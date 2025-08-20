España

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Por Infobae Noticias

Guardar
Aquí está los resultados del
Aquí está los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas (Infobae)

En España existen distintas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de la Triplex de la Once que llevó a cabo su más reciente sorteo. Estos son los resultados ganadores de este miércoles 20 de agosto, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados de la Triplex de la Once

Fecha: 20 de agosto.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 4, 7, 2.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

Comprar un piso con piscina cuesta un 91% más: un ‘lujo’ que dispara el precio de la vivienda en España

Refrescarse en verano será un privilegio en ciudades como Barcelona, Teruel o Valencia, donde el sobrecoste por tener esta comodidad en casa supera ampliamente la media nacional

Comprar un piso con piscina

El CGPJ abre diligencias informativas al juez Peinado a raíz de una queja de Bolaños por “presuntas irregularidades” en su interrogatorio

Las fuentes consultadas por Europa Press han precisado que la diligencia informativa se trata de un procedimiento “habitual”

El CGPJ abre diligencias informativas

Jaume Anglada sale de la UCI 12 días después del accidente: su próxima operación y su estado actual

El cantante mallorquín evoluciona dentro de la gravedad tras haber sido arrollado por un vehículo mientras iba en moto el pasado 8 de agosto

Jaume Anglada sale de la

Una empleada del hogar consigue elevar la indemnización por su despido improcedente de 2.000 a casi 9.000 euros tras llevar su caso a la Justicia

El TSJ de Asturias ha concluido que el marco jurídico de referencia es efectivamente el nuevo, que busca equiparar los derechos de las trabajadoras del hogar al Estatuto de los Trabajadores y evitar situaciones de desprotección

Una empleada del hogar consigue

El fuego arrasa cerca de 350.000 hectáreas en apenas 15 días: 2025 ya es el peor año de este siglo en superficie quemada

Fue a partir del 7 de agosto cuando la situación se agravó por los incendios desatados en las provincias de León, Zamora y Ourense, principalmente

El fuego arrasa cerca de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una empleada del hogar consigue

Una empleada del hogar consigue elevar la indemnización por su despido improcedente de 2.000 a casi 9.000 euros tras llevar su caso a la Justicia

Un hombre crea un nuevo tipo de pasta: “Está diseñada para ser perfecta”

La Policía Nacional detiene en Ibiza a tres “importantes miembros” de la ´Ndrangheta, mafia calabresa con más de 150 años de existencia

Una doctora explica uno de los principales motivos por los que te cuesta dormir: “Tu cuerpo piensa que sigue siendo de día”

El Supremo obliga al Ayuntamiento de Madrid a cambiar al turno de mañana a una trabajadora madre de un menor tras haber ignorado su petición

ECONOMÍA

Un abogado afirma que el

Un abogado afirma que el motivo de tu despido “casi siempre es falso”: “Es algo que veo todos los días”

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 20 agosto

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Una empresa instaura la jornada laboral de cuatro días y descubre que un trabajador tiene otro empleo en su horario: “Lo despedí al día siguiente”

El fabricante de las famosas navajas suizas Victorinox plantea trasladar parte de su producción a Estados Unidos por los aranceles del 39%

DEPORTES

Willy Hernangómez confiesa el calvario

Willy Hernangómez confiesa el calvario que sufrió durante la última temporada: “Perdí el amor por el baloncesto en el Barça”

El jefe de Ferrari ya echa de menos al piloto español: “Pensamos que Hamilton lo tendría todo bajo control, pero no es como Carlos Sainz”

El lío del Real Madrid con Franco Mastantuono y una posible alineación indebida en el partido ante Osasuna

Qué ocurrió en el partido entre el FC Barcelona y el Mallorca del que ha hablado Xabi Alonso

El tenista español Davidovich critica las condiciones en las que se jugó la final de Cincinnati entre Alcaraz y Sinner: “Algo tiene que cambiar”