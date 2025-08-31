España

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Por Infobae Noticias

Guardar
La Triplex de la Once
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)

Triplex de la Once, una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios, anunció los números ganadores del sorteo 1 de las 10:00 horas de este domingo 31 de agosto publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 31 de agosto.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 4, 1, 8.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para participar en
Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

Encuentran restos humanos en la urbanización de Mazarrón donde se buscaba a 2 desaparecidos

Los familiares de los dos ciudadanos ecuatorianos denunciaron su desaparición el pasado mes de abril

Encuentran restos humanos en la

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los

Después de 45 años jugando a la lotería, gana un premio de 750.000 euros y decide comprarse la casa de sus sueños: “Quiero mantener los pies en la tierra”

El señor, del que solo sabemos que tiene más de 65 años, llega 45 años jugando y apostando cada semana con una selección automática de números

Después de 45 años jugando

Deniegan a un hombre cobrar la pensión de viudedad de 1.547 € tras la muerte de su pareja y madre de sus dos hijos por cáncer de mama: nunca “formalizaron” la relación

La sentencia establece que al haber durado la relación 18 años, es un “lapso de tiempo muy extenso” para haber podido hacer los trámites necesarios para inscribirse

Deniegan a un hombre cobrar

Qué son las parejas TIL, el nuevo tipo de relación en auge: una vida “juntos pero separados”

El 8% de españoles que mantienen un vínculo afectivo ha optado por no compartir casa

Qué son las parejas TIL,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La DGT advierte: estas son

La DGT advierte: estas son las horas que recomienda para evitar atascos a la vuelta de vacaciones

La reducción de la jornada laboral, la reforma de la carrera judicial y la norma “anti-Montoro”: las prioridades del Gobierno a la vuelta de las vacaciones

Un ingeniero español explica cuáles son los países con más y mejores aviones de combate: “Esto es flipante”

Operación retorno, en directo: consulta el mapa de la DGT y el estado de las carreteras el último fin de semana de agosto

Un incendio de un tren en Ciudad Real obliga a cortar los AVE entre Madrid y Andalucía y a desalojar 210 pasajeros durante unas tres horas

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Después de 45 años jugando a la lotería, gana un premio de 750.000 euros y decide comprarse la casa de sus sueños: “Quiero mantener los pies en la tierra”

Deniegan a un hombre cobrar la pensión de viudedad de 1.547 € tras la muerte de su pareja y madre de sus dos hijos por cáncer de mama: nunca “formalizaron” la relación

Huelga entre los pilotos de emergencias, que exigen mejores salarios y conciliación tras un verano de sobrecarga laboral por los incendios: “Trabajamos hasta 23 días seguidos”

Lotería 6/49: la combinación ganadora del sorteo de este 30 de agosto

DEPORTES

La tenista Coco Gauff tiene

La tenista Coco Gauff tiene 21 años y ya sigue un plan para la longevidad: entrenamientos “aburridos”, ensalada de frutas y otros secretos

Cómo es Almaty, el nuevo rival en Champions que llevará al Real Madrid a Kazajistán: “Una de las mayores sorpresas de mi vida”

Cáncer de testículos, fractura de codo y múltiples caídas: el nuevo líder de la Vuelta a España y su ejemplar historia de superación

Tsitsipas pierde el partido y los nervios tras la derrota en el US Open: “Luego no te preguntes por qué te tiro un pelotazo”

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival del Real Madrid en Champions: es su primera vez en Europa y se encuentra a 8.000 km de la capital española