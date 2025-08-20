España

“Los próximos 15 días son cruciales”: los pesos pesados europeos buscan defender las necesidades de Ucrania en las negociaciones de EEUU con Zelenski y Putin

Los líderes de la coalición de los voluntarios situaron el foco en las garantías de seguridad para evitar que Rusia, después de un hipotético acuerdo de paz, vuelva a invadir el país

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
Los líderes europeos se reúnen
Los líderes europeos se reúnen con el presidente de EEUU, Donald Trump, a 18 de agosto de 2025. (Servicio de prensa presidencial de Ucrania /REUTERS)

Los líderes europeos reivindican su papel para defender las necesidades de Ucrania en las negociaciones de paz discutidas entre Trump y Putin. “Los próximos 15 días son cruciales para finalizar el trabajo con los estadounidenses y consolidar estas garantías de seguridad”, señaló este martes el presidente francés, Emmanuel Macron, en una entrevista con la emisora francesa LCI desde Washington.

Los pesos pesados del Viejo Continente cancelaron sus vacaciones para viajar a Washington porque vislumbraron una catástrofe: que un Trump que ha demostrado ser mucho más laxo con Putin obligase a firmar un acuerdo desigual al líder ucraniano, Volodímir Zelenski.

Existían motivos para la preocupación al término de la reunión en Alaska. No solo quedó reflejado que el mandatario ruso nunca quiso avanzar en una hoja de ruta en Ucrania, sino que el líder republicano estaba dispuesto a comprar parte de su relato pasando por alto unas premisas que los europeos consideraban inamovibles, entre ellas, que el alto el fuego debía ser el paso previo a cualquier concesión territorial y que no se hablaría de repartos territoriales sin Ucrania en la mesa. Además, todavía resonaba la humillación que Zelenski sufrió en su anterior visita a la Casa Blanca, cuando Trump y el vicepresidente JD Vance acusaron al ucraniano de prolongar innecesariamente la guerra.

Así que una delegación formada por el líder alemán Friedrich Merz, el francés Emmanuel Macron, el inglés Keir Starmer, la italiana Giorgia Meloni y el finlandés Alexander Stubb, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acudieron a escudar al ucraniano. Todos ellos líderes con una mayor complicidad con el estadounidense (se daba por descartado al líder español Pedro Sánchez) y parte del núcleo duro de la llamada coalición de los voluntarios, un grupo de 52 países creado para garantizar un hipotético futuro acuerdo de paz en Ucrania.

El ucraniano también hizo los deberes. Antes de pisar suelo estadounidense, Zelenski hizo llegar a Melania Trump una carta firmada por su esposa, Olena Zelenska, agradeciéndole que tratase públicamente el secuestro ruso de 2.000 niños ucranianos.

Unidad para restringir lo acordado en Alaska

La estrategia de los europeos era mostrar unidad y fuerza, así como reivindicar el papel de los Veintisiete en la toma de decisiones sobre la paz, porque hasta entonces fueron ninguneados por Washington y Moscú. En un comunicado conjunto emitido días antes de la reunión, los dirigentes europeos restringieron algunas de las demandas que Trump pretendía imponer, con especial importancia los repartos territoriales.

"Tenemos que hacer esto bien", dice Starmer del Reino Unido antes de la reunión con Trump

Y al término de la reunión, Zelenski, los europeos, y el Trump más diplomático y comedido, consiguieron acordar la hoja de ruta. Lo primero de todo, lograron el compromiso estadounidense para organizar una reunión a tres entre Putin, Zelenski y Trump. “Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski”, escribió el magnate republicano en un mensaje en su red social Truth Social.

Sin fecha ni lugar claro de encuentro, a lo largo de la tarde, Trump también afirmó que su par ruso debe “portarse bien” y que Zelenski debe ser “flexible”, al mismo tiempo que rechazó la posibilidad de que fuera a haber tropas estadounidenses en territorio ucraniano.

La cuestión de un alto el fuego también era importante, especialmente cuando simultáneamente sucedía una ofensiva rusa para el control total del Dombás, cuyo éxito dificultaría las negociaciones de paz. Pero el líder republicano ha cambiado de postura en este aspecto y ya no ve una tregua como una cuestión imprescindible. Según dijo, “la mejor manera de poner fin a la terrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz”. Sobre este asunto, no está claro si los europeos lograron convencer a Trump, pero los líderes siguen presionando.

Las garantías de seguridad, el objetivo principal

Los europeos son sobre todo conscientes de que, aunque Trump presione, Putin tiene la última palabra en el fin de la masacre. Y por eso el objetivo principal era centrarse en las garantías de seguridad, o lo que es lo mismo, evitar que el mandatario estadounidense hipotecase el futuro del continente aceptando un acuerdo que no evite que en el futuro Rusia pueda decidir otra invasión del país. Y aquí, aunque todavía este asunto sea vago, necesitaban el compromiso de EEUU y que Trump comprendiese que la seguridad de Kiev es necesaria para la seguridad de todo el continente.

