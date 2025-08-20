Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 20 de agosto

El euro cumplió 25 años en el mercado. (Jesús Avilés/Infobae)

La relación euro-dólar es clave para entender qué está pasando en la economía global. Cuando una de estas monedas se mueve, los efectos se sienten en las bolsas, en los precios de productos importados y hasta en las decisiones de inversión de grandes empresas.

Hoy, la divisa estadounidense muestra variaciones importantes frente al euro, en un contexto marcado por cambios en las tasas de interés, datos económicos mixtos y tensiones geopolíticas.

Aquí te contamos cómo se movió el tipo de cambio este 20 de agosto y qué factores están detrás de su comportamiento.

En cuánto está el tipo de cambio

La reciente cotización del mercado de divisas ha colocado al dólar estadounidense en 0,8595 euros.

Este tipo de cambio es un termómetro de la economía global, afectando no solo las relaciones comerciales entre Europa y Estados Unidos, sino también las decisiones de inversión hasta el de ciudadanos que buscan cambiar sus divisas por viajes u otro tipo de conveniencias.

Los especialistas de este ámbito son los encargados de analizar las políticas monetarias de ambas zonas económicas, anticipando movimientos que puedan afectar la estabilidad y el crecimiento económico en ambas regiones.

Previsiones de la Comisión Europea este 2025

La Comisión Europea señaló en su informe de primavera 2025 que la economía europea comenzó el año con mayor solidez de la que se había previsto. Se anticipa que la actividad económica mantendrá un ritmo moderado hasta fin de año, con una recuperación estimada para 2026, pese a la volatilidad en los mercados internacionales y las presiones comerciales.

Según el reporte, la disminución de la inflación avanza de manera firme, habiéndose reducido a 2,4% en 2024. Se prevé que la eurozona logre el objetivo de inflación del Banco Central Europeo, ubicado en 2%, durante este año y sostenga esa cifra en 2026.

Los mercados internacionales permanecen atentos a las decisiones comerciales de Estados Unidos, especialmente a los aranceles impuestos por el gobierno encabezado por Donald Trump contra sus principales socios.

El organismo advierte que si bien los mayores aranceles tienden a redirigir la demanda estadounidense hacia productos nacionales, también representan un shock negativo de oferta, ya que elevan el costo de bienes extranjeros para hogares y empresas de Estados Unidos.

Un 2025 de sobresaltos

A lo largo de su historia, la moneda europea ha sufrido varias caídas que afectaron tanto su cotización como la confianza en la economía de la Eurozona. Una de las más severas ocurrió en 2010, durante la crisis de deuda soberana. Países como Grecia, Irlanda y España atravesaban serios problemas financieros, lo que llevó a la creación del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) para frenar el contagio y restaurar la confianza.

Otro momento crítico se dio entre 2022 y 2023, cuando el euro cayó a su nivel más bajo frente al dólar en dos décadas, alcanzando la paridad 1:1. La guerra en Ucrania, la crisis energética por el recorte del gas ruso y la diferencia en políticas monetarias entre el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) provocaron una fuga de capitales hacia el dólar, debilitando aún más la divisa europea.

Para 2025, el valor del euro volvió a resentirse tras un acuerdo comercial con Estados Unidos que elevó los aranceles a exportaciones europeas. Esto generó inquietud sobre una posible desaceleración económica en la región, reflejando la vulnerabilidad de la moneda frente a tensiones comerciales.

En 2012, durante una etapa crítica de la crisis financiera, la imposibilidad de devaluar a nivel nacional dentro de la Eurozona agravó los desequilibrios. La caída del tipo de cambio afectó exportaciones clave, especialmente de Alemania y contribuyó a una mayor incertidumbre económica en el bloque.