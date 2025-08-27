Frituras de calabacín con queso parmesano, una receta sencilla y diferente para disfrutar de esta saludable verdura

Una hortaliza puede cocinarse de muchas maneras: hervida, a la plancha, salteada, horneada, en salsas, en guisos y sofritos... Una de las mejores formas de comer verduras, y hacerlo casi sin enterarnos, es convertirlas en algo completamente diferente, ya sea en pasteles, en buñuelos, en unas tortitas o incluso en forma de muffins salados. Estas frituras son un maravilloso ejemplo de ello, una masa a base de harina y huevo que envuelve la verdura que más nos guste, convirtiéndola en un bocado crujiente y lleno de sabor.
Hoy, el protagonista no será otro que el calabacín, un candidato excelente para esta receta por su sabor ligero, su textura y su poder nutricional. En esta ocasión, lo acompañaremos con un poco de queso parmesano y algunas hierbas para obtener una masa repleta de sabor. Freiremos cada uno de ellos en un poco de aceite, sin necesidad de utilizar demasiado, hasta obtener un resultado dorado y crujiente por ambos lados. Incluso podríamos prepararlos en el horno o en la freidora de aire, si lo que queremos es eliminar por completo el aceite.
Para acompañar a estas tortitas podemos preparar una salsa ligera de yogur o incluso un tzatziki, cremas frescas que combinarán a la perfección con el sabor intenso de estos bocados fritos. Así, quedan perfectos para un aperitivo o entrante, incluso como guarnición o acompañamiento de platos de carne o pescado.
Receta de frituras de calabacín con queso parmesano
Estas frituras son muy fáciles de preparar y solo requieren de unos 10 minutos de cocción. La receta resulta ideal tanto para cocinar en sartén como en horno, y el resultado final son pequeños bocados dorados, crujientes por fuera y jugosos por dentro.
Tiempo de preparación
- Preparación: 15 minutos
- Reposo (drenar calabacín): 10 minutos
- Cocción: 10 a 12 minutos
- Tiempo total aproximado: 35 minutos
Ingredientes
- 2 calabacines medianos
- 1 huevo grande
- 50 g de queso parmesano rallado
- 2-3 cucharadas de harina de trigo (puede ser integral)
- 1 diente de ajo picado (opcional)
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto
- Perejil fresco picado (opcional)
- Aceite de oliva para freír
Cómo hacer frituras de calabacín con queso parmesano, paso a paso
- Ralla los calabacines con piel y espolvorea con sal. Déjalos reposar en un colador durante 10 minutos para que suelten agua.
- Elimina el exceso de líquido presionando el calabacín con las manos o con un paño limpio.
- Mezcla el calabacín escurrido con el huevo, el queso parmesano, la harina, el ajo, la sal, la pimienta y el perejil en un bol grande.
- Forma pequeñas tortitas con las manos o ayudándote con una cuchara, asegurando que queden bien compactas.
- Calienta aceite de oliva en una sartén a fuego medio. Dora las tortitas en tandas, cocinándolas 2-3 minutos por cada lado, hasta que estén bien doradas. Procura no sobrecargar la sartén para que las tortitas se doren uniformemente.
- Coloca las tortitas sobre papel absorbente para quitar el exceso de aceite. Sirve al momento para disfrutar de su textura crujiente.
- Para una versión más ligera, hornea las tortitas a 200 °C durante 20 minutos, dándoles la vuelta cuando haya pasado la mitad del tiempo.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta da para unas 8-10 frituras, suficientes para 3-4 personas como entrante, o para 2 personas como plato principal ligero.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Energía: 90-110 kcal por tortita (aprox.)
- Proteínas: 4-5 g
- Grasas: 5 g (dependiendo de la cantidad de aceite y queso)
- Hidratos de carbono: 7-8 g
- Fibra: 1,5 g
- Sal: variable según añadido
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
- En la nevera: hasta 2 días en recipiente hermético.
- En el congelador: hasta 2 meses, crudas o cocinadas. Para recalentar, usar horno o sartén para recuperar el crujiente.
- No se recomienda conservar a temperatura ambiente más de 2 horas.