Las hijas de Marta Luisa de Noruega desfilan para su madre en su gran día

Maud y Leah, las hijas de Marta Luisa de Noruega (Instagram / @heest.no)

La princesa Marta Luisa de Noruega ha estado celebrando un hito en su vida profesional. Y es que se han cumplido cinco años desde que la hija de Harald V y Sonia de Noruega, junto a Anne-Kari Bøhaugen y Monica Sundt Utne, creasen la marca de ropa Hest. Teniendo en cuenta de que se trata de un aniversario muy especial para la hermana del príncipe Haakon, se llevó a cabo un desfile en la iglesia Kulturkirken Jacob de Oslo. Un evento que no tuvo exento de sorpresas, pues la prole de la royal noruega se robaron todas las miradas en esta gran cita.

Leah Isadora y Maud Angelica, hijas mayores de la princesa, dejaron a todos boquiabiertos al modelar por la pasarela del evento. Es habitual ver el rostro de Leah Isadora, de 20 años, en estas citas, pues ella es modelo e influencer. Así, no fue de extrañar que esta volviese a mostrar su naturalidad, talento y seguridad en las pasarelas, donde lució varios diseños de la firma.

Menos esperada fue la participación de su hermana, Maud Angélica, de 22 años, quien no se dedica profesionalmente al mundo del modelaje. Y es que la primogénita de Ari Behn y Marta Luisa de Noruega está centrada en el arte y, como su padre, también lleva a cabo labores de sensibilización sobre la importancia de las medidas de prevención del suicidio, una causa personal tras la muerte de su progenitor en 2019. Es por ello que su paso por la pasarela dejó a todos atónitos. Aunque, eso sí, recibió la ovación y el reconocimiento del público.

Leah Isadora Behn (Instagram / @heest.no)

Marta Luisa de Noruega, una de las grandes protagonistas

Quien tampoco pasó desapercibida fue Marta Luisa de Noruega, quien no pudo evitar emocionarse ante la pequeña hazaña de sus hijas. Pero, además, su look no pasó desapercibido por el público. La royal europea lució un vestido de color negro, al igual que sus socias. Pasó por el escenario acompañada de su marido, el autoproclamado chamán Durek Verret, quien también vistió prendas de la firma.

El empresario estadounidense no dudó en ponerse unos pantalones de la firma Heest y una original túnica de color beige. Una elección que volvió a poner de manifiesto su particular estilo de vestir y, además, afirmó su apoyo a su esposa. Tras el desfile, la celebración continuó con una fiesta en la que también estuvo presente Lucas Byrne, sobrino de Verret.

Sin embargo, este no es el único evento que celebrará la princesa Marta Luisa de Noruega. Y es que en los próximos días se cumplirá un año desde que dió el ‘sí, quiero’ a Durek Verret en una ostentosa boda. Ambos emprendieron nuevos caminos personales y profesionales tras su enlace. Uno de los más llamativos fue el hecho que, tras su matrimonio, la royal noruega renunciase a sus funciones oficiales como miembro de la Casa Real de Noruega. A esta etapa se suma la reciente venta de la casa familiar en Lommedalen, propiedad adquirida junto a Ari Behn y puesta a la venta varios meses atrás. La vivienda ya cuenta con nuevos dueños.