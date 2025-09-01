España

Un vehículo incendiado en un aparcamiento obliga a cortar el tráfico en el centro de Madrid

El fuego en el distrito de Retiro ha generado una gran humareda, por lo que las autoridades han recomendado a los vecinos que mantengan sus casas con ventanas cerradas

Por Newsroom Infobae

Guardar

El incendio de un vehículo en el cuarto sótano de un aparcamiento en la avenida del Mediterráneo, en Madrid, ha obligado al desplazamiento de una quincena de dotaciones de Bomberos y a la imposición de cortes de tráfico, mientras los agentes han pedido a los vecinos que cierren sus ventanas ante el humo provocado por el fuego.

El servicio de Emergencias del ayuntamiento capitalino ha advertido de lo acontecido a través de la red social X, en una publicación en la que ha cifrado en 16 los operativos de Bomberos municipales desplazados al lugar de los hechos, así como del corte de tráfico entre las plazas de Conde de Casal y Mariano de Cavia.

“Hay mucho humo en la zona que sale por las rejillas de ventilación”, ha alertado Emergencias Madrid en un mensaje en el que también subraya que “se pide por megafonía a los vecinos que permanezcan en sus casas con las ventanas cerradas”.

Ante un fuego que seguiría activo por el momento, las autoridades han afirmado también que SAMUR-Protección Civil “permanece en preventivo” ante la posible evolución de la situación.

Noticia elaborada por Europa Press

