Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este jueves

La tarifa de la electricidad se actualiza cada hora (Europa Press)

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, checa cuál es el mejor momento del día para usar la energía eléctrica.

Aquí están las tarifas de la luz, así como las horas del día más alta y más barata del servicio para este jueves 21 de agosto, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Tarifa del servicio de energía eléctrica

El servicio eléctrico tendrá una tarifa promedio en territorio español de 53.89 euros por megavatio hora para este jueves, de acuerdo con los datos del OMIE.

El órgano regulador dio a conocer que la tarifa máximo de la luz será de 101.12 euros por megavatio hora.

En contraste, el precio mínimo del servicio eléctrico en territorio español llegará a los 3.52 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este jueves 21 de agosto, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 95.28 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 88.88 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 85.26 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 83.68 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 82.1 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 84.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 85.82 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 101.12 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 85.26 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 50.2 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 25.67 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 10.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 7.89 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 5.11 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 5.11 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.52 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 5.79 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 6.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 25.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 50.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 77.84 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 83.26 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 75.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 71.6 euros por megavatio hora.