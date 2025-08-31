España

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Por Infobae Noticias

Guardar
Aquí están los resultados del
Aquí están los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas (Infobae)

En España existen diversas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de la Triplex de la Once que celebró su más reciente sorteo. Estos son los ganadores de este domingo 31 de agosto, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados de la Triplex de la Once

Fecha: 31 de agosto.

Tipo: Sorteo 5 de las 21:15 horas.

Combinación ganadora: 7, 3, 1.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

Multas en el extranjero: qué pasa si te sancionan fuera de España

Las sanciones impuestas en otros países no siempre terminan en el domicilio del infractor en España, aunque en la Unión Europea existen mecanismos de cooperación que facilitan el cobro

Multas en el extranjero: qué

Jack Nicholson descubrió con 37 años que su ‘hermana’ era su madre biológica y su ‘madre’, su abuela: “Me sentí agradecido por no haberme enterado antes”

La abuela del actor ejerció de madre para ocultar el embarazo adolescente de su hija. El actor supo la verdad gracias a la investigación de la revista Time, cuando ambas mujeres ya habían fallecido

Jack Nicholson descubrió con 37

Dónde acariciar a tu perro para que sea más feliz

Estos son los factores que debes tener en cuenta

Dónde acariciar a tu perro

Dos niños de 13 años salen a nadar y uno desaparece bajo el agua: su pie quedó atrapado en un árbol

El cuerpo de Kane Edwards fue hallado una hora después en el río Tawe, en Gales

Dos niños de 13 años

Se multiplican las multas a empresas y autónomos por escanear los datos del DNI

La AEPD endurece su criterio y aplica sanciones de hasta 70.000 euros, generando inseguridad jurídica en el sector del hospedaje

Se multiplican las multas a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Multas en el extranjero: qué

Multas en el extranjero: qué pasa si te sancionan fuera de España

Se multiplican las multas a empresas y autónomos por escanear los datos del DNI

La nueva señal de la DGT que debes respetar: ignorarla supone multas de 200 euros y varios puntos del carnet

Una embarazada requiere asistencia médica en pleno vuelo a Gran Canaria: los controladores aéreos priorizan su llegada

Un inquilino pierde la posibilidad de comprar su vivienda social tras ser vendida de forma fraudulenta a una inmobiliaria: la Justicia falla que la Comunidad de Madrid no es responsable

ECONOMÍA

Una pareja vendió su piso

Una pareja vendió su piso de 50 m2 en París para mudarse a Burdeos a una casa más grande, pero sus nuevos vecinos no les quieren ahí: “Nos han etiquetado como ‘parisinos ricos”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 31 agosto

Precio de la luz en España 1 de septiembre: a estas horas estará a 0 euros

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 31 agosto

“Los despidos han cambiado para siempre”: el abogado Sebastián Ramírez alerta de una nueva medida que afectará a empleados y empresas

DEPORTES

Quién es Juan Lebrón, el

Quién es Juan Lebrón, el deportista al que Vinicius le dedicó su gol ante el Mallorca

La nueva vida de la Villa Olímpica de París: reforman el edificio y lo convierten en una residencia de estudiantes

La mano derecha de Topuria se une a McGregor: “Me pidió si podíamos entrenar y le dije que me gustaría”

De San Sebastián a París: el viaje de dos jóvenes vascos de 810 kilómetros en patinete y un presupuesto de 100 euros

A qué hora y dónde ver la carrera de Fórmula 1 en el GP de Países Bajos: Fernando Alonso saldrá décimo y Carlos Sainz noveno