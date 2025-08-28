España

“En Alemania te dan la baja por todo”: un español que vive allí habla de esta cuestión laboral y explica su caso

Tal y como relata el joven, el médico quiso darle cuatro días de baja por un problema leve

Marta Sierra

Marta Sierra

Un español que vive en
Las diferencias entre los distintos países del mundo no solo se cuentan a nivel gastronómico, social o cultural; en el trabajo también son muy perceptibles. No ocurre únicamente en cuanto a salarios u ofertas disponibles, si no también con respecto a las condiciones y los derechos laborales.

Muchas personas toman la decisión cada año de irse a vivir al extranjero precisamente buscando puestos de empleo mejor remunerados: Suiza, Alemania o Noruega son algunos de los más elegidos. Sin embargo, también debe tenerse en cuenta estas otras condiciones antes de elegir el destino.

En algunos aspectos, estas son mucho más positivas que en España, mientras que en otras cuestiones son muchos los que destacan que la situación laboral en su país de origen es más favorable (por ejemplo, en cuanto a la carga de trabajo). Javier, un profesor español que vive en Alemania, ha explicado en su cuenta de TikTok (@javiernovasg) como es la situación de las bajas allí a través de su caso personal.

“Estaba en condiciones perfectas para ir a trabajar”

"¿Te imaginas que en España te dieran la baja por cualquier cosa? Pues en Alemania es así“, explica Javier. Esto es algo que él ya había escuchado con anterioridad, pero nunca lo había comprobado por sí mismo. Sin embargo, hace poco acudió al médico por una cuestión leve y verificó que, efectivamente, es muy frecuente que los trabajadores reciban la baja por casi cualquier cosa.

Una persona en la consulta
“Fui al médico porque tenía un grano infectado en la nariz. ¿Y qué creéis que pasó? Pensaréis que nada grave, ¿no? Y efectivamente, no tenía nada grave, solamente me recetó una pomada”, relata el joven. Aunque esta infección genera inflamación y dolor, no suele generar complicaciones y remite a los pocos días. Sin embargo, la doctora consideró lo contrario.

“Aquí viene lo gracioso: cuatro días que me dio de baja”. Javier se negó a cogerla, ya que se encontraba bien para acudir a su puesto laboral y el grano infectado no le perjudicaría en sus tareas: “Creía que estaba en condiciones perfectas para poder ir a trabajar”. Su actitud, sin embargo, molestó a la doctora, según relata.

Varios usuarios en los comentarios han certificado que esto es cierto exponiendo sus propias experiencias personales: “A mí me dieron dos semanas de baja por clavarme una astilla en el pie y me lo vendaron como si fuera un esguince” o “A mí por una espinilla en el pie me dio dos semanas”.

Por su parte, muchos españoles se han quedado sorprendido con esta situación y han expuesto que en España es muy diferente: “Tuve un ictus hace dos meses y me mandaron a trabajar”, explica un usuario. “Yo con una lumbalgia el médico me dijo ‘vas a descansar esta noche y mañana por la mañana a trabajar’. Ni un solo día de baja”, relata otro.

Sin embargo, también hay quienes han criticado esta cuestión, destacando que las bajas son importantes, pero cuando son realmente necesarias. Así, habría que encontrar un término medio entre ambas situaciones: “Yo trabajo en Alemania y es un cachondeo. Me parece fatal y es una cosa que deberían de empezar a cambiar“.

