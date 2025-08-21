Un concejal de Vox asegura haber cancelado un rezo islámico en Las Torres de Cotillas (Murcia) al considerarlo “ilegal” y el alcalde del PP lo desmiente

Dos hombres que profesan la fe musulmana pasean en una localidad de Murcia. (EFE/Marcial Guillén)

El veto de un gobierno local a las celebraciones islámicas vuelve a centrar la polémica en Murcia. Un concejal de Vox en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas ha anunciado este jueves la cancelación de un rezo islámico previsto en el polideportivo municipal al considerarlo “ilegal”, pero el alcalde de la localidad, del PP, ha desmentido que se haya producido ningún veto asegurando que la petición de la comunidad musulmana estaba aprobada y en regla.

Desde Vox celebraron la cancelación del evento en una publicación en Facebook, donde aseguraron que la organización del evento, que ya había sido autorizada previamente por el Partido Popular, “carecía de permisos, tasas y respaldo legal adecuado”: “Donde VOX gobierna no hay sitio para incumplir la ley”, ha señalado el concejal de la formación ultra, quien ha reafirmado “el compromiso de garantizar la seguridad, la convivencia y la legalidad en el municipio, rechazando cualquier imposición ideológica o privilegios injustificados en espacios públicos”. “Es el momento de acabar con los dogmas impuestos y centrarnos en lo que de verdad importa: la seguridad, el bienestar y la convivencia en nuestro municipio”, ha concluido el edil.

Unas horas después, el alcalde de la localidad ha emitido un comunicado en el que se hace constar que se recibió de la Comunidad Islámica Assalam Torres de Cotillas un registro de entrada para el uso del pabellón deportivo municipal el pasado 12 de julio en horario de mañana (de 9 a 12 horas), “cuya petición de uso fue debidamente tramitada y aprobada”. Por tanto, matiza, “no es cierto lo que ha trascendido respecto a la utilización del pabellón deportivo, tal y como ha informado el concejal de Vox. La documentación oficial registrada así lo acredita”.

Fue denegado el rezo por la tarde porque el polideportivo está cerrado

El reidor murciano recuerda que esta asociación, tras realizar el trámite pertinente, recibió en abril de 2024 la cesión del pabellón deportivo municipal para el rezo del fin del Ramadán. Admite que la asociación solicitó cambiar el horario a la tarde (de 14 a 18 horas), pero se le fue denegada dicha petición “porque las instalaciones se encuentran cerradas” a estas horas durante los meses de julio y agosto. “Así, a finales de la mañana del 11 de julio, la propia asociación procedió a anular la reserva por motivos internos”, ha añadido.

“Somos un municipio pacífico donde coexistimos con todo tipo de religiones y donde esa convivencia no supone ningún inconveniente ni ha acarreado ningún incidente”, ha señalado. “Ni el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas ni este alcalde tiene ningún problema con ninguna comunidad por su religión, todas son tratadas por igual. Y mientras yo sea alcalde así seguirá siendo. Todos somos personas y en este municipio todos tenemos cabida”, ha sentenciado el regidor popular.

El PP de Murcia lamenta que Vox “invente” problemas de convivencia

En un comunicado emitido a los medios, el PP de Murcia ha lamentado que Vox "utilice la mentira para inventarse unos problemas de convivencia donde no los hay“. “Estamos ante un episodio más protagonizado por Vox en el que se demuestra que sus dirigentes solo piensan y actúan guiados por sus intereses políticos, que anteponen a los de los ciudadanos”, han añadido fuentes populares.

Por último, el PP ha reclamado la reacción contundente del alcalde de Las Torres de Cotillas “cumpliendo con su deber y responsabilidad de garantizar la igualdad y la convivencia de todos los vecinos en el municipio”.

El veto al Islam en el Ayuntamiento de Jumilla

El pasado 28 de junio, el Ayuntamiento del municipio murciano de Jumilla, regido por el PP, aprobó una enmienda que restringe el uso de las instalaciones deportivas municipales para celebraciones religiosas. La moción, que Vox condicionó a la aprobación de los presupuestos de la localidad, no hizo referencia explícita a ritos musulmanes (sería inconstitucional hacerlo), pero afectaba principalmente a los que profesan esta fe, ya que desde hace años celebraban allí las fiestas del Ramadán y la fiesta del cordero.

El Gobierno ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para que anule la moción que insta al Gobierno local a prohibir en sus instalaciones deportivas cualquier tipo de actividad ajena a las mismas, al considerar que atenta contra la libertad religiosa. (Fuente: Moncloa / Ayuntamiento Jumilla)

Vox celebró aquella medida afirmando que este consistorio es el primero en “impedir celebrar fiestas islámicas en espacios públicos”, pero Génova han insistido en que ”no es una moción xenófoba", que su partido es “constitucionalista” y que en todo momento respetan la libertad de credo.