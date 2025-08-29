España

Una estadounidense que está “completamente obsesionada con España” explica lo que más le gusta: “Es mucho mejor”

La joven señala que existen diversos aspectos en el estilo de vida y la cultura española que han provocado que ahora considere al país como su “segundo hogar”

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Guardar
Una estadounidense que vive en
Una estadounidense que vive en España explica los motivos por los que está "obsesionada" con el país (@lisaconjamon/TikTok)

Hay quienes se marchan a vivir al extranjero para ganar independencia, otros para obtener mejores oportunidades laborales y los hay que toman la decisión por todo un conjunto de aspectos positivos que observan en su nuevo destino. Pero lo importante no es el motivo por el que se elige un determinado país, si no qué es lo que observan en su nuevo hogar que les hace darse cuenta de que han tomado una decisión acertada.

La gastronomía, el estilo de vida, los paisajes, los derechos laborales... Existe todo un conjunto de aspectos que deben tenerse en cuenta antes de hacer las maletas y asentarse en otro país. Sin embargo, una vez se ha realizado el proceso de adaptación, hay quienes terminan amando el lugar en el que ahora viven porque allí encuentran muchas virtudes que en sus regiones de origen son deficientes, escasas o inexistentes.

Lisa, una joven estadounidense que vive en España, ha publicado recientemente un vídeo en su cuenta de TikTok (@lisaconjamon) en el que explica los motivos por los que está “completamente obsesionada” con este país: “Lo considero mi segundo hogar”.

Desde el estilo de vida hasta el flamenco

"No es de extrañar que la calidad de vida en España sea muchísimo mejor", explica la estadounidense. Según señala, la mentalidad en Estados Unidos se centra en “vivir para trabajar”, mientras que la de los españoles sería “lo contrario”. Lisa ha notado esto, por ejemplo, en las vacaciones de verano, que son un derecho laboral y que permiten a los trabajadores descansar y desconectar durante varias semanas. “No es una sorpresa cuando vemos que las tasas de enfermedades cardíacas y otros tipos, son más altas en los Estados Unidos con este tipo de estilo de vida”.

Esto, además, se relaciona con el hecho de que la estadounidense observa que la calidad de la comida es inferior en su país de origen, ya que los controles de la Unión Europea y las administraciones que regulan los alimentos y los medicamentos velan por la seguridad y la salud de los ciudadanos.

Los extranjeros en España viven muchos choques culturales cada día.

Junto a esto, Lisa señala que la gente en España “es mucho más activa”: “En grandes ciudades como Madrid, se pasa mucho más tiempo caminando. Es que aquí, los Estados Unidos es tan grande que la mayoría de la gente necesita un coche para desplazarse. Así que pasamos mucho tiempo en el tráfico, en nuestros coches y tenemos que hacer un esfuerzo consciente para dar nuestros pasos. Mientras que en España creo que esto se hace con mucha más facilidad”.

Por último, la estadounidense se ha referido a un aspecto muy importante de la cultura española, que es precisamente uno de los más empleados en el extranjero para identificar al país: los bailes. “Bailo y estoy obsesionada completamente con el flamenco”, explica Lisa. “Hay tanta historia y arte en este estilo de baile que ni siquiera se puede comparar. Además, hay tanto orgullo y preservación en esta forma de arte y estoy extremadamente orgullosa de conocer y amar el flamenco”. De esta manera, la joven destaca que ha abrazado por completo las costumbres del país, convirtiendo lo que una vez fue un territorio desconocido en su “segundo hogar”.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaEstados UnidosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una revolucionaria píldora contra el cáncer de mama reduce el riesgo de recaída y mejora la supervivencia

Los resultados del ensayo clínico en fase 3 resultan prometedores para millones de pacientes en todo el mundo

Una revolucionaria píldora contra el

Un hombre encuentra 500 euros olvidados en un cajero automático en Salamanca y actúa de una manera ejemplar

Que un ciudadano se comporte conforme marca la ley o ya solo el civismo no debiera ser noticia, pero esta lo es. El propietario del dinero había cometido una gran imprudencia

Un hombre encuentra 500 euros

Subida de las temperaturas e inestabilidad: la Aemet reduce las alertas por precipitaciones, pero continúan las tormentas en varios puntos de España

Durante este viernes y especialmente a partir del sábado, aumentarán las máximas en buena parte del país

Subida de las temperaturas e

La inflación se mantiene estable en el 2,7% en agosto pese a la presión al alza de los carburantes

El IPC registra la misma tasa interanual que en julio gracias al impacto a la baja de los precios de alimentos y electricidad, mientras que la inflación subyacente repunta al 2,4%.

La inflación se mantiene estable

Beatriz Trapote, pareja de Víctor Janeiro, revela que su padre tiene un tumor inoperable en el pulmón: “La vida no es tan bonita ni fantástica”

La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha roto en llanto al hablar de la dura enfermedad que atraviesa su progenitor

Beatriz Trapote, pareja de Víctor
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aemet licita por 372.000 euros

Aemet licita por 372.000 euros el servicio médico para atender durante cuatro años a los empleados de su sede central en Madrid

Alejandro Hamlyn, el empresario del petróleo protagonista del audio de la ‘fontanera’ del PSOE, abre una guerra judicial: la Audiencia pidió su extradición, pero no es competente

Abascal pide “hundir” el barco de Open Arms: “Ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo”

Ultras agreden al periodista de ‘Diario Red’ Román Cuesta a las puertas de su casa: “Les ha salido mal la cosa”

Albares convoca al encargado de negocios de la Embajada de Rusia tras el ataque contra la sede de la Unión Europea en Kiev

ECONOMÍA

Un hombre encuentra 500 euros

Un hombre encuentra 500 euros olvidados en un cajero automático en Salamanca y actúa de una manera ejemplar

La inflación se mantiene estable en el 2,7% en agosto pese a la presión al alza de los carburantes

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

La siniestralidad laboral, por sectores: construcción, transporte y agricultura concentran el riesgo de accidentes graves y mortales

Resultados del Super Once del 28 agosto

DEPORTES

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival del Real Madrid en Champions: es su primera vez en Europa y se encuentra a 8.000 km de la capital española

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal

El compañero de Fórmula 1 al que Hamilton le hizo la vida “extremadamente difícil”: “Teníamos un código de conducta”

Jorge Vilda habla sobre la polémica con las habitaciones: “Las puertas estaban entornadas con el pestillo echado”

La FIFA cambia el horario de la final de la Champions: adiós a las 21 horas, se jugará a las 18