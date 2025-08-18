España

Un camionero se lanza al río desde un puente y la policía cree que era un intento de suicidio: “Solo quería darme un baño y refrescarme”

El conductor fue multado por estacionar indebidamente en un arcén y saltar sin permiso desde un puente

David Otero Romero

La Policía de Dordrecht fue
La Policía de Dordrecht fue alertada por un intento de suicidio. (Fuente: Instagram / Policía de Dordrecht)

El verano de 2025 está batiendo récords de temperatura en España, con termómetros que superan los 45 °C en varias regiones del país. La población, agobiada por el calor asfixiante, recurre a todo tipo de estrategias para sobrevivir. Desde ventiladores de cuello hasta dormir en terrazas o incluso improvisar piscinas en patios y balcones.

Los expertos insisten en la importancia de hidratarse, evitar actividades físicas durante las horas centrales del día y no exponerse al sol sin protección. Sin embargo, no todos siguen las recomendaciones al pie de la letra.

Mientras algunos intentan adaptarse a las altas temperaturas con soluciones ingeniosas, otros cruzan peligrosamente la línea de lo sensato. Este lunes, un camionero protagonizó un insólito y preocupante suceso. El conductor estacionó su camión en el arcén y se arrojó al río en un aparente intento de suicidio.

Un falso intento de suicidio

La Policía y los servicios de emergencia acudieron al puente Moerdijk, en los Países Bajos, donde descubrieron que un supuesto intento de suicidio era, en realidad, una temeridad de un camionero. El hombre, tal y como les admitió, solo quería “refrescarse y darse un baño”.

La Policía de Dordrecht informó en redes sociales que varios helicópteros, una lancha rápida y los bomberos fueron movilizados tras recibir el aviso de que un hombre había estacionado su camión en el arcén de la autopista A16 y se había lanzado desde el puente al río Hollands Diep. Un gran dispositivo que acudió de inmediato y se encontró con un caso que no les debió hacer mucha gracia.

Los socorristas llegaron rápidamente y observaron que el camionero se había dirigido a una escalera bajo el puente, desde donde llamó a los tripulantes de una barca que pasaba por la zona. Estos lo recogieron y lo devolvieron sano y salvo a la orilla.

“Solo quería darme un baño”

“El camionero húngaro consideró que era una hermosa y cálida tarde de verano. Al llegar al puente, pensó que era hora de refrescarse”, publicó la Policía en sus redes sociales. Sin embargo, según relató un medio local, tras saltar, el hombre se dio cuenta de que la corriente del río era más peligrosa de lo que había supuesto, por lo que acabó pidiendo ayuda.

“El camionero aprendió la lección y fue multado por estacionar indebidamente en un arcén y saltar sin permiso de un puente”, añadieron las autoridades. En su comunicado oficial, la Policía explicó que inicialmente creyeron que se trataba de una emergencia mayor.

Rescataron al tripulante de una lancha y continúan buscando a otros dos en Mar del Plata

“Iniciamos una conversación con él pensando que se trataba de un intento de suicidio, pero el caso dio un giro inesperado. El conductor del camión decidió aparcar su camión en el arcén y saltar al Hollands Diep desde el puente, tras lo cual se dio cuenta de que quizá no fue la mejor idea…”.

Aunque la policía se lo tomó con humor, el acto fue de una “gran irresponsabilidad”. Finalmente, el camionero fue multado por ambas infracciones, y el caso quedó cerrado sin mayores consecuencias, aunque dejó claro el riesgo de actuar por impulso.

