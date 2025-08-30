España

Resultados ganadores del Super Once del 30 agosto

Como cada sábado, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Con Súper Once puedes ganar
Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)

En España hay distintas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de Super Once que llevó a cabo su más reciente sorteo. Estos son los resultados ganadores de este sábado 30 de agosto, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 30 agosto.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 04 10 15 16 19 23 32 33 34 36 38 39 47 48 58 60 67 68 71 84.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Alfonso Muñoz, experto en pensiones, habla sobre la nueva normativa para jubilados: “No va a ser necesario largas carreras de cotización”

Los pensionistas que decidan mantener su actividad conservarán también las ventajas a efectos de las prestaciones médicas y farmacéuticas

Alfonso Muñoz, experto en pensiones,

Albares insiste ante sus socios europeos reunidos en Copenhague en una respuesta “fuerte” en Gaza y un plan de acción: “No hacer nada no ha resuelto nada”

España ha llevado al Consejo un plan de acción que busca “parar esta guerra” y “terminar con la situación de bloqueo humanitario”

Albares insiste ante sus socios

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada

Una chica recibe un mensaje de su antigua compañera del instituto para disculparse por haberle hecho bullying en clase y le confiesa un gran secreto: “Creía que éramos amigas”

El mensaje le sorprendió porque tenía otra versión de su paso por secundaria. Pero al hablar con ella descubrió lo qué habían hecho sus supuestos amigos en el instituto

Una chica recibe un mensaje

La rutina que convierte a Chenoa en referente del fitness: “No voy al gimnasio. Quito la mesa del salón y me pongo ahí a tope”

Chenoa comparte cómo encontrar una rutina que cuide cuerpo y mente, demostrando que a sus 50 años el bienestar es su prioridad

La rutina que convierte a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hazte Oír coloca una pancarta

Hazte Oír coloca una pancarta gigante en la puerta del hotel en el que se hospedan Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Andorra: “Corrupto”

El EKO, espacio sociocultural de Carabanchel, denuncia graves amenazas por parte del fondo inmobiliario Midtown Capital Partners

Cómo cambió la intención de voto el caso Santos Cerdán: el PSOE perdió al 45% de sus votantes, pero no se los llevó el PP

El Gobierno aprobará el próximo martes la quita de 85.000 millones de la deuda autonómica con la oposición de las comunidades del PP

La Guardia Civil presenta la oficina móvil de atención al cliente: así es cómo funciona

ECONOMÍA

Alfonso Muñoz, experto en pensiones,

Alfonso Muñoz, experto en pensiones, habla sobre la nueva normativa para jubilados: “No va a ser necesario largas carreras de cotización”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Gonzalo Bernardos habla sobre el consumo tras las vacaciones: “Esto de que hoy me merezco una alegría hay que pensárselo mucho… ha de ser una excepción y no la norma”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

DEPORTES

Cómo es Almaty, el nuevo

Cómo es Almaty, el nuevo rival en Champions que llevará al Real Madrid a Kazajistán: “Una de las mayores sorpresas de mi vida”

Cáncer de testículos, fractura de codo y múltiples caídas: el nuevo líder de la Vuelta a España y su ejemplar historia de superación

Tsitsipas pierde el partido y los nervios tras la derrota en el US Open: “Luego no te preguntes por qué te tiro un pelotazo”

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival del Real Madrid en Champions: es su primera vez en Europa y se encuentra a 8.000 km de la capital española

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal