España

El precio de la luz en España para este sábado

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener la tarifa de la luz

Por Rodrigo Gutiérrez González

El precio de la luz
El precio de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)

El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) dio a conocer los precios de la energía eléctrica en el país. Aquí está la tarifa promedio, la máxima y la más baja a lo largo de este sábado 30 de agosto.

Recuerda que el precio de la energía eléctrica se modifica todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la luz

Día: 30 de agosto

Tarifa media: 52.61 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 107.12 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: -0.01 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y
El precio medio, máximo y mínimo del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este sábado 30 de agosto, la tarifa de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 91.56 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 86.64 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 87.56 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 83.48 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 80.88 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 80.64 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 85.06 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 88.29 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 77.0 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 32.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 9.5 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 8.16 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 57.97 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 89.93 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 107.12 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 101.12 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 95.0 euros por megavatio hora.

