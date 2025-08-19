España

Las hijas de Marta Luisa de Noruega desfilan para su madre en su gran día

La hija de Harald V y Sonia de Noruega ha celebrado el quinto aniversario de su empresa, Héest

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Guardar
Maud y Leah, las hijas
Maud y Leah, las hijas de Marta Luisa de Noruega (Instagram / @heest.no)

La princesa Marta Luisa de Noruega ha estado celebrando un hito en su vida profesional. Y es que se han cumplido cinco años desde que la hija de Harald V y Sonia de Noruega, junto a Anne-Kari Bøhaugen y Monica Sundt Utne, creasen la marca de ropa Hest. Teniendo en cuenta de que se trata de un aniversario muy especial para la hermana del príncipe Haakon, se llevó a cabo un desfile en la iglesia Kulturkirken Jacob de Oslo. Un evento que no tuvo exento de sorpresas, pues la prole de la royal noruega se robaron todas las miradas en esta gran cita.

Leah Isadora y Maud Angelica, hijas mayores de la princesa, dejaron a todos boquiabiertos al modelar por la pasarela del evento. Es habitual ver el rostro de Leah Isadora, de 20 años, en estas citas, pues ella es modelo e influencer. Así, no fue de extrañar que esta volviese a mostrar su naturalidad, talento y seguridad en las pasarelas, donde lució varios diseños de la firma.

Menos esperada fue la participación de su hermana, Maud Angélica, de 22 años, quien no se dedica profesionalmente al mundo del modelaje. Y es que la primogénita de Ari Behn y Marta Luisa de Noruega está centrada en el arte y, como su padre, también lleva a cabo labores de sensibilización sobre la importancia de las medidas de prevención del suicidio, una causa personal tras la muerte de su progenitor en 2019. Es por ello que su paso por la pasarela dejó a todos atónitos. Aunque, eso sí, recibió la ovación y el reconocimiento del público.

Leah Isadora Behn (Instagram /
Leah Isadora Behn (Instagram / @heest.no)

Marta Luisa de Noruega, una de las grandes protagonistas

Quien tampoco pasó desapercibida fue Marta Luisa de Noruega, quien no pudo evitar emocionarse ante la pequeña hazaña de sus hijas. Pero, además, su look no pasó desapercibido por el público. La royal europea lució un vestido de color negro, al igual que sus socias. Pasó por el escenario acompañada de su marido, el autoproclamado chamán Durek Verret, quien también vistió prendas de la firma.

El empresario estadounidense no dudó en ponerse unos pantalones de la firma Heest y una original túnica de color beige. Una elección que volvió a poner de manifiesto su particular estilo de vestir y, además, afirmó su apoyo a su esposa. Tras el desfile, la celebración continuó con una fiesta en la que también estuvo presente Lucas Byrne, sobrino de Verret.

Sin embargo, este no es el único evento que celebrará la princesa Marta Luisa de Noruega. Y es que en los próximos días se cumplirá un año desde que dió el ‘sí, quiero’ a Durek Verret en una ostentosa boda. Ambos emprendieron nuevos caminos personales y profesionales tras su enlace. Uno de los más llamativos fue el hecho que, tras su matrimonio, la royal noruega renunciase a sus funciones oficiales como miembro de la Casa Real de Noruega. A esta etapa se suma la reciente venta de la casa familiar en Lommedalen, propiedad adquirida junto a Ari Behn y puesta a la venta varios meses atrás. La vivienda ya cuenta con nuevos dueños.

Temas Relacionados

Marta Luisa de NoruegaCasa Real NoruegaCasas RealesRealezaGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Dos prestatarios tendrán que pagar 41.000 euros de deuda hipotecaria a Ibercaja, aunque el contrato tenía cláusulas abusivas que fueron anuladas

El Tribunal Supremo ha concluido que los más de dieciocho impagos acumulados constituyen un incumplimiento grave y esencial que justificaba la resolución del contrato hipotecario

Dos prestatarios tendrán que pagar

La subida del alquiler asfixia también al pequeño comercio: casi la mitad de los autónomos destina hasta el 50% de sus ingresos a su local de trabajo

En España cierran una media de 38 negocios al día debido a los actuales precios del mercado inmobiliario y la turistificación, entre otros factores

La subida del alquiler asfixia

“Las personas que lloran por cosas pequeñas no son débiles”: una psicóloga afirma que “es una muestra de buena regulación emocional”

Expresar las emociones a través del llanto ayuda a procesar sentimientos intensos

“Las personas que lloran por

Así es la nueva señal de la DGT: está en los semáforos y conlleva sanciones de 200 euros

Cruzar un semáforo en rojo implica una sanción económica y la retirada de cuatro puntos del permiso de conducir

Así es la nueva señal

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

Precio de la gasolina en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos prestatarios tendrán que pagar

Dos prestatarios tendrán que pagar 41.000 euros de deuda hipotecaria a Ibercaja, aunque el contrato tenía cláusulas abusivas que fueron anuladas

Así es la nueva señal de la DGT: está en los semáforos y conlleva sanciones de 200 euros

Un mecánico explica la “norma obligatoria” para todos los conductores en verano: “Baja todas las ventanillas”

Una camillera reclama el pago de las horas extras y la empresa la relega a conducir ambulancias: deberán indemnizarla con 25.000 euros

Indignación por el bocadillo que le dan a los bomberos forestales: “Somos los primeros que sabemos que está la cosa difícil, pero...”

ECONOMÍA

La subida del alquiler asfixia

La subida del alquiler asfixia también al pequeño comercio: casi la mitad de los autónomos destina hasta el 50% de sus ingresos a su local de trabajo

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

José Elías revela lo que le dijo a Florentino Pérez la última vez que desayunaron: “Es una mente privilegiada”

Todo mejoraría si la ciencia se ocupara más de las mujeres: solo el 1% de los estudios aborda sus enfermedades

Los Z quieren equidad, los millennials progresión y los ‘baby boomers’ estabilidad: las prioridades laborales en España varían según la generación

DEPORTES

Salvador Moreno, coordinador del primer

Salvador Moreno, coordinador del primer club de Dean Huijsen, nuevo fichaje del Real Madrid: “Siempre estaba un paso por delante del resto”

Las palabras de Sinner tras retirarse por el calor en la final de Cincinnati: “Desde ayer no me sentí bien, pensaba que podría mejorar durante la noche, pero fui a peor”

Alcaraz se proclama campeón tras la retirada de Jannik Sinner de la final de Cincinnati

El hijo de Fernando Redondo, leyenda del Real Madrid, debuta en LaLiga: “Mi padre fue el mejor de la historia en su posición”

El FC Barcelona no es el único en tener problemas para cuadrar las cuentas e inscribir a jugadores: el Getafe se presentó con 13 en el partido ante el Celta