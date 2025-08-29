España

Muere una mujer de 84 años atropellada por un tren turístico en Santiago

La mujer cruzaba la calle fuera del paso de peatones. En el tren viajaban 39 personas

Elena L. Villalvilla

Por Elena L. Villalvilla

Bomberos trabajan en lugar de los hechos después de que una mujer septuagenaria falleciera este viernes al ser atropellada por el tren turístico en Santiago de Compostela, según ha confirmado a EFE el 112 Galicia. EFE/ Xurxo Martínez

Una mujer de 84 años, natural de Santiago de Compostela, ha perdido la vida este viernes al ser atropellada por un tren turístico de la ciudad en el que viajaban 39 personas. El accidente ha tenido lugar sobre este mediodía, a la altura del número 6 en la calle Virxe da Cerca.

Como ha detallado La Voz de Galicia, los hechos ocurrieron cuando la mujer estaba cruzando la calle fuera del paso de peatones, cuando pasó el tren. Según apunta el medio, al parecer la víctima utilizaba muletas y se sospecha que se dirigía hacia una parada de autobús cercana.

Los servicios de emergencia fueron avisados unos siete minutos después, a las 12.07, hasta donde se desplazó una ambulancia asistencial y la UVI móvil. Sin embargo, al llegar solo pudieron certificar su muerte. La mujer había quedado atrapada bajo el tren.

Una mujer septuagenaria ha fallecido este viernes al ser atropellada por el tren turístico en Santiago de Compostela, según ha confirmado a EFE el 112 Galicia. EFE/ Xurxo Martínez

El dispositivo de emergencias permaneció desplegado durante más de dos horas en la céntrica vía compostelana. Agentes de la Policía Local, Policía Nacional y personal sanitario coordinaron la atención al suceso y el control del tráfico en una de las arterias más transitadas del casco histórico. La calle Virxe da Cerca ha estado cortada al tráfico entre la Praza de Galicia y la Porta do Camiño, lo que ha obligado a desviar la circulación por la rúa San Domingos y la rúa de San Pedro.

La presencia de numerosos viandantes y la magnitud del operativo hicieron que la escena despertase gran expectación en la zona. Muchos curiosos se acercaron hasta el cordón policial, mientras los pasajeros del tren turístico permanecían en el vehículo a la espera de poder abandonar el lugar.

Pasadas las dos de la tarde, el juez de guardia se personó en el punto del siniestro para proceder al levantamiento del cadáver. Posteriormente, el tren turístico fue retirado y se ha restablecido de manera progresiva la circulación en Virxe da Cerca.

(Noticia en ampliación)

