Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple España hoy

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público español.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo más escuchado

1. no tiene sentido

Beéle

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Beéle. Quizás por esto es que no tiene sentido debuta en el ranking directamente en el primer puesto.

2. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

La Plena (W Sound 05) de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums se mantiene en segundo lugar.

3. TU VAS SIN (fav)

Rels B

TU VAS SIN (fav) se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Rels B está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

4. DROGA

Mora y C. Tangana

Lo más nuevo de Mora y C. Tangana, DROGA, entra directamente al cuarto lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

5. YO y TÚ

Ovy On the Drums, Quevedo y Beéle

YO y TÚ de Ovy On the Drums, Quevedo y Beéle es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la quinta posición.

6. Me Mareo

Kidd Voodoo y JC Reyes

Me Mareode Kidd Voodoo y JC Reyes está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 6. Ayer se encontraba en el sitio número 7, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

7. 6 DE FEBRERO

Aitana

El sencillo de Aitana pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el séptimo lugar, lo que apunta a que va de salida.

8. SOLEAO

Myke Towers y Quevedo

Cosechar éxitos es sinónimo de Myke Towers y Quevedo. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada SOLEAO, debute en el octavo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

9. TUCHAT

Quevedo

Con una diferencia favorable de 2, TUCHAT de Quevedo se sitúa hoy en el puesto 9 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

10. capaz (merengueton)

Alleh y Yorghaki

Esta es la canción de Alleh y Yorghaki que se ubica en el décimo lugar. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

Apple Music aporta más del 6% de ingresos a la empresa

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (Brooks Kraft/Apple Inc/Handout via REUTERS)

La plataforma sigue consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado mundial. A lo largo del, por ejemplo, alcanzó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un incremento de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que refleja la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.