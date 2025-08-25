España

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Valencia este lunes 25 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y revisar el pronóstico del clima para este 25 de agosto en Valencia.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 32 grados, la probabilidad de lluvia será del 8%, con una nubosidad del 72%, mientras que las ráfagas de viento serán de 35 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se pronostica que alcancen un nivel de hasta 4.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 24 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 9%, con una nubosidad del 22%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 30 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Valencia (Imagen ilustrativa Infobae)

Valencia se encuentra al estede España por lo que predomina un clima mediterráneo que se caracteriza por sus inviernos templados, donde caen la mayor parte de las lluvias y sus veranos secos.

Sin embargo, también hay zonas en las que el estado del tiempo es estepario, también conocido como de estepa, así como semiárido templado y frío, en el que se presentan inviernos muy fríos y veranos que bien pueden ser templados o cálidos. Mientras que las precipitaciones suelen ser escasas.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del Gobierno de España, Valencia reporta una temperatura media que ronda los 15 grados centígrados.

Las autoridades españolas de meteorología señalan que la temperatura baja promedio ronda los 10 grados centígrados, siendo los fríos más crudos los que se viven en diciembre y enero.

En contraste, las máximas temperaturas alcanzan los 20 grados centígrados promedio y aparecen los meses de julio y agosto.

Son dos climas los que
Son dos climas los que predominan en Valencia (Europa Press)

¿Cómo es el clima en España?

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, clima que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

ValenciaTiempo en EspañaEspaña SociedadEspaña NoticiasNoticias

Últimas Noticias

España: las predicciones del tiempo en Zaragoza este 25 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

España: las predicciones del tiempo

Contra las ‘relaciones liana’, respetar el dolor de una ruptura: “El duelo permite reorganizar nuestra propia identidad fuera de la pareja”

El psicólogo Fran Sánchez desgrana en una entrevista con ‘Infobae España’ cómo funciona el paso “precipitado” de una pareja a otra y qué efecto tiene en la salud mental

Contra las ‘relaciones liana’, respetar

El curso político se precipita por la gestión de los incendios: el PP pide cuentas a Sánchez para reavivar las polémicas pendientes y el PSOE adelanta el Consejo de Ministros

El Grupo Parlamentario Popular invoca a la Diputación Permanente para solicitar que el presidente del Gobierno y media docena de sus ministros comparezcan para hablar de todos los “frentes abiertos”

El curso político se precipita

Jornadas extenuantes, calor y ansiedad: así son los veranos de las ‘kellys’ en los hoteles de Benidorm: “Terminamos reventadas”

Las camareras de piso denuncian que el trabajo sale adelante “a costa de su salud”. Piden ser contratadas directamente por los hoteles y que se les reconozca el derecho a una jubilación anticipada

Jornadas extenuantes, calor y ansiedad:

Los desahucios persisten mientras crecen las redes vecinales para frenar los abusos de los fondos buitre: “Hay que frenar el negocio de la vivienda”

El Sindicato de Inquilinas insiste en la necesidad de que se bajen los precios y responsabiliza tanto a gobiernos y administraciones como a la Justicia de que los desalojos de personas vulnerables se sigan produciendo a diario en el país

Los desahucios persisten mientras crecen
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El curso político se precipita

El curso político se precipita por la gestión de los incendios: el PP pide cuentas a Sánchez para reavivar las polémicas pendientes y el PSOE adelanta el Consejo de Ministros

Todo lo que se sabe de la contratación de Jéssica Rodríguez, ex de Ábalos, en Tragsatec e Ineco: 44.000 euros cobrados en un trabajo al que no acudía

Polonia busca tener el Ejército más poderoso de Europa: el país que más invierte de la UE y que contará con cinco veces más militares que España

Los incendios se complican de nuevo en León: desalojan a más de 300 vecinos de 10 poblaciones

La Policía Nacional detiene a un septuagenario que robaba a turistas en el aeropuerto de Palma y escondía los objetos en su andador

ECONOMÍA

“Soy siempre la única mujer”:

“Soy siempre la única mujer”: la construcción en España todavía infravalora a las trabajadoras pese a enfrentar una crisis de relevo generacional

Números ganadores del Super Once del 24 agosto

Triplex de la Once: conoce la combinación ganadora del sorteo 5 del domingo 24 de agosto

La microcasa de 11 metros cuadrados que puedes conseguir por menos de 25.000 euros: con dormitorio, baño y cocina incorporada

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 24 agosto

DEPORTES

Un exfutbolista de La Masía

Un exfutbolista de La Masía confiesa por qué eligió al club azulgrana en vez de al Real Madrid: “¿Qué vi diferente? Era la época dorada del Barcelona”

David Alonso, la nueva promesa de la MotoGP que ha ganado su primera carrera en Moto2

Russell explica quiénes son sus modelos a seguir, dentro y fuera de la Fórmula 1 y no todos son pilotos

Roger Federer, el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes: de dónde viene su fortuna

Un expiloto de Fórmula 1 tiene claro cuál es el mejor dúo: “Senna tendría que estar y creo que Alonso…”