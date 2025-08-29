Lluvias CDMX: activan doble alerta por fuertes precipitaciones para la noche de hoy jueves 28 de agosto

Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este jueves 28 de agosto. Crédito: Cuartoscuro.

Continuarán las fuertes lluvias para la noche de este jueves 28 de agosto en algunas alcaldías de la Ciudad de México, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este jueves 28 de agosto en sus redes sociales oficiales.

Señaló que nueve demarcaciones de la Ciudad de México registrarán fuertes lluvias para la tarde y noche de este jueves 28 de agosto, las cuales podrían estar acompañadas de lluvias.

Mencionó que en otras alcaldías lloverá más que en otras, por lo que hizo un llamado a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones afectadas o vivir en ellas.

Las lluvias podrían estar acompañadas de granizo, informó Protección Civil de la CDMX. Crédito: Cuartoscuro.

En las alcaldías Coyoacán, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Tlalpan será emitida la alerta amarilla por fuertes lluvias para la tarde y noche de este jueves 28 de agosto.

En tanto, en las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Xochimilco, será emitida la alerta naranja por este mismo pronóstico.

Como se mencionó anteriormente, esta doble alerta de lluvias en las alcaldías mencionadas anteriormente podría estar acompañada de granizo.

Ante esto, Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones y dio a conocer los peligros asociados con las fuertes lluvias.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este jueves 28 de agosto:

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

- No cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua, camina sobre puentes o banquetas.

- Ayuda a los adultos mayores, niños o personas con discapacidad a resguardarse.

- Evitar refugiarse de la lluvia bajo árboles.

- En lo posible, espera a que la lluvia disminuya.

Peligros asociados:

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos e inundaciones.

- Corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

Las lluvias dejaron afectaciones en los alrededores de esta estación de la Lïnea 8 del transporte público capitalino

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las 16 alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este jueves 28 de agosto?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las 16 alcaldías de la Ciudad de México para este jueves 28 de agosto será a las 12:00 a la medianoche del viernes 29 del presente mes.

Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertes entre 15 y 29 mm para las alcaldías de alerta naranja, y de 30 a 49 mm para las demarcaciones de alerta amarilla tanto por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.

Activan alerta amarilla en estas cuatro alcaldías de CDMX. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Activan alerta naranja en estas alcaldías de CDMX por fuertes lluvias para hoy jueves 28 de agosto. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.