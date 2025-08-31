España

Comprobar Quíntuple Plus: números ganadores del 31 de agosto

Con las Loterías y Apuestas del Estado no solo puedes ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Para llevarte el premio mayor
Para llevarte el premio mayor tienes que acertar a los cinco ganadores de las cinco carreras del Turf (Infobae)

¿Participaste en el sorteo del Quíntuple Plus y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los resultados de la lotería llevada a cabo este domingo 31 de agosto de 2025, anunciados por Loterías y Apuestas del Estado.

Resultados ganadores del Quíntuple Plus

  • Fecha: domingo, 31 de agosto de 2025
  • Carrera 1: 4
  • Carrera 2: 1
  • Carrera 3: 3
  • Carrera 4: 9
  • Carrera 5 (Caballo ganador): 3
  • Carrera 6 (Caballo clasificado): 4

A qué hora se juega la Quíntuple Plus

Esta lotería se lleva a cabo todos los domingos y los números ganadores son dados a conocer a las 21:15 horas.

En algunas ocasiones se efectúa sorteo entre semana, jueves o miércoles, en este caso los resultados ganadores son publicados a las 22:05 horas.

Cuándo caduca el premio de la Quíntuple Plus

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan con una fecha de caducidad, que viene indicado en el reverso. En el caso del Quíntuple Plus, exclusivamente se tienes tres meses contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se degrade ya que es el principal instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a lastimarse, se debe de solicitar a la Lotería y Apuestas del Estado que se compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

Paso a paso: ¿Cómo ganar Quíntuple Plus?

Los pasos para jugar Quíntuple
Los pasos para jugar Quíntuple Plus son muy sencillos (Europa Press)

El primer paso para jugar al Quíntuple Plus es entrar a la pagina oficial de Loterías y Apuestas del Estado, crear una cuenta si no tiene y elegir el sorteo.

Luego tienes que definir tu apuesta la cual debe estar conformada con seis números. Esta media docena de dígitos tiene que provenir del dorsal de los ganadores de las cinco primeras carreras de la jornada de Turf y del segundo clasificado de la quinta carrera.

Para ganar el premio mayor de la Quíntuple Plus tu apuesta debe de coincidir con el resultado ganador de las cinco carreras, sin embargo, puedes obtener un premio desde los cuatro aciertos.

¿Qué es Loterías y Apuestas del Estado?

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Quíntuple Plusespaña-loteriasnoticias

Últimas Noticias

“El verano en que me enamoré“ encabeza el top 10 de series en Prime Video España para disfrutar acompañado

En la batalla entre servicios de streaming, Prime Video busca mantenerse a la cabeza

“El verano en que me

Comprueba los resultados del Quinigol del 31 de agosto

Basta con acertar a dos de los resultados de esta quiniela para obtener uno de sus premios

Comprueba los resultados del Quinigol

Comprobar Bonoloto: resultados del 31 de agosto de 2025

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar Bonoloto: resultados del 31

Comprueba los resultados del Lototurf de este 31 de agosto

Basta con acertar a uno de los resultados de esta lotería para obtener uno de sus premios

Comprueba los resultados del Lototurf

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los resultados ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Multas en el extranjero: qué

Multas en el extranjero: qué pasa si te sancionan fuera de España

Se multiplican las multas a empresas y autónomos por escanear los datos del DNI

La nueva señal de la DGT que debes respetar: ignorarla supone multas de 200 euros y varios puntos del carnet

Una embarazada requiere asistencia médica en pleno vuelo a Gran Canaria: los controladores aéreos priorizan su llegada

Un inquilino pierde la posibilidad de comprar su vivienda social tras ser vendida de forma fraudulenta a una inmobiliaria: la Justicia falla que la Comunidad de Madrid no es responsable

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Una pareja vendió su piso de 50 m2 en París para mudarse a Burdeos a una casa más grande, pero sus nuevos vecinos no les quieren ahí: “Nos han etiquetado como ‘parisinos ricos”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 31 agosto

Precio de la luz en España 1 de septiembre: a estas horas estará a 0 euros

DEPORTES

Quién es Juan Lebrón, el

Quién es Juan Lebrón, el deportista al que Vinicius le dedicó su gol ante el Mallorca

La nueva vida de la Villa Olímpica de París: reforman el edificio y lo convierten en una residencia de estudiantes

La mano derecha de Topuria se une a McGregor: “Me pidió si podíamos entrenar y le dije que me gustaría”

De San Sebastián a París: el viaje de dos jóvenes vascos de 810 kilómetros en patinete y un presupuesto de 100 euros

A qué hora y dónde ver la carrera de Fórmula 1 en el GP de Países Bajos: Fernando Alonso saldrá décimo y Carlos Sainz noveno