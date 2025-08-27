Top 10 de Netflix en España: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Con nuevos ingresos y cambios en las posiciones, aquí está el top 10 de las películas más vistas en Netflix España. Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes que no te puedes perder.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más popular en el planeta. Desde 1997, año de su fundación, hasta ahora su número de suscriptores ha experimentado un incremento continuo, a excepción de los primeros seis meses de 2022, superando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, explica Statista.

Top 10 de las películas más reproducidas de Netflix España

1. El espía inglés

Durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, el ingeniero Greville Wynne (Benedict Cumberbatch) se infiltra como espía en el MI6, servicio de inteligencia británico. Cuando la crisis de los misiles cubanos promete inclinar la balanza a favor del país soviético, Wynne comenzará a trabajar con la CIA para filtrar información sobre el plan que tienen en marcha los rusos y así evitar una catástrofe.

2. Caerás (Fall for Me)

Lilli sospecha del nuevo prometido de su hermana, pero cuando un atractivo desconocido se cruza en su camino, se distrae de repente con su propio deseo.

3. Un hombre abandonado (Metruk Adam)

Tras cumplir condena por el delito que cometió su hermano, un hombre vuelve con su familia y encuentra esperanza y consuelo en el profundo vínculo que establece con su sobrina.

4. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

5. Horizon: An American Saga - Capítulo 1 (Horizon: An American Saga - Chapter 1)

Crónica de un lapso de 15 años de expansión y asentamiento del oeste estadounidense antes y después de la Guerra de secesión norteamericana de 1861-1865.

6. Amor redentor

Situada en la Nueva Inglaterra de 1835, la trama sigue la historia de Angela, una pequeña que fue rechazada por su padre debido a que fue producto de una aventura adultera con su madre Mae. Desde entonces, la chica se sintió culpable de la depresión de su madre y de su propio abandono, creciendo con un evidente odio hacia los hombres, todos ellos obsesionados por la fiebre de oro de la época. En su adolescencia, Angela tuvo que venderse a la prostitución para tener un lugar donde dormir y en medio de ese odio, conoce a Michael Hosea, un hombre piadoso que parece cruzar su camino con Angela para conducirla al amor redentor de Dios, desafiando, día a día, las amargas expectativas y resistencia de ella, quien no parece creer que merece algo más en la vida, algo que pueda hacerla verdaderamente feliz.

7. Mi año en Oxford (My Oxford Year)

Mientras cumple su sueño de estudiar en Oxford, una ambiciosa estadounidense se enamora de un encantador británico que esconde un secreto capaz de poner su vida patas arriba.

8. Welcome to Sudden Death

9. La noche siempre llega (Night Always Comes)

Una mujer que se enfrenta al desahucio en una ciudad que su familia ya no puede permitirse inicia una desesperada búsqueda durante toda la noche para reunir 25 000 dólares.

10. 2 corazones

Cuando la enfermedad golpea a dos personas que están en polos totalmente opuestos de la vida, la muerte acaba acercándoles de una manera sorprendente. (FILMAFFINITY)

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (AFP/Sebastien Vuagnat)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.