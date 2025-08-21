España

Una joven estadounidense lleva a sus padres a comer a Asturias y sus reacciones lo dicen todo: “El padre ya está planificando su mudanza”

Sophie, una estadounidense afincada en España, comparte en sus redes sociales algunas de las experiencias que han vivido durante la visita

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Padres estadounidenses reaccionan a la
Padres estadounidenses reaccionan a la cocina española

Mudarse a otro país siempre supone un gran cambio, uno que implica nuevas experiencias, dificultades y también choques culturales. Cuando ciudadanos de otros lugares del mundo llegan a España y se instalan en sus pueblos y ciudades, se encuentran con una cultura completamente nueva, que tiene como uno de sus principales pilares la gastronomía. Cada rincón del país, desde Andalucía hasta Asturias, pasando por las Castillas, Valencia o Madrid, cuenta con una tradición culinaria propia, además de compartir algunas bases, productos y recetas que definen la esencia de la cocina española.

Es, sin duda, una de las virtudes que conquistan a aquellos que visitan España o que eligen el país para mudar su vida hasta aquí. Es esto último precisamente lo que hizo Sophie, una ciudadana estadounidense afincada en España que comparte sus experiencias a través de vídeos en redes sociales, tanto Instagram como TikTok. En su cuenta, bajo el nombre de @sophielaguiri, muestra momentos señalados de su experiencia, sorprendentes choques culturales y curiosas diferencias entre ambas culturas.

En uno de sus últimos vídeos, la joven americana ha mostrado momentos de la visita de sus padres a España. Durante sus días en España, la joven quiso llevarles a probar la comida española en un restaurante asturiano, una experiencia que ella quiso grabar y compartir con sus seguidores. Los vídeos, que ya han alcanzado más de un millón de visitas cada uno, captan a la perfección la reacción genuina de los americanos, la cual ha suscitado las risas y respuestas de muchos.

Croquetas, besugo y un tomate con mucho sabor

La gastronomía asturiana es conocida por su larga tradición, por sus productos y sus sabores intensos, con platos que van desde la famosa fabada hasta el cachopo y quesos artesanos. Durante su visita, los estadounidenses probaron croquetas, una ensalada de tomate, rabo de toro, solomillo y besugo y la expresión facial de ambos lo decía todo. La reacción genuina de sus caras no ha dejado indiferente a nadie y muchos usuarios han querido comentar cómo disfrutaron de cada bocado.

Pocas palabras les hicieron falta para demostrar lo fascinante de su experiencia. Cuando probaban las croquetas, sus caras se iluminaron de placer, mientras que, al momento de degustar el tomate, se sorprendieron al descubrir que solo llevaba como aliño el aceite y la sal. “Creo que he muerto y estoy en el cielo”, asegura el padre tras probar por primera vez la tarta de queso. Tras el festín, una única expresión ha resumido la magnífica experiencia: “¡Boca fiesta!”, exclamaban, aún con la boca llena.

Como no podía ser de otra manera, los comentarios de los vídeos se han colmado de reacciones. “Imagino que nunca habrán probado un tomate con sabor a tomate. El padre ya está planificando su mudanza”, escribe uno de los usuarios. ”El señor está meditando cómo huir de Estados Unidos después de esto”, dice otro, mientras que otros continuaban: “El padre instalando idealista en 3..2…1…”.

