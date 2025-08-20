España

El CGPJ abre diligencias informativas al juez Peinado a raíz de una queja de Bolaños por “presuntas irregularidades” en su interrogatorio

Las fuentes consultadas por Europa Press han precisado que la diligencia informativa se trata de un procedimiento “habitual”

El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ha abierto diligencias informativas al juez Juan Carlos Peinado a raíz de una queja que presentó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras su declaración como testigo en la causa en la que se investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Según ha publicado ‘El Confidencial’ y ha confirmado Europa Press, Bolaños amplió su queja después de que el Tribunal Supremo archivara la exposición razonada que envió Peinado pidiendo investigar al ministro por presuntos delitos de malversación --en relación al nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez en Moncloa-- y de falso testimonio --en el marco de su declaración como testigo en el procedimiento--.

En concreto, Bolaños presentó una primera denuncia el 4 de junio y otra el 29 de julio, en las que informa sobre presuntas irregularidades cometidas por el juez Peinado durante el interrogatorio que le practicó el pasado 16 de abril desde su despacho en Moncloa, a donde se desplazó Peinado y personal del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid.

En aquella ocasión, Bolaños se desligó del nombramiento de Álvarez, pero aseguró que la designación de la asesora en 2018 se realizó conforme a la ley de contratación de personal eventual.

Durante el interrogatorio, Peinado reprochó al ministro que contestara con “evasivas” a sus preguntas, advirtiéndole de que se iba a ver “obligado” a acordar un careo para contrastar sus respuestas, según se desprende del audio de la declaración, al que tuvo acceso Europa Press. “Creo, señoría, que no estoy contestando con evasivas en ningún caso”, contestó Bolaños.

En un punto concreto, el juez llegó a cuestionar la actitud del ministro en su testifical. “No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa”, le interpeló. “Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa”, contestó Bolaños, lo que llevó a que el magistrado le dijese que quizás sería porque “no está habituado a un interrogatorio”. “Desde luego que no, claro”, zanjó el ministro.

Un procedimiento “habitual” en el CGPJ

Las fuentes consultadas han precisado que la diligencia informativa se trata de un procedimiento “habitual” que se realiza cada vez que se recibe una queja para determinar si hay material disciplinaria y si procede o no abrir expediente.

En el auto del pasado lunes, en el que el juez imputó un delito de malversación a Gómez y le citó a declarar el próximo septiembre, Peinado aseguraba que había tenido conocimiento de que el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ mantiene abiertas unas diligencias informativas en su contra. No obstante, el instructor no precisaba quién había presentado la queja.

El juez del 'caso Begoña Gómez' ha enviado una exposición razonada al Tribunal Supremo pidiendo que investigue al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por un delito de malversación y falso testimonio. (Fuente: Europa Press / Moncloa / Congreso)

En dicha resolución, a la que tuvo acceso esta agencia de noticias, el instructor aprovechó para avisar de que no ha recibido notificación alguna de la decisión del Supremo de archivar su exposición razonada.

Fuentes ministeriales han manifestado a Europa Press que la voluntad del ministro ha sido no hacer públicas ninguna de sus quejas, toda vez que su intención era que sus denuncias sirvieran para evitar que continúen “comportamientos y actuaciones que dañan la reputación y el buen nombre de la justicia”. En este sentido, han incidido en que ha sido el propio Peinado el que ha hecho público en su auto que el CGPJ le ha abierto unas diligencias informativas.

