España

Temperaturas en Málaga: prepárate antes de salir de casa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Ayuntamiento de Malaga)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este miércoles 27 de agosto?, aquí está la previsión meteorológica para las próximas horas en Málaga.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 33 grados, la previsión de lluvia será del 1%, con una nubosidad del 6%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 44 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se pronostica que alcancen un nivel de hasta 8.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 23 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 0%, con una nubosidad del 27%, mientras que las ráfagas de viento serán de 41 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Málaga (Imagen ilustrativa Infobae)

Málaga y el temible terral

La ciudad española de Málaga se ubica en la comunidad autónoma de Andalucía, al extremo oeste del mar Mediterráneo y en el sur de la península Ibérica, a 100 kilómetros del estrecho de Gibraltar. Su paisaje está rodeado de sistemas montañosos y corrientes de agua como los ríos Guadalmedina y Guadalhorce.

En Málaga la temperatura media anual es de 18,5 grados centígrados. Durante el invierno el termómetro puede llegar a marcar 7 grados centígrados y prácticamente las heladas no existen. Por el contrario, en la época de calor se puede llegar a registrar hasta 30,8 grados y el ambiente es húmedo.

Cuando sopla “el terral”, que es el viento seco que se da particularmente en las noches, en donde la temperatura puede llegar a dispararse a los 44 grados. Este fenómeno sólo se da en ciertas localidades y este evento no es exclusivo del verano.

Por otro lado, las precipitaciones se concentran en cortos periodos del año, pues sólo se registran lluvias en 42 días del año, concentrándose en mayor medida en los meses más fríos, es decir, de noviembre a enero, en donde cae agua de forma torrencial.

Según la información de Weather Spark, el mejor momento para visitar Málaga es de principios de mayo a finales de julio y posteriormente de principios de septiembre a mediados de octubre, en donde las temperaturas oscilan entre los 18 y 27 grados.

Málaga tiene un clima característico
Málaga tiene un clima característico del Mediterráneo. (Reuters)

El clima en España

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el clima más agradable en España, estado del tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

MálagaTiempo en EspañaEspaña SociedadEspaña NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Madrid

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Barcelona

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Predicción del clima: estas son

Al ‘rey del porno’ no le gusta OnlyFans: Rocco Siffredi afirma que “hoy en día es una enfermedad”

El actor considera que las creadoras toman la decisión de entrar “con demasiada ligereza” y sin ser conscientes de las implicaciones

Al ‘rey del porno’ no

Eurojackpot: comprobar los números ganadores del sorteo de hoy 26 de agosto

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Eurojackpot: comprobar los números ganadores

Jugada ganadora y resultado del último sorteo de Bonoloto

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Jugada ganadora y resultado del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los incendios

Última hora de los incendios en España hoy, en directo | Mejora la situación en Ourense, pero los esfuerzos se centran ahora en Lugo

Yolanda Díaz reforzará la Inspección de Trabajo con más de medio millar de empleados y un laboratorio de informática forense para perseguir el fraude laboral

Robles se abre a que el Ejército pueda desplegarse en futuras catástrofes sin la necesidad de que las autonomías lo pidan

Heridos de gravedad dos militares del Ejército de Tierra en los incendios de Ourense al colisionar su vehículo con otro

El Gobierno declara 121 zonas catastróficas por los graves incendios y las inundaciones en solo dos meses: afecta a todas las comunidades menos al País Vasco

ECONOMÍA

Se acabó el secretismo de

Se acabó el secretismo de sueldos en España: la nueva normativa de la UE que busca terminar con la brecha salarial

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Esta es la lista de enfermedades con incapacidad permanente: cómo puedes pedir la baja

Estas son las empresas que más ayudas públicas reciben en España: las diez primeras superan los 50 millones de euros

DEPORTES

Checo Pérez y Valtteri Bottas

Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los nuevos pilotos de Cadillac F1, la nueva escudería que llega al paddock en 2026

El FC Barcelona, en el punto de mira por su acuerdo con el Congo: Amnistía Internacional les acusa de “blanquear violaciones de Derechos Humanos”

Un piloto español podría convertirse en compañero de Max Verstappen en Red Bull: corre en la IndyCar, pero le relacionan con la Fórmula 1

El alpinista Marco Confortola, en el punto de mira por supuestamente manipular sus fotos para reclamar ascensiones de varios ochomiles

La lamentable situación de uno de los grandes estadios del fútbol español: “Pintadas, olores terribles y gente malviviendo debajo”