España

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Con Súper Once puedes ganar
Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)

En España hay diversas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de Super Once que llevó a cabo su más reciente sorteo. Estos son los resultados ganadores de este martes 26 de agosto, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Números ganadores del Super Once

Fecha: 26 agosto.

Tipo: Sorteo 5 de las 21:15 horas.

Combinación ganadora: 02 12 16 18 23 26 27 28 36 45 47 48 54 55 66 72 76 78 84 85.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Taylor Swift consigue un nuevo Récord Guinness: arrasa en YouTube con el pódcast más visto de la historia

Este mismo martes, la cantante de 35 años ha anunciado su compromiso con Travis Kelce, su pareja desde hace dos años

Taylor Swift consigue un nuevo

Un estudio revela el sencillo método para aliviar el estrés: un pequeño cambio que marca la diferencia

Una acción cotidiana, al alcance de todos y presente en todos los hogares, podría ayudar a reducir los niveles de estrés

Un estudio revela el sencillo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada

“Prohibido entrar gente de este pueblo”: el explícito cartel de un bar de Palencia dirigido a sus vecinos

Los dueños del bar han decidido vetar la entrada a sus vecinos generando una gran polémica en redes

“Prohibido entrar gente de este

Última hora de los incendios en España hoy, en directo | Mejora la situación en Ourense, pero los esfuerzos se centran ahora en Lugo

El fuego no da tregua en Castilla y León, con una veintena de pueblos desalojados

Última hora de los incendios
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los incendios

Última hora de los incendios en España hoy, en directo | Mejora la situación en Ourense, pero los esfuerzos se centran ahora en Lugo

Yolanda Díaz reforzará la Inspección de Trabajo con más de medio millar de empleados y un laboratorio de informática forense para perseguir el fraude laboral

Robles se abre a que el Ejército pueda desplegarse en futuras catástrofes sin la necesidad de que las autonomías lo pidan

Heridos de gravedad dos militares del Ejército de Tierra en los incendios de Ourense al colisionar su vehículo con otro

El Gobierno declara 121 zonas catastróficas por los graves incendios y las inundaciones en solo dos meses: afecta a todas las comunidades menos al País Vasco

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Esta es la lista de enfermedades con incapacidad permanente: cómo puedes pedir la baja

Estas son las empresas que más ayudas públicas reciben en España: las diez primeras superan los 50 millones de euros

Una mujer hereda un piso en Cataluña y la Justicia la obliga a pagar más de 67.000 euros por las deudas de su padre fallecido

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

DEPORTES

Checo Pérez y Valtteri Bottas

Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los nuevos pilotos de Cadillac F1, la nueva escudería que llega al paddock en 2026

El FC Barcelona, en el punto de mira por su acuerdo con el Congo: Amnistía Internacional les acusa de “blanquear violaciones de Derechos Humanos”

Un piloto español podría convertirse en compañero de Max Verstappen en Red Bull: corre en la IndyCar, pero le relacionan con la Fórmula 1

El alpinista Marco Confortola, en el punto de mira por supuestamente manipular sus fotos para reclamar ascensiones de varios ochomiles

La lamentable situación de uno de los grandes estadios del fútbol español: “Pintadas, olores terribles y gente malviviendo debajo”