España

Resultados de Bonoloto de este 1 de septiembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Puedes jugar Bonoloto desde dos
Puedes jugar Bonoloto desde dos euros. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Participaste en la lotería de Bonoloto y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los resultados de su más reciente sorteo, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado.

Fecha: lunes 1 de septiembre de 2025.

Combinación ganadora: 02, 05, 06, 09, 26 y 43.

Complementario: 04.

Íntegro: 6.

El sorteo millonario de BonoLoto se lleva a cabo todos los días de la semana, de lunes a domingo.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan un fecha de caducidad, que viene indicado en el reverso. En el caso de Bonoloto, únicamente tienes tres meses contados desde el día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este tiempo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se deteriore, ya que es el principal instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a lastimarse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo jugar BonoLoto?

Bonoloto realizó su último sorteo
Bonoloto realizó su último sorteo y aquí están los números ganadores (Loterías y Apuestas del Estado)

Bastan dos euros para poder apostaren el sorteo de BonoLoto y tener la posibilidad de ganar varios millones de euros.

La apuesta de BonoLoto consiste en seleccionar seis números de una tabla de 49, dígitos que van desde el 1 y hasta el 49. Esta selección puede ser de forma manual o automática, es decir, aleatoria.

Para tener mayores oportunidades de ganar, puedes aumentar hasta ocho combinaciones de seis números, ya sea de una sola vez o una combinación de más números.

Con BonoLoto puedes obtener un premio desde los tres aciertos. Sin embargo, mientras más aciertos tengas, más grande es la cantidad.

El origen de Loterías y Apuestas del Estado

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de 250 años, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Bonoloto
Los pasos para jugar Bonoloto son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Bonolotoespaña-loteríasNoticias

Últimas Noticias

Comprobar EuroDreams del lunes 1 de septiembre de 2025

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar EuroDreams del lunes 1

Pedro Sánchez, sobre las causas abiertas contra su familia: “Hay jueces haciendo política y políticos haciendo justicia”

El presidente del Gobierno se ha sometido al interrogatorio de Pepa Bueno tras varios meses sin conceder una entrevista, coincidiendo con el arranque del curso político

Pedro Sánchez, sobre las causas

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 1 septiembre

Como cada lunes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprobar Super Once: los números

De turista a millonario: un hombre encuentra un diamante de casi ocho quilates en un parque

El hallazgo se produjo en el Crater of Diamonds State Park, en Arkansas, un espacio natural donde los visitantes pueden quedarse con las piedras preciosas que hallen

De turista a millonario: un

Cuándo se muda la infanta Sofía a Lisboa: el inicio de sus clases y las asignaturas que cursará en el Forward College

La hija pequeña de los reyes se encuentra ultimando los detalles para su inminente mudanza a la capital lusa

Cuándo se muda la infanta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez, sobre las causas

Pedro Sánchez, sobre las causas abiertas contra su familia: “Hay jueces haciendo política y políticos haciendo justicia”

El Defensor del Pueblo recurrirá al Constitucional “los recortes” de Mazón y Vox a ley trans valenciana

La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias por el ‘pendrive’ de Leire Díez

Feijóo propone ir “automáticamente” a elecciones cuando el Gobierno acumule dos prórrogas de los Presupuestos

Una menor en “estado deplorable” y una abuela que transportaba hachís en un carrito de bebé: la Guardia Civil detiene a dos personas por tráfico de drogas

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 1 septiembre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 1 septiembre

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Tu empresa te puede obligar a quedarte media hora más en el trabajo totalmente gratis”

El análisis de solvencia para el alquiler: cómo se hace y qué implica

Una abogada explica los siete aspectos clave de la jornada laboral: “Es el tiempo en el que el trabajador está a disposición del empresario”

DEPORTES

El jefe de Mercedes, Toto

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, lo tiene claro: “La Fórmula 1 necesita a un imbécil, la gente necesita odiar a alguien”

El peluquero de Carlos Alcaraz sobre su relación con el tenista: “Tengo que darle un poco de privilegio. Trabajamos a puerta cerrada y cuando no vaya nadie a la tienda”

Islam Makhachev quiere un combate contra Ilia Topuria: “Estoy interesado en hacer esa pelea”

El enfado de Fernando Alonso con Aston Martin durante el GP de Países Bajos: “Os habéis olvidado de mí”

La Guardia Urbana detiene las obras del Camp Nou y denuncia a la constructora por trabajar en domingo sin licencia