas del balompié mundial: Alfredo Di Stéfano, Enrique Castro y Hugo Sánchez, cada uno con cinco.

