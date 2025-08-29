El mejor restaurante de la Barceloneta para comer un buen arroz en primera línea de playa: “La paella de pulpo a la brasa es su plato estrella”

Paella de pulpo del restaurante Barraca (Instagram / @barraca.es)

Barcelona, especialmente sus zonas más turísticas, están repletas hasta los topes de restaurantes, bares y terrazas, miles de ofertas gastronómicas en las que es fácil perderse. En zonas como la Barceloneta, el barrio marinero de la Ciudad Condal, se complica aún más por la presencia de locales de calidad cuestionable, algunos de ellos disfrazados de propuestas auténticas y tradicionales.

Ahora, un programa de televisión ha querido ayudarnos en esta misión, la de encontrar un buen sitio donde comer rico y de calidad en esta ciudad catalana. Se trata del programa Joc de Cartes de TV3, que, en uno de sus últimos capítulos, el chef y presentador Marc Ribas ha puesto a prueba tres arrocerías barcelonesas, buscando a la que prepara los mejores arroces de la ciudad.

Una arrocería en plena Barceloneta

En esta ocasión, el ganador fue el restaurante Barraca (Pº Maritim de la Barceloneta, 1), del grupo gastronómico Somos Esencia, con ocho locales en la ciudad de Barcelona. En realidad, este restaurante cuenta con una larga trayectoria a sus espaldas, siendo uno de los establecimientos más míticos de la zona hasta su cierre. El grupo barcelonés, con más de tres décadas de historia en Barcelona, tomó las riendas del proyecto en 2024, fecha en la que reabrió con un aspecto completamente renovado.

Esta arrocería, en plena Barceloneta, tiene como uno de sus mayores atractivos su ubicación privilegiada, con unas increíbles vistas sobre el paseo marítimo y el mar de Barcelona que se disfrutan desde su planta superior, con amplias ventanas que permiten disfrutar la vista. Ellos mismos se definen como “un chiringuito de calidad, con un gran ventanal frente al mar” que hará las veces de telón de fondo de lujo mientras probamos sus platos.

Vistas desde el restaurante Barraca, en Barcelona (Web del Grupo Somos Esencia)

El local consiguió destacar sobre sus rivales con una puntuación de 5,3, gracias, en buena parte, a sus arroces. Y es que estos son la indudable estrella de la carta, con opciones que van desde clásicos como el arroz negro con chipirones y alioli hasta combinaciones originales como el de lubina con navajas o el de ternera con tuétano. Pero, si uno de ellos ha destacado, esa ha sido su paella de pulpo a la brasa, una receta que conquistó al chef Marc Ribas, el cual lo definió como el “plato estrella” del programa. “El punto del arroz era correcto, la variedad era la adecuada y el sabor era potente, sin cargar”, decía el presentador sobre esta elaboración.

A los arroces, se suman los pescados y mariscos, otra de las especialidades de la casa. Destacan entrantes como los calamares con salsa tártara, las almejas en salsa verde o las navajas a la plancha, además de algunos principales como el rodaballo al pilpil con patata panadera. La carne tiene también su hueco, con platos como el entrecote con pimientos del Padrón y patatas fritas. Ensaladas, tapas y postres completan la carta de este restaurante, cuyo ticket medio baila entre los 40 y los 50 euros por persona.