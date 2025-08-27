España

Un chef revela por qué muchos hosteleros no quieren clientes españoles: “Son unos tocahuevos, te hacen dar 80 viajes…”

Ariel Patai denuncia que haya restaurantes que prioricen la cantidad de clientes sobre la calidad de la comida, abogando por el valor del comensal español

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Un chef revela por qué
Un chef revela por qué muchos hosteleros no quieren clientes españoles. (Tiktok)

Ariel Patai, chef y propietario de un negocio de restauración en Fuerteventura, ha generado una oleada de reacciones en redes sociales tras publicar un video en TikTok donde analiza el rechazo que algunos hosteleros sienten hacia los turistas españoles. Sus declaraciones han provocado un intenso debate entre profesionales del sector, comensales habituales y usuarios de la plataforma.

“Normalmente la gente no le gusta trabajar con españoles porque el español sabe comer”, comenzó afirmando Patai en el video. Estas palabras fueron el punto de partida de una reflexión sobre la percepción que algunos empresarios del sector tienen sobre el comportamiento de los clientes nacionales frente al de los turistas extranjeros.

Patai, lejos de sumarse a esa visión crítica, trató de poner en contexto el motivo por el cual existe ese rechazo hacia los españoles por parte de algunos profesionales de la hostelería. “Le sacas un producto de mierda y se va a quejar igual que si es bueno te lo va a agradecer”, señaló, haciendo alusión a la exigencia y el conocimiento culinario del cliente español. En su opinión, esta actitud crítica responde más a la calidad del producto que a una supuesta costumbre de quejarse por sistema.

Qué dice la psicología de las personas que ayudan a los camareros a recoger la mesa.

El chef fue más allá en su análisis, apuntando directamente a una parte del sector que, según él, se ha acostumbrado a ofrecer servicios y productos de baja calidad: “Como muchas personas están acostumbradas a hacer mierda, se le quejan los españoles y se terminan quejando del cliente español”. Esta cadena de descontento, según explicó, es lo que lleva a que en algunos negocios se prefiera atender a turistas extranjeros, considerados menos exigentes o menos informados sobre la gastronomía local.

“Para mí son los mejores clientes”

“Si vas a sitios de hostelería casi ninguno quiere trabajar con españoles”, remató Patai, dejando en evidencia una postura que, aunque no comparte, afirma haber escuchado en numerosas ocasiones dentro del sector.

No obstante, el chef también quiso dejar clara su postura personal, radicalmente distinta a la de los hosteleros que critica. Para él, los turistas españoles representan un perfil de cliente ideal: exigente pero agradecido. “Para mí son los mejores clientes que tengo en mi negocio porque valoran mi trabajo y saben lo que están comiendo”, aseguró. Con estas palabras, Patai se posicionó claramente a favor del público nacional, destacando su capacidad de apreciar un plato bien elaborado y de diferenciar entre la buena y la mala cocina.

Paella (Adobe Stock)
Paella (Adobe Stock)

En contraposición, opinó sobre los turistas de otros países, de quienes considera que no siempre tienen el mismo conocimiento culinario que los españoles. Puso como ejemplo la elaboración de una paella tradicional con socarrat —la capa tostada de arroz en el fondo de la paellera, muy valorada por muchos— y cómo esta puede no ser comprendida por quienes no están familiarizados con este plato: “Igual le pones una paella con socarrat y dicen que está quemado porque no saben, pero un español no”.

En este vídeo, los usuarios españoles han aplaudido las palabras del chef, abogando porque “a los españoles no le gusta que les estafen”. La mayoría de comentarios giran en torno al poco gusto del comensal extranjero, que no conoce las tradiciones españolas y no valoran sus platos típicos.

