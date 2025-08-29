España

Una persona mayor conducía en sentido contrario por la autopista y los conductores se pusieron de acuerdo para reencauzarla

Un gesto colectivo evitó una tragedia en la A75, en el departamento de Hérault, al sur de Francia

Por David Otero Romero


Imagen de la persona que conducía en sentido contrario. (Facebook/Kazaa Infos Radars)

Aunque agosto llega a su fin y septiembre ya asoma con la vuelta al trabajo, todavía hay quienes apuran sus últimos días de vacaciones. Este fin de semana, previo al retorno escolar y laboral, se prevé un alto volumen de desplazamientos por carretera, donde miles de familias intentan apurar el verano al máximo. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de tráfico denso cuando los conductores deben extremar la precaución.

Nunca sabemos qué nos podemos encontrar sobre el asfalto. Solo basta con echar un vistazo a las redes para ver vídeos de situaciones absolutamente inverosímiles que, en ocasiones, resultan mortales.

Y lo que ocurrió este miércoles 27 de agosto en Francia es un buen ejemplo. En la autopista A75, entre Béziers y Pézenas, en el departamento de Hérault, los conductores fueron testigos de una escena peligrosa pero, por fortuna, con final feliz. Una persona mayor al volante de un Toyota blanco circulaba en sentido contrario por una autopista, generando gran desconcierto y alarma entre los demás usuarios.

Una escena de riesgo, resuelta con sentido común colectivo

El conductor, claramente desorientado y visiblemente nervioso, se encontró de repente circulando en dirección contraria, mientras el resto de vehículos trataban de esquivarlo. Algunos testigos afirmaron que el coche circulaba a gran velocidad, mientras otros le hacían señales acústicas y gestuales para advertirle del error y pedirle que redujera la marcha.

Lejos de caer en el pánico o el caos, los conductores se organizaron de forma espontánea para frenar la circulación y permitir que el conductor diese la vuelta con seguridad. Este gesto colectivo permitió que la situación se resolviera sin ningún accidente, herido ni daño material. La escena, filmada por el pasajero de un vehículo, muestra cómo, con sentido común y colaboración, se pueden evitar tragedias.

Un ejemplo de civismo… pero también una llamada de atención

Por el momento, no se ha confirmado si el conductor fue multado o si el incidente se debió a un despiste, un problema médico o una confusión relacionada con la edad. Aunque el hecho terminó sin consecuencias graves, el susto fue considerable. Y es que circular en sentido contrario es una de las infracciones más graves que se pueden cometer al volante.

En España, por ejemplo, esta conducta puede acarrear multas de hasta 500 euros, pérdida de seis puntos del carnet e incluso penas de prisión de entre 6 meses y 5 años si se considera conducción temeraria o delito contra la seguridad vial.

Una historia que destaca lo mejor del ser humano

Lo sucedido en la A75 no solo recuerda la importancia de la atención y la prudencia en carretera, sino también el poder de la cooperación ciudadana. “El Estado o el departamento debería hacer algo en ese tramo de autopista, porque este tipo de situaciones son bastante frecuentes allí”, denunciaba un usuario en redes sociales.

En tiempos en los que a menudo se viralizan los conflictos y la imprudencia, esta historia demuestra que, cuando las personas actúan con calma, empatía y responsabilidad, se pueden salvar vidas. Una lección de civismo en plena autopista.

