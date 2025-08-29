España

El mejor restaurante de la Barceloneta para comer un buen arroz en primera línea de playa: “La paella de pulpo a la brasa es su plato estrella”

Este restaurante ha resultado ganador en el programa Joc de Cartes de TV3, destacando como una de las mejores arrocerías de la Ciudad Condal

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Guardar
Paella de pulpo del restaurante
Paella de pulpo del restaurante Barraca (Instagram / @barraca.es)

Barcelona, especialmente sus zonas más turísticas, están repletas hasta los topes de restaurantes, bares y terrazas, miles de ofertas gastronómicas en las que es fácil perderse. En zonas como la Barceloneta, el barrio marinero de la Ciudad Condal, se complica aún más por la presencia de locales de calidad cuestionable, algunos de ellos disfrazados de propuestas auténticas y tradicionales.

Ahora, un programa de televisión ha querido ayudarnos en esta misión, la de encontrar un buen sitio donde comer rico y de calidad en esta ciudad catalana. Se trata del programa Joc de Cartes de TV3, que, en uno de sus últimos capítulos, el chef y presentador Marc Ribas ha puesto a prueba tres arrocerías barcelonesas, buscando a la que prepara los mejores arroces de la ciudad.

Una arrocería en plena Barceloneta

En esta ocasión, el ganador fue el restaurante Barraca (Pº Maritim de la Barceloneta, 1), del grupo gastronómico Somos Esencia, con ocho locales en la ciudad de Barcelona. En realidad, este restaurante cuenta con una larga trayectoria a sus espaldas, siendo uno de los establecimientos más míticos de la zona hasta su cierre. El grupo barcelonés, con más de tres décadas de historia en Barcelona, tomó las riendas del proyecto en 2024, fecha en la que reabrió con un aspecto completamente renovado.

Esta arrocería, en plena Barceloneta, tiene como uno de sus mayores atractivos su ubicación privilegiada, con unas increíbles vistas sobre el paseo marítimo y el mar de Barcelona que se disfrutan desde su planta superior, con amplias ventanas que permiten disfrutar la vista. Ellos mismos se definen como “un chiringuito de calidad, con un gran ventanal frente al mar” que hará las veces de telón de fondo de lujo mientras probamos sus platos.

Vistas desde el restaurante Barraca,
Vistas desde el restaurante Barraca, en Barcelona (Web del Grupo Somos Esencia)

El local consiguió destacar sobre sus rivales con una puntuación de 5,3, gracias, en buena parte, a sus arroces. Y es que estos son la indudable estrella de la carta, con opciones que van desde clásicos como el arroz negro con chipirones y alioli hasta combinaciones originales como el de lubina con navajas o el de ternera con tuétano. Pero, si uno de ellos ha destacado, esa ha sido su paella de pulpo a la brasa, una receta que conquistó al chef Marc Ribas, el cual lo definió como el “plato estrella” del programa. “El punto del arroz era correcto, la variedad era la adecuada y el sabor era potente, sin cargar”, decía el presentador sobre esta elaboración.

A los arroces, se suman los pescados y mariscos, otra de las especialidades de la casa. Destacan entrantes como los calamares con salsa tártara, las almejas en salsa verde o las navajas a la plancha, además de algunos principales como el rodaballo al pilpil con patata panadera. La carne tiene también su hueco, con platos como el entrecote con pimientos del Padrón y patatas fritas. Ensaladas, tapas y postres completan la carta de este restaurante, cuyo ticket medio baila entre los 40 y los 50 euros por persona.

Temas Relacionados

Restaurantes BarcelonaRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Muere una mujer de 84 años atropellada por un tren turístico en Santiago

La mujer cruzaba la calle fuera del paso de peatones. En el tren viajaban 39 personas

Muere una mujer de 84

Andalucía cancela casi 10.300 pisos turísticos: la mayoría ubicados en Málaga

El consejero de Turismo asegura que la gestión no está pensada solo para el visitante sino que prioriza al residente

Andalucía cancela casi 10.300 pisos

Última hora sobre el estado de salud de Jaume Anglada: su evolución fuera de la UCI y la petición de su familia

El cantante sigue recuperándose de las secuelas del grave accidente que sufrió a principios de agosto

Última hora sobre el estado

Henry Méndez pide disculpas por decir que odia “a los rojos” y Vallecas mantiene su concierto: “Vota a Abascal, vota a Mariano Rajoy, vota a quien te dé la gana”

Ante las declaraciones, el PSOE madrileño pidió cancelar el concierto previsto para el 13 de septiembre en Villa de Vallecas, algo que finalmente no ocurrirá

Henry Méndez pide disculpas por

Libros de Amazon España más populares para comprar este 29 de agosto

De distintos precios, en diversos formatos y de todos los géneros, los amantes de la lectura ya suman estos títulos disponibles de Amazon a sus colecciones

Libros de Amazon España más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El día más feliz de

El día más feliz de su vida termina convirtiéndose en una pesadilla: muere a las horas de casarse por una tradición local

Mañueco defiende su gestión de los incendios en las Cortes, recibido por bomberos forestales muy enfadados: “Pido que no se politice”

Una uruguaya que vive en España habla sobre los españoles: “Hacen cosas que no tienen explicación”

Ana Molina, dermatóloga, sobre el “efecto rata”: “Es súper curioso”

Aemet licita por 372.000 euros el servicio médico para atender durante cuatro años a los empleados de su sede central en Madrid

ECONOMÍA

Andalucía cancela casi 10.300 pisos

Andalucía cancela casi 10.300 pisos turísticos: la mayoría ubicados en Málaga

Resultados del Super Once del 29 agosto

El precio de la luz en España para este sábado

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La ley por hospitalización que mucha gente desconoce, según un abogado: “La empresa está obligada a dártelo”

DEPORTES

Cáncer de testículos, fractura de

Cáncer de testículos, fractura de codo y múltiples caídas: el nuevo líder de la Vuelta a España y su ejemplar historia de superación

Tsitsipas pierde el partido y los nervios tras la derrota en el US Open: “Luego no te preguntes por qué te tiro un pelotazo”

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival del Real Madrid en Champions: es su primera vez en Europa y se encuentra a 8.000 km de la capital española

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal

El compañero de Fórmula 1 al que Hamilton le hizo la vida “extremadamente difícil”: “Teníamos un código de conducta”