España

Frituras de calabacín con queso parmesano, una receta sencilla y diferente para disfrutar de esta saludable verdura

Para esta receta, acompañaremos el calabacín con queso parmesano y algunas hierbas para obtener una masa repleta de sabor

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Guardar
Tortitas de calabacín (Adobe Stock)
Tortitas de calabacín (Adobe Stock)

Una hortaliza puede cocinarse de muchas maneras: hervida, a la plancha, salteada, horneada, en salsas, en guisos y sofritos... Una de las mejores formas de comer verduras, y hacerlo casi sin enterarnos, es convertirlas en algo completamente diferente, ya sea en pasteles, en buñuelos, en unas tortitas o incluso en forma de muffins salados. Estas frituras son un maravilloso ejemplo de ello, una masa a base de harina y huevo que envuelve la verdura que más nos guste, convirtiéndola en un bocado crujiente y lleno de sabor.

Hoy, el protagonista no será otro que el calabacín, un candidato excelente para esta receta por su sabor ligero, su textura y su poder nutricional. En esta ocasión, lo acompañaremos con un poco de queso parmesano y algunas hierbas para obtener una masa repleta de sabor. Freiremos cada uno de ellos en un poco de aceite, sin necesidad de utilizar demasiado, hasta obtener un resultado dorado y crujiente por ambos lados. Incluso podríamos prepararlos en el horno o en la freidora de aire, si lo que queremos es eliminar por completo el aceite.

Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

Para acompañar a estas tortitas podemos preparar una salsa ligera de yogur o incluso un tzatziki, cremas frescas que combinarán a la perfección con el sabor intenso de estos bocados fritos. Así, quedan perfectos para un aperitivo o entrante, incluso como guarnición o acompañamiento de platos de carne o pescado.

Receta de frituras de calabacín con queso parmesano

Estas frituras son muy fáciles de preparar y solo requieren de unos 10 minutos de cocción. La receta resulta ideal tanto para cocinar en sartén como en horno, y el resultado final son pequeños bocados dorados, crujientes por fuera y jugosos por dentro.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Reposo (drenar calabacín): 10 minutos
  • Cocción: 10 a 12 minutos
  • Tiempo total aproximado: 35 minutos

Ingredientes

  • 2 calabacines medianos
  • 1 huevo grande
  • 50 g de queso parmesano rallado
  • 2-3 cucharadas de harina de trigo (puede ser integral)
  • 1 diente de ajo picado (opcional)
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • Perejil fresco picado (opcional)
  • Aceite de oliva para freír

Cómo hacer frituras de calabacín con queso parmesano, paso a paso

  1. Ralla los calabacines con piel y espolvorea con sal. Déjalos reposar en un colador durante 10 minutos para que suelten agua.
  2. Elimina el exceso de líquido presionando el calabacín con las manos o con un paño limpio.
  3. Mezcla el calabacín escurrido con el huevo, el queso parmesano, la harina, el ajo, la sal, la pimienta y el perejil en un bol grande.
  4. Forma pequeñas tortitas con las manos o ayudándote con una cuchara, asegurando que queden bien compactas.
  5. Calienta aceite de oliva en una sartén a fuego medio. Dora las tortitas en tandas, cocinándolas 2-3 minutos por cada lado, hasta que estén bien doradas. Procura no sobrecargar la sartén para que las tortitas se doren uniformemente.
  6. Coloca las tortitas sobre papel absorbente para quitar el exceso de aceite. Sirve al momento para disfrutar de su textura crujiente.
  7. Para una versión más ligera, hornea las tortitas a 200 °C durante 20 minutos, dándoles la vuelta cuando haya pasado la mitad del tiempo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para unas 8-10 frituras, suficientes para 3-4 personas como entrante, o para 2 personas como plato principal ligero.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: 90-110 kcal por tortita (aprox.)
  • Proteínas: 4-5 g
  • Grasas: 5 g (dependiendo de la cantidad de aceite y queso)
  • Hidratos de carbono: 7-8 g
  • Fibra: 1,5 g
  • Sal: variable según añadido

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

  • En la nevera: hasta 2 días en recipiente hermético.
  • En el congelador: hasta 2 meses, crudas o cocinadas. Para recalentar, usar horno o sartén para recuperar el crujiente.
  • No se recomienda conservar a temperatura ambiente más de 2 horas.