Los europeos serán la primera línea de defensa (Trump siempre ha reclamado que Europa debe hacerse cargo de su propia seguridad), pero el mandatario prometió “mucha ayuda en materia de seguridad”, aunque no en forma de tropas sobre el territorio. Todavía no está claro de qué forma EEUU va a “participar”, pero Trump ha asegurado que “va a haber mucha ayuda”.

¿Cómo podría ser? Una información de la BBC apunta a un compromiso de seguridad similar al de la OTAN, ya que Ucrania no forma parte de esta alianza y Moscú quiere vetar cualquier adhesión futura. En concreto, el artículo 5, que hace referencia a la defensa colectiva de la organización trasatlántica, contempla la ayuda de los aliados en caso de que uno de los aliados sea atacado por una potencia externa.

Sin embargo, Trump descartó que las garantías de seguridad incluyan la adhesión de Ucrania a la OTAN: “Eso es algo que nunca sucedería. Si fueras Rusia, ¿querrías tener a tu enemigo sentado en tu frontera?”.

Temas Relacionados

UEEEUUDonald TrumpUcraniaVladimir PutinEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El fabricante de las famosas navajas suizas Victorinox plantea trasladar parte de su producción a Estados Unidos por los aranceles del 39%

La compañía estudia mover procesos finales de fabricación para reducir el impacto de los nuevos gravámenes y mantener su competitividad en uno de sus principales mercados internacionales

El fabricante de las famosas

Un estudio científico afirma que los tiranosaurios tenían tantas neuronas como los primates

Un estudio de la Universidad de Vanderbilt revela que el T. rex poseía miles de millones de neuronas, lo que sugiere capacidades cognitivas avanzadas y comportamientos sociales comparables a los de los primates actuales

Un estudio científico afirma que

Así es el ‘DNI Expréss’, el sistema que ha sido galardonado con el premio a la Innovación en la Gestión Pública

Este sistema ya se encuentra en fase de despliegue y permite que el trámite se realice en cuestión de minutos y sin necesidad de prolongadas esperas

Así es el ‘DNI Expréss’,

Bertín Osborne y Gabriela Guillén presentan a su hijo, Arian David: “Yo nunca quise ser padre otra vez, pero asumo mi responsabilidad y mis obligaciones”

El presentador de televisión y la empresaria han protagonizado la portada de ‘¡Hola!’, posando junto a su hijo en común

Bertín Osborne y Gabriela Guillén

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 20 de agosto

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

Precio de la gasolina en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es el ‘DNI Expréss’,

Así es el ‘DNI Expréss’, el sistema que ha sido galardonado con el premio a la Innovación en la Gestión Pública

Una pelea vecinal por 7 metros cuadrados acaba en los tribunales: una peluquería tendrá que ceder parte de su espacio para construir un ascensor en el edificio

FAMET: así es la fuerza de helicópteros del Ejército de Tierra que se ha desplegado contra los incendios forestales y que es la mayor flota de España

Galicia lleva una semana incomunicada por tren debido a los incendios: una odisea para los viajeros entre vuelos a precios desorbitados y carreteras cortadas

Un piloto explica cómo funcionan los principales aviones militares contra los incendios: pueden transportar hasta seis toneladas de agua a 270 km/h

ECONOMÍA

El fabricante de las famosas

El fabricante de las famosas navajas suizas Victorinox plantea trasladar parte de su producción a Estados Unidos por los aranceles del 39%

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 20 de agosto

Si te han despedido estando de baja médica hay tres situaciones posibles, según un abogado: “Que no te engañen”

El acceso a la vivienda es cada vez más difícil: España necesita entre 1,6 y 2,3 millones más de pisos en cinco años para frenar el déficit habitacional

Un abogado explica cómo debes actuar si te despiden y no te dan la carta: “Automáticamente ganarás tu caso”

DEPORTES

Willy Hernangómez confiesa el calvario

Willy Hernangómez confiesa el calvario que sufrió durante la última temporada: “Perdí el amor por el baloncesto en el Barça”

El jefe de Ferrari ya echa de menos al piloto español: “Pensamos que Hamilton lo tendría todo bajo control, pero no es como Carlos Sainz”

El lío del Real Madrid con Franco Mastantuono y una posible alineación indebida en el partido ante Osasuna

Qué ocurrió en el partido entre el FC Barcelona y el Mallorca del que ha hablado Xabi Alonso

El tenista español Davidovich critica las condiciones en las que se jugó la final de Cincinnati entre Alcaraz y Sinner: “Algo tiene que cambiar”