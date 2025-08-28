España

Este es el precio de la gasolina este 28 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

El precio de las gasolinas se modifica diariamente

Por Infobae Noticias

Guardar
El costo de los combustibles
El costo de los combustibles cambian todos los días (Infobae)

¿No sabes cuál es el precio de las gasolinas por litro en España? Consulta a continuación los costos más altos y más bajos en distitnas ciudades de España este jueves 28 de agosto, de acuerdo con la información del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,689 euros el litro

Precio mínimo: 1,239 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,699 euros el litro

Precio mínimo: 1,249 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,709 euros el litro

Precio mínimo: 1,259 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,879 euros el litro

Precio mínimo: 1,589 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,509 euros el litro

Precio mínimo: 1,205 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,639 euros el litro

Precio mínimo: 1,215 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,629 euros el litro

Precio mínimo: 1,279 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,809 euros el litro

Precio mínimo: 1,435 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,549 euros el litro

Precio mínimo: 1,285 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,653 euros el litro

Precio mínimo: 1,325 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,629 euros el litro

Precio mínimo: 1,345 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,769 euros el litro

Precio mínimo: 1,669 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,539 euros el litro

Precio mínimo: 1,194 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,639 euros el litro

Precio mínimo: 1,249 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo: 1,299 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,599 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,569 euros el litro

Precio mínimo: 1,173 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,639 euros el litro

Precio mínimo: 1,183 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,609 euros el litro

Precio mínimo: 1,273 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,765 euros el litro

Precio mínimo: 1,485 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,547 euros el litro

Precio mínimo: 1,281 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,644 euros el litro

Precio mínimo: 1,559 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,699 euros el litro

Precio mínimo: 1,599 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de los carburantes
El precio de los carburantes cambia todos los días (Europa Press)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

Temas Relacionados

GasolinaPrecio GasolinaEspaña-EconomiaNoticias

Últimas Noticias

Tamara, hermana de Michu, reacciona a la apertura del testamento: “Nosotras no sabíamos nada”

La joven habría escrito el documento hace varios años y en él, además de su herencia, dejó alguno de sus últimos deseos para la vida de su hija

Tamara, hermana de Michu, reacciona

Kiko Rivera se muda de la casa en la que vivía con Irene Rosales y sus dos hijas: “Él se siente liberado”

El hijo de Isabel Pantoja y su expareja tenían nueve años de matrimonio y dos hijas en común

Kiko Rivera se muda de

Europa aprueba el uso de lenacapavir, la inyección que protege frente al VIH con una eficacia del 100%

La OMS califica el uso de este fármaco como “una medida histórica que podría ayudar a remodelar la respuesta global al VIH”

Europa aprueba el uso de

Un padre muere enterrado mientras cavaba un hoyo en la playa con sus hijos: “La arena es dos veces y media más pesada”

Los menores presenciaron todo. Los rescatadores pudieron extraerlo, pero horas más tarde falleció. Su mujer, embarazada, dará a luz en 2026

Un padre muere enterrado mientras

“En Alemania te dan la baja por todo”: un español que vive allí habla de esta cuestión laboral y explica su caso

Tal y como relata el joven, el médico quiso darle cuatro días de baja por un problema leve

“En Alemania te dan la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los hospitales franceses deben prepararse

Los hospitales franceses deben prepararse para un eventual conflicto armado: la carta del Ministerio de Salud

La Justicia rechaza la indemnización de 152.000 euros a un trabajador que perdió el pulgar derecho en un accidente laboral

La Policía explica los motivos por los que debes entregar tu DNI a los agentes: “La gente se niega a entregarlo”

El reparto de los menores migrantes recrudece la batalla entre el Gobierno y las comunidades autónomas del PP en plena oleada de incendios

El Gobierno incrementará en septiembre el ritmo de traslados de menores migrantes solicitantes de asilo a la Península

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Hay

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Hay tres cosas que hace tu jefe siempre que no son legales”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca borres las conversaciones con tu jefe”

La productividad repunta levemente, pero la distancia con Europa se amplía: España va lenta por el boom inmobiliario y la falta de eficiencia

Comprobar la 6/49: los números ganadores del 27 del agosto

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 27 agosto

DEPORTES

Djokovic habla sobre cómo se

Djokovic habla sobre cómo se siente: “Tengo el sentimiento de no ser suficiente desde muy pequeño”

Mattia Bellucci, amante de los tatuajes y rival de Alcaraz en el US Open: “Jugué contra él cuando tenía 16 años y me sorprendió su nivel”

Quién es Izan Almansa, el hijo pródigo del Real Madrid de baloncesto que vuelve a casa y que encandila Scariolo para la selección

Muere a los 51 años el exciclista Mutriku Peio Arreitunandia

Los cambios que tiene que llevar a cabo el FC Barcelona para que el Johan Cruyff pueda acoger el partido ante el Valencia