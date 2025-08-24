España

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Por Infobae Noticias

Guardar
La Triplex de la Once
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)

¿Participaste en el sorteo 2 de las 12:00 horas de la Triplex de la Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los números premiados de la lotería llevada a cabo este domingo 24 de agosto, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 24 de agosto.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 8, 5, 0.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para jugar la
Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

Unos jóvenes alquilan un Airbnb para tres semanas y dejan una factura de electricidad de 1.300 euros: se dedicaron a ‘minar’ criptomonedas

Los inquilinos terminaron ganando cerca de 86.000 euros gracias a esa actividad

Unos jóvenes alquilan un Airbnb

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Super Once del

La propina sugerida, una tradición americana cada vez más española: “Nos gusta ponerla encima de la mesa y el que quiera pagar, que la pague”

Álvaro Castellanos e Iván Morales (Grupo Arzábal) defienden la inclusión de esta sugerencia, un coste añadido que consideran “agasajo” al camarero, a la par que “termómetro” de la calidad del servicio

La propina sugerida, una tradición

Un joven de 19 años sigue a una anciana desde el supermercado y en el portal de su casa la apuñala al no conseguir robarle una cadena de oro

La mujer sufrió lesiones graves que requirieron su ingreso en el Hospital y el autor ha sido detenido por la Guardia Civil

Un joven de 19 años

Un hombre de 75 años quiere dejar a su esposa por una “novia” que conoció en internet: resultó ser una inteligencia artificial

Los casos de personas mayores que sufren engaños en internet se están multiplicando en algunos países

Un hombre de 75 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un joven de 19 años

Un joven de 19 años sigue a una anciana desde el supermercado y en el portal de su casa la apuñala al no conseguir robarle una cadena de oro

Anulada la sanción impuesta a un agente de la Policía Nacional que se peleó con un compañero en los vestuarios de la comisaría: “Fue una disputa privada”

Kick, la plataforma ‘del morbo’ que desafía a Twitch pero no despega en España: “Si un día me estoy muriendo, conectad la cámara”

19 fuegos siguen activos en Castilla y León: evacúan La Baña tras reactivación del incendio de Porto

Un padre con la custodia compartida incluye a los hijos en su hogar para pedir el Ingreso Mínimo Vital: lo rechazan porque están domiciliados con la madre

ECONOMÍA

Unos jóvenes alquilan un Airbnb

Unos jóvenes alquilan un Airbnb para tres semanas y dejan una factura de electricidad de 1.300 euros: se dedicaron a ‘minar’ criptomonedas

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Caerte por las escaleras borracho durante una fiesta de empresa, ¿es un accidente laboral o no?

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 24 agosto

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 24 agosto

DEPORTES

Roger Federer, el séptimo deportista

Roger Federer, el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes: de dónde viene su fortuna

Un expiloto de Fórmula 1 tiene claro cuál es el mejor dúo: “Senna tendría que estar y creo que Alonso…”

Fallece un ciclista en una caída múltiple durante la segunda etapa de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero

Juanfran de la Cruz, autor de ‘Crónica sobre ruedas: la Vuelta a España’: “Es evidente que aquí no hay Alpes, pero hay otras muchísimas montañas que están empezando a aparecer”

Simeone a una periodista: “Te felicito. Atravesando el mejor momento de una mujer, cuando está embarazada”