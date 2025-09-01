España

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 1 septiembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Con Súper Once puedes ganar
Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)

¿Participaste en el sorteo 2 de las 12:00 horas de Super Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los resultados de la lotería realizada este lunes 1 de septiembre, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 1 septiembre.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 01 04 05 08 11 12 23 24 28 31 34 42 45 54 56 58 60 66 70 72.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

La princesa Leonor, con uniforme de gala, se estrena en San Javier: entrará como alférez y saldrá como teniente en menos de doce meses

La heredera al trono ha ingresado este 1 de septiembre en la Academia del Aire y del Espacio, donde completará su formación militar

La princesa Leonor, con uniforme

Una maestra denuncia la desaeración tras la adjudicación de su destino en Cataluña: “¿Cómo quieres tener una plantilla estable si envías a los maestros a 200 kilómetros de casa?”

El curso escolar empieza con cientos de docentes obligados a invertir horas y horas en el desplazamiento hasta los centros que les han asignado

Una maestra denuncia la desaeración

Sebastián Gallego responde a los rumores sobre su amistad rota con Ana Milán: “Prefiero centrarme en lo bonito”

En los últimos días, la amistad entre los presentadores del pódcast ‘La vida y tal’ ha estado en el punto de mira tras dejar de seguirse en redes sociales

Sebastián Gallego responde a los

Sanidad aprueba un nuevo fármaco contra una enfermedad rara y potencialmente mortal

La hemoglobinuria paroxística nocturna afecta a entre 1 y 9 personas por cada 100.000 habitantes

Sanidad aprueba un nuevo fármaco

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Unos encapuchados asaltan a menores

Unos encapuchados asaltan a menores migrantes cerca del centro de acogida del distrito madrileño de Hortaleza

Indemnización de 20.000 euros para un paciente que sufrió daños neurológicos tras no ser tratado del déficit de vitamina B12 que le detectaron el hospital

Salvador Illa se reunirá con Puigdemont en Bruselas

La Policía de Indonesia apunta a un empleado del hotel en el que se alojaba como principal sospechoso de la muerte de Matilde Muñoz

Procedente el despido de un gerente de Mercadona que participó en un encierro estando de baja por artrosis en la cadera

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Un presunto ataque de interferencia rusa dejó sin GPS al avión donde viajaba Von der Leyen: tuvieron que utilizar mapas en papel para aterrizar

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 1 septiembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Yolanda Díaz prepara otra subida del SMI para 2026 y convocará “de inmediato” a los expertos

DEPORTES

El caso Dani Olmo vuelve

El caso Dani Olmo vuelve a escena: está inscrito gracias a la resolución del CSD, pero hoy podría quedarse fuera

Quién es Juan Lebrón, el deportista al que Vinicius le dedicó su gol ante el Mallorca

La nueva vida de la Villa Olímpica de París: reforman el edificio y lo convierten en una residencia de estudiantes

La mano derecha de Topuria se une a McGregor: “Me pidió si podíamos entrenar y le dije que me gustaría”

De San Sebastián a París: el viaje de dos jóvenes vascos de 810 kilómetros en patinete y un presupuesto de 100 euros