Temas Relacionados

Recetas SaludablesCalabacínRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Descubren un arsenal militar oculto en el fondo de un lago en Francia: granadas, fusiles y decenas de toneladas de munición

Este legado, sumergido a pocos metros de la zona de baño, es resultado de décadas de vertidos realizados por el ejército francés durante los dos grandes conflictos del siglo XX

Descubren un arsenal militar oculto

“Se nos obliga a trabajar en vestuarios inundados”: Inspección de Trabajo recoge las “deficientes” condiciones en la comisaría de la Ertzaintza de Donostia

Filtraciones de agua en vestuarios y aseos, acumulaciones de agua en la rampa del garaje con riesgo elevado de resbalones, presencia de goteras en salas de uso diario como el briefing, escombros en zonas de evacuación y goteras junto a instalaciones eléctricas

“Se nos obliga a trabajar

Luis Garvía, economista, crítico con los problemas de la vivienda entre los jóvenes: “Tener padres con patrimonio es la nueva ‘llave de entrada’ al mercado inmobiliario”

El experto relaciona el desplome en la tasa de propietarios menores de 40 años con los salarios estancados, los elevados precios y la falta de políticas efectivas que faciliten la compra de inmuebles

Luis Garvía, economista, crítico con

Estos son los 5 errores que nos hacen menos inteligentes cada día, según un doctor: “Nos impiden ser la mejor versión de nosotros mismos”

El cuidado de nuestro bienestar general y la estructura a la hora de realizar ciertas tareas pueden favorecer el rendimiento o el aprendizaje

Estos son los 5 errores

Cuál es la postura correcta para dormir, evitando contracturas y mejorando la calidad del descanso

La forma en que dormimos es crucial para disfrutar de un sueño reparador sin dolores de cuello y espalda al día siguiente

Cuál es la postura correcta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Se nos obliga a trabajar

“Se nos obliga a trabajar en vestuarios inundados”: Inspección de Trabajo recoge las “deficientes” condiciones en la comisaría de la Ertzaintza de Donostia

Un restaurante termina con la moda de dividir la cuenta para grupos: “A menudo presenciábamos interminables discusiones”

La tendencia de Tiktok de comer fideos instantáneos crudos termina con la vida de un niño de 13 años

Begoña Gómez pide al juez Peinado que suspenda su declaración del 11 de septiembre y fije una fecha nueva

Dio negativo en tres PCR, pero le ingresaron por una pulmonía y acabó muriendo de Covid-19: la Justicia madrileña deniega una indemnización a la familia

ECONOMÍA

Luis Garvía, economista, crítico con

Luis Garvía, economista, crítico con los problemas de la vivienda entre los jóvenes: “Tener padres con patrimonio es la nueva ‘llave de entrada’ al mercado inmobiliario”

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

El abogado Manuel Hernández desvela todo lo que hay que saber sobre los testamentos: “No hacer testamento complica mucho a los herederos el posterior trámite de la herencia”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Las hipotecas se disparan en junio: crecen un 31,7% interanual y el importe medio sube a 168.000 euros

DEPORTES

Alejandra Quereda, seleccionadora de gimnasia

Alejandra Quereda, seleccionadora de gimnasia rítmica, tras ganar dos medallas de bronce en un Mundial con polémica: “Ha sido una competición muy dura y atípica, pero las deportistas han sabido sobreponerse”

Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los nuevos pilotos de Cadillac F1, la nueva escudería que llega al paddock en 2026

El FC Barcelona, en el punto de mira por su acuerdo con el Congo: Amnistía Internacional les acusa de “blanquear violaciones de Derechos Humanos”

Un piloto español podría convertirse en compañero de Max Verstappen en Red Bull: corre en la IndyCar, pero le relacionan con la Fórmula 1

El alpinista Marco Confortola, en el punto de mira por supuestamente manipular sus fotos para reclamar ascensiones de varios ochomiles