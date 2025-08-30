España

Top 10 de los podcasts más escuchados hoy de Spotify España

Con las plataformas por streaming, como Spotify, el podcast vive un nuevo boom de popularidad

Por Infobae Noticias

Estos son los títulos más
Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

¿No sabes qué escuchar rumbo a la escuela, el trabajo, haciendo tarea, limpiando la casa o simplemente en tus momentos de ocio? Aquí están el top de los 10 podcast más reproducidos en Spotify España de este viernes 29 de agosto.

La lista se renueva constantemente por lo que no puedes perderte la actualización que incluye producciones que van ganando terreno.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Top 10 de podcast más reproducidos en Spotify en España

1. ODIO A LA GENTE

Un podcast de Bianca Kovacs y Carmen Romero.

2. Tal y Como Somos

El podcast de Elizabeth Clapés (esmipsicologa) y Alicia González (aliciagonzalezpsicologia), dos amigas, psicólogas, escritoras y divulgadoras en redes sociales, charlan sobre la vida desde la profesionalidad y sobre todo, desde la naturalidad, porque este podcast es un lugar donde podemos ser tal y como somos. Y es que hay cosas que nos pasan y nos pesan a todos por igual.

3. Nadie Sabe Nada

Andreu Buenafuente y Berto Romero se sientan frente a frente, micro a micro, e improvisan. ¿Qué puede salir mal? El humor de estos dos genios es oro para tus orejas. Ábrelas bien que, en el fondo, nadie sabe nada. En directo en Cadena Ser los sábados a las 12:00 y a cualquier hora si te suscribes.

4. Tengo un Plan

Ya puedes comprar entradas a los eventos de 2025 aquí: https:tengounplanpodcast.comeventos-presenciales Nos vemos todos los Lunes y los Jueves a las 12am con los mayores expertos de cada área de la vida para crecer y aprender sobre lo que hacen.

5. A lo Grande Podcast (con Marian Gamboa)

"A lo Grande Podcast" es un espacio de conversación con los profesionales más destacados para descubrir secretos no revelados, lecciones vitales y consejos prácticos que proporcione a nuestra audiencia herramientas que enriquezcan su vida, haciéndola más satisfactoria, exitosa y plena. Aquí encontrarás charlas abiertas e inspiradas por la curiosidad y la escucha activa, donde se exploran las historias de personas que se destacan en sus áreas de especialidad y que han logrado hacerlo “A lo Grande”.

6. La Ruina

Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull comentan y juzgan la peor anécdota de la gente que viene de público al programa. La historia más miserable se lleva un premio.

7. MICRODOSIS DE AMOR PROPIO

Bienvenidx a este canal donde el amor propio no es cursi, es revolucionario. Aquí encontrarás las Microdosis de Amor Propio, mi podcast hecho para despertar, sanar, cuestionar y reconectar contigo mismx. Cada episodio es una píldora de conciencia, emoción y verdad. Historias reales, herramientas de bienestar, entrevistas poderosas y reflexiones que te invitan a mirar hacia adentro. Si estás en tu camino de transformación, este espacio es para ti. Suscríbete y recuerda: no necesitas hacerlo todo, solo necesitas empezar por ti. MicrodosisDeAmorPropio KatherinePorto PodcastDeBienestar

8. Desayuno Royale

¡Hola a todos y bienvenidos a Desayuno Royale, el morning show de Alvaro845! En este espacio hablamos de ciencia, historia, tecnología, economía y básicamente, cualquier cosa que se nos ocurra!

9. TÓMATELO CON VINO

Porque aquí el vino fluye y la sinceridad también. Tómatelo con vino y ¡disfruta! Síguenos en redes tomateloconvino.podcast

10. Criminopatía

Historias reales de crimen y criminales. Escrito y presentado por Clara Tiscar. Temporada 4, producido por PodiumPodcast.

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Los podcasts favoritos del 2024

Los podcast han retomado fuerza
Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Spotify)

Los podcasts se han convertido en una fuente de entretenimiento para miles de personas que buscan diversificar el contenido que consumen. Gracias a plataformas como Spotify estos programas se han vuelto más accesibles, tanto para los usuarios con más opciones de programas, hasta los creadores de contenido que pueden iniciar a grabar sin necesidad de tener un estudio completamente profesional.

Todos los géneros de podcasts han sido bien recibidos, desde comedia a asesinos seriales y hasta acompañamiento psicológico. Los usuarios disfrutan de sus contenidos favoritos en el tráfico, mientras hacen labores domésticas o simplemente quieren sentarse en el sillón y sentir que están escuchando a sus amigos.

Aunque cada país tiene sus propios gustos en podcasts, el wrapped del 2024 dejó en claro que los podcasts con información interesante fueron los favoritos a nivel mundial. A continuación los 10 más escuchados del año:

1.- The Joe Rogan Experience

2.- Call Her Daddy

3.- Huberman Lab

4.- This Past Weekend w/ Theo Von

5.- The Diary Of A CEO with Steven Bartlett

6.- Serial Killers

7.- Relatos de la Noche

8.- Crime Junkie

9.- Café Com Deus Pai | Podcast oficial

10.- El Podcast de Marian Rojas Estapé

Los podcasts iniciaron como una innovación en 1870 con el invento de Thomas Alba Edison: el fonógrafo. Los intelectuales de esa época dijeron que con este innovador artefacto las personas podrían leer libros “con los ojos cerrados”, además que ayudarían a contar cuentos a niños mientras los padres dormían, entre otros beneficios. Hoy en día, los podcasts se han convertido en programas con episodios con duraciones de hasta más de una hora, con una periodicidad y que pueden escucharse en cualquier momento y lugar.

