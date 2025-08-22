España

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 22 de agosto

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Por Armando Montes

Conoce cuáles fueron los últimos
Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el precio del metal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oro es un refugio financiero clave para personas y empresarios que buscan protegerse de la inflación. En escenarios de incertidumbre, los inversores tienden a trasladar su capital a activos considerados seguros, como el dólar estadounidense o los metales preciosos.

Durante 2025, el oro ha alcanzado nuevos récords de cotización, impulsado principalmente por la baja de la inflación en Estados Unidos y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

La compra de oro físico, como lingotes y monedas, sigue siendo una de las estrategias más comunes entre quienes buscan invertir en este metal. Dado que su precio cambia constantemente, es esencial seguir su evolución de forma regular.

A continuación, informamos del precio del oro hoy, viernes 22 de agosto, en España.

Precio del oro hoy

El oro es considerado como
El oro es considerado como un activo de refugio de gran durabilidad (REUTERS/Denis Balibouse)

El valor de este metal precioso está en constante movimiento en el mercado financiero, está sujeto a los movimientos que se registran en las últimas horas. Estos fueron los movimientos que registró este activo en el último corte, al momento que se escribió este artículo.

El metal se está vendiendo el día de hoy en España a un valor de 92,39 € por gramo. En las últimas 24 horas el valor mínimo que registró el metal fue de 92,20 € y el máximo de 92,62 €. Esto indica que el kilo de oro está en un valor de 92390 €.

Un activo de refugio durante las crisis

La inversión en metales preciosos, como el oro, se vuelve relevante en contextos de crisis económica, debido a su menor volatilidad frente a otros activos financieros. Se puede comprar oro tanto presencialmente como en línea, siempre a través de empresas debidamente certificadas.

De acuerdo con Business Insider, el oro mantiene un valor intrínseco que refleja el costo de vida y suele comportarse de forma opuesta al mercado de valores. Por este motivo, en épocas de recesión, su precio generalmente aumenta.

Una de las características clave del oro es su durabilidad: no se puede falsificar ni eliminar. Actualmente, hay dos formas principales de invertir en este metal: mediante la compra directa de oro físico o a través de valores relacionados, como acciones, fondos cotizados o futuros.

El oro físico está disponible en lingotes o monedas acuñadas, que varían en tamaño y llevan grabado su nivel de pureza, el país de origen y su peso, lo que garantiza su autenticidad.

Los movimientos del metal en 2025

Los lingotes de oro tienen
Los lingotes de oro tienen que ser marcados con los kilates, el peso y una señal que garantice la pureza del producto (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)

Con el retorno de Donald Trump al poder y una nueva escalada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el oro ha encontrado terreno fértil para consolidarse como el activo más buscado de 2025. Su precio ha alcanzado picos nunca antes registrados, en un contexto donde los mercados reaccionan con nerviosismo a las políticas económicas del mandatario republicano.

Informes de Bloomberg muestran una creciente tendencia de acumulación de oro por parte de bancos centrales, lo que ha reforzado su valor en los últimos meses. Goldman Sachs, por su parte, advierte que el metal dorado podría continuar esta trayectoria ascendente, debido al renovado apetito de los grandes inversionistas por activos defensivos.

En entrevista con un medio especializado, Lina Thomas, estratega en materias primas, recordó que el oro históricamente ha sido el refugio predilecto en épocas de incertidumbre, aunque pierde fuerza cuando se recupera la confianza en los mercados.

Hoy por hoy, el oro lidera como el activo refugio con mayor capitalización global, superando incluso a pesos pesados de la tecnología. No obstante, el ascenso reciente de bitcoin en el mercado de criptomonedas ha reavivado el debate sobre su rol como potencial refugio frente a la volatilidad global.